Nuevos Valores: Airu

Airu son una joven banda bilbaína, amante de los estribillos, que acaba de publicar su segundo EP Do It for the Catharsis, y tienen pensado robarte el corazón con su pop sentimental, melancólico y cargado de melodía.

La banda la forman Erik González, Irune Vega, Mikel Izarra & Patricia Echanove. Airu es el primer proyecto musical de Irune y de Patri, mientras que Erik y Mikel tiene algo más de experiencia musical ya que proceden de grupos como Hozten o Franco. Airu surge en 2018 cuando Irune comparte con sus colegas un par de canciones que había grabado. De esa idea inicial aparece Airu cuando a Irune se le suman Erik, Patri y Mikel y empiezan ya a ser una banda que se dedica a ensayar, grabar, dar conciertos, componer…

Definen su música como una suerte de pop sentimental, que busca transmitir sentimientos a la gente que los escuche. “Probablemente a cada persona le transmita algo diferente como pasa con todas las canciones, así que suponemos que el objetivo es simplemente transmitir, sea lo que sea.” nos dicen. Ya que para ellos la música es “Una herramienta catártica. Sirve para liberarse, para sentir y dejar de sentir.”

El sonido de este Do It for the Catharsis viene marcado por los sucesos vitales que a todos nos marcan. Aunque Airu da mucha importancia a lo visual, como vemos en las influencias audiovisuales que les han servido de inspiración para algunas de las canciones que forman este EP. “Best of Breed surge tras ver un documental de concursos de perros, Who Spiked the Sangría? tras la película Climax y A Bike Ride Away menciona dos canciones de Núria Graham.” A nivel musical encontramos referencias como Beach Fossils, King Krule, TOPS…de las que todos son fans en mayor o menor medida. Y partiendo de ahí han buscado que el EP capture la esencia de las demos llevándola hacia un mejor sonido y que siga manteniendo el onirismo propio del sonido de Airu en el que predominan.

El proceso de grabación del EP ha sido el habitual de la banda, Irune es la encargada de llevar la base de los temas con unas demos desde la que el resto del grupo parte y a las que se van añadiendo diferentes elementos. La grabación se hizo con Imanol Fortes para la batería y con Erik para el resto de instrumentos. Erik fue el encargado de la mezcla y de la masterización del trabajo. Como resultado tenemos un trabajo en el que cada tema tiene su propia identidad, pese a estar englobados en un trabajo mayor, que es el EP.



Sobre el circuito de salas y festivales Airu son algo escepticos, pese a ver el lado positivo que supone para las bandas que entran en el sistema de salas y festivalesm consideran que siempre suelen ser las mismas bandas. De todos modos, su apuesta en los directos es preparar un concierto emotivo que llegue a quien se acerca a verlos. Por otro lado, también son críticos con el consumidor, así afirman que “Creemos que a la gente le cuesta consumir música más allá de escuchar los nuevos estrenos en Spotify. Falta que nos animemos a ir a más conciertos, que cuando podamos permitirnoslo apoyemos a X grupo, que las instituciones nos den más visibilidad además de apoyo estructural y económico.” Algo que además sufren las bandas pequeñas a las que el algoritmo tecnológico perjudica.

Es por eso que consideran que el vivir exclusivamente de la música está lejos de su horizonte. No creen que un proyecto del estilo de Airu genere lo suficiente como para poder dedicarse a vivir en exclusiva de su música. De todos modos eso no hace que dejen de creer en su trabajo como músicos y sus próximos objetivos siguen siendo componer y tocar en salas y festivales lo más que se pueda.

Airu nos recomiendan a una serie bandas y proyectos de su ciudad y de su escena a los que debemos pegar una escucha. En Bilbao tenemos a J Martina, Mona Rora o Cecilia Payne y en la escena globa a cosas como Diamante Negro, Luz Futuro, Carrera o Choley. Una buena retahila de música más que interesante.



Ahora nos dejan con sus discos favoritos, lo que nos permite conocer sus inquietudes musicales.

Irune:

Patri:

Erik:

Mikel:

A continuación nos dejan con una playlist con los 10 temas que más les han marcado, ya sea como banda o a nivel individual. Una lista de seleccions que ahondan en el estilo dream de la banda y que es un fiel reflejo de sus influencias.