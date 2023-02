Descubriendo a… Saint Aubin (Estados Unidos)

Nuestro viaje musical de hoy nos lleva a Indianapolis, en Estados Unidos, donde descubrimos a Saint Aubin, un artista de rock con un toque pop que se está haciendo su propio hueco en la escena musical. Este artista solista comenzó su carrera tocando en una iglesia en el noroeste de Indiana y su música es «un diario de mis pensamientos sobre la vida en forma de un montón de rock con algo de sensibilidad pop».

Con influencias como Dave Bazan, Josh Scogin y Dustin Kensrue, actualmenteestá promocionando su EP Without My Queen, que saldrá a la venta a principios de marzo (lo presentará con un concierto en su ciudad natal el 4 de marzo de 2023) y con el que da continuidad a sus últimos singles, por un lado, y su anterior disco Losing Control, por otro.

Como todo artista al comienzo de su carrera, Saint Aubin está buscando su camino para poder dar a conocer su música, y quizá, construir una carrera y vivir de su talento. Si quieres irle conociendo, hoy descubrimos su último single Diet Coke, un homenaje a su madre, que falleció a principios del año pasado. Según nos cuenta, la Coca-Cola Light era su bebida favorita, y la canción y su título es su manera de brindar por su madre por última vez.

Si quieres conocer más sobre Saint Aubin, puedes seguirle en todas las redes sociales con el nombre de usuario @saintaubinisme. Y ahora, vamos a conocerle un poco mejor.

Test Descubriendo a… Saint Aubin

1. Un disco

Recomiendo el álbum Weezer Blue» porque no tiene canciones aburridas y es muy divertido.

2. Una Canción

La canción Marigold and Patchwork de The Appleseed Cast. Esta canción me hace sentir bien cada vez que la escucho. Nunca olvidaré escucharla por primera vez y decir, mierda, ¿qué es esto?

3. Un libro

The Phantom Tollbooth de Norton Juster. Lo leo todos los años. Una de las piezas más creativas que he experimentado.

4. Una película

Memento de Christopher Nolan. Esta película es tan buena… Todo lo que hizo fue hacer un pequeño ajuste a una fórmula típica e hizo una gran película.

5. Tu comida favorita

Sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada con plátanos. Simplemente perfecto.

6. Una ciudad

Estoy enamorado de Indianapolis. Un lugar maravilloso.

7. Un festival en el que tocar

Mile of Music, mi favorito.

8. Un hobby al que dedicar horas

Los videojuegos. Simplemente, no puedo parar.

9. Un placer oculto

Comerme un paquete entero de helado.

10. Un sueño

Ser cabeza de cartel de mi propia gira por todo Estados Unidos.