Nuevos Valores: A Mares

Esta semana en Nuevos Valores descubrimos a A Mares, el proyecto de la artista murciana Patricia Zamora, que después de tener sus canciones guardadas durante un tiempo, estrena su primer EP, bajo el nombre artístico que conserva desde los diecinueve años.

Esta joven artista de veinticinco años comenzó a tocar la guitarra con siete años, cuando entró al conservatorio para estudiar guitarra clásica. A los doce continuó de forma autodidacta y sería a los diecinueve cuando empezaría a componer sus propias canciones y ver la música como algo más que un hobby. Tras presentarse en dos ocasiones al Creamurcia para la categoría de canción de autor y ser finalista en ambas, ha estado componiendo y trabajando en el EP afinando su estilo y lo que quiere transmitir.

«Realmente, el impulso fue presentarme al Creamurcia con mi propuesta. Tenía ya varias canciones compuestas, pero nunca las había cantado en público hasta ese momento. Para mí la música siempre ha sido algo muy íntimo y privado, y fue el impulso que necesitaba para salir de mi habitación, dejar el miedo a un lado y mostrar lo que hago, pero el proyecto ha mutado bastante desde entonces».

Su música es intensa y honesta, tal y como se define ella misma. Se da por satisfecha con que a una persona le pueda emocionar algo que haya compuesto. A nivel instrumental, las canciones de A Mares tienen una fuerza joven, llena de capas que la llevan a hacer un rock refinado que exalta la emoción que plasma en sus canciones.

«A mí la música me ha ayudado a sentirme más comprendida y menos sola, así que me haría feliz pensar que lo que hago tiene el mismo efecto en la vida de alguien».

Nos cuenta Patricia que un momento clave en la búsqueda de su sonido fue cuando se compró una guitarra eléctrica. Después de haber tocado años con la acústica, su nueva guitarra le llevó a una visión nueva, un sonido más potente y cercano a sus bandas de referencia: Radiohead, Vetusta Morla, Florence + The Machine, The Cranberries, Arctic Monkeys… Saca gran parte de inspiración del repertorio de Jeff Buckley: «Me inspiró cómo se abría en canal con su forma de cantar y escribir, las subidas y bajadas de intensidad que hay en sus canciones fueron claves para crear los contrastes en las mías. También Phoebe Bridgers ha sido una artista que me ha influido muchísimo estos últimos años».

El proceso de grabación de su primer EP no ha sido muy tedioso, de las cuatro canciones que componen el EP, ‘Estación del Norte’ y ‘Amélie’ ya las tenía compuestas desde hace varios años, pero no se animaba a sacarla. Las otras dos, ‘El momento’ y ‘El armario’ las compuso antes de entrar a grabar y decidió sacarlas una a una. Considera que aunque haya conseguido una unidad con la producción, las últimas dos canciones pertenecen a una época distinta de su vida.

«La grabación fue genial, conecté mucho con mi productor (Tono Hurtado) desde el principio y eso facilitó mucho el trabajo. Creo que en todas las canciones hay a la vez fuerza y fragilidad, tanto a nivel sonoro como lírico. Es la dualidad que caracteriza al proyecto y mi idea es seguir manteniéndolo».

Para la artista, sería un sueño aparecer en el cartel de algún festival de renombre porque, como comenta, son una oportunidad para que mucha más gente pueda conocer propuestas distintas. Sin embargo, siente que la filosofía y los valores de muchos de ellos se ha transformado en algo completamente opuesto en los últimos 20 años, y eso le entristece.

«Para mí, hay que seguir apostando por ver y descubrir grupos en salas de conciertos, que son el verdadero espacio donde los músicos forjan su directo y construyen su carrera a largo plazo».

En cuanto a redes sociales, afirma que hay muchas propuestas y cada vez es más difícil destacar y diferenciarse. Las redes sociales son un impulso muy grande y permiten llegar a más gente más rápido, lo cual beneficia mucho si estás empezando y el proyecto es pequeño, pero pueden ser un arma de doble filo. Existe una alta demanda de generar contenido de forma regular y de calidad para mantener el algoritmo a favor, y eso consume mucho tiempo y energía.

De momento, Patricia no ve lejano dedicarse completamente al complejo mundo de la música, pero sí que se marca metas realistas. «Cuando tenga que pasar pasará, mientras tanto, voy a disfrutar del proceso, seguir aprendiendo y sin tener prisa buscando el éxito inmediato». Su objetivo más cercano es trabajar en su primer disco, que está componiendo y dando forma, y poder presentarlo en directo. En definitiva, quien disfrute de su música, se encontrará con un repertorio íntimo lleno de emoción e intensidad, ya que A Mares lo da todo en sus canciones.

TEST NUEVOS VALORES: A Mares

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Descubrí a Aurora Plazza hace poco y me quedé prendada de sus canciones y su voz. El jazz nunca va a morir porque ella existe.

Para A Mares, la música es…

Es un espacio seguro. Con la música me permito expresar y sentir lo que quiera, sin juzgarme ni sobrepensar.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

Siempre me es súper difícil escoger, así que voy a decir 3 discos que he escuchado mucho este último año: All Born Screaming de St. Vincent, Todas las cosas buenas de Rufus T. Firefly, y La boca del lobo de Carlos Ares.

Canciones que han marcado a A Mares: