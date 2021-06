Nuevos valores: Amanda Álvaro

Amanda Álvaro es una artista, nacida en Barcelona “más concretamente del barrio de Gracia, toda la vida he vivido aquí“. Estudió producción musical y ahora está lanzando su primer EP que lleva preparando hace algo más de un año.

“Casi todos mis recuerdos de la infancia ya están ligados a vivir haciendo música. Empecé de muy pequeñita a hacer solfeo, coro y empecé tocando el chelo durante bastantes años“.

Después ya hizo el salto a la música moderna “cantando en una Big Band” y eso le ayudó a empezar a moverse un poco por los escenarios como cantante solista, “fue una época que recuerdo con muchísimo cariño y en la que aprendí mucho“. A la par aprendió a tocar la guitarra autodidactamente y empezó a componer y así ya hasta hoy.

Sobre sus inicios como artista solista, nos comenta “La verdad es que siempre he cantado y en el fondo siempre he sabido que me gustaría intentar algo con la música, pero nunca tuve una idea clara de “esto es Amanda Álvaro”. Simplemente empecé a hacer conciertos por mi barrio con las canciones que iba escribiendo y poco a poco supongo que fui encontrando donde me sentía realmente cómoda e identificada“.

“Me gusta contar historias, hablar de cosas que me preocupan o a veces simplemente intentar entenderme un poco más a mí misma” Amanda Álvaro

También hemos tenido la oportunidad de poder hablar sobre cómo definiría su música: “El primer adjetivo que se me viene a la cabeza es “potente”. De hecho, pensando en toda la estética del EP, me di cuenta de que necesitaba una imagen que reflejara la música que hay dentro, y al final todo el imaginario visual ha ido desenvolviéndose alrededor del color rojo. Así que supongo que eso también es bastante descriptivo“.

Sobre qué busca transmitir, Amanda Álvaro se muestra clara: “La verdad es que no intento transmitir nada en concreto. Está claro que me encanta cuando la gente conecta con mis canciones y me lo cuentan, son momentos preciosos. Pero al escribirlas no lo hago con la pretensión de transmitir“.

“Influencias musicales serían básicamente el panorama indie español como Vetusta, LOL, Zahara, etc“. Cuando empezó a componer en castellano fue de lo que más bebió. “Durante la grabación también nos dimos cuenta de algún guiñito a los Beatles“.

Influencias de otro tipo diría que las distopías, “sobre todo en el single Bosque Sunderland, intente imaginarme un futuro catastrófico donde la tierra se muere por nuestra culpa. Una distopía que me parece bastante realista por otro lado“.

Le encantan las series como Years and Years o El Cuento de la Criada y libros como 1984 o Un mundo feliz. “Todo bastante pesimista y agrio, pero que te obliga a ponerte en perspectiva de cuán posible realmente es“.

“El EP es un poco recopilatorio de mis últimos años, entonces durante el proceso de composición de cada tema me encontraba en puntos de mi vida bastante diferentes entre sí”. Según nos indica, el proceso fue el siguiente:”Lo que hice fue reunir todos los temas que había ido escribiendo desde 2018, ponerlos sobre la mesa y escoger los que más me representaban y de los que me sentía más orgullosa para hacer un poco de Frankenstein y crear mi carta de presentación“.

Al entrar a grabar en ArcticWave con Carlos Dueñas, con la banda ya llevábamos como un año aproximadamente dando mil vueltas a las maquetas y con algunas canciones teníamos muy claro por donde las queríamos llevar, en cambio con otras como El Abismo fue un trabajo junto a Carlos de encontrar la atmósfera ideal.

“A pesar de hablar de temáticas distintas y no ser nada conceptual, me parece que a nivel sonido hemos conseguido engranarlas muy bien entre sí y conseguir que cada tema cumpla su función en un EP debut”.

Otro de los aspectos que hemos hablado con Amanda es sobre la música, un aspecto fundamental para darse a conocer y algo complicado en los tiempos que corren. “Opino que me encantaría tocar donde sea jajaja. Así que me cuesta encontrarle un lado negativo porque con todas las restricciones covid ahora mismo cualquier oportunidad para tocar en directo me parece buena“.

Eso sí, se muestra contundente en un punto concreto: “A veces da la impresión de que para entrar en ciertos circuitos e incluso en los que son ‘emergentes’ tienes que atraer a un número X de gente o sino no te quieren. Es algo que también me comentan otros compañeros. El término emergente es muy difuso y si eres pre-emergente cuesta mucho más que confíen en ti“.

Y con las ganas que tiene de volver a las tablas, nos desvela cómo lo lleva al directo: “Yo diría que una fusión entre energía e intimismo. Me gusta ser muy cercana con el público en los conciertos, ya que a veces por redes es complicado crear conexiones reales, en los directos intento ser 100% yo. Aunque me dejo llevar también bastante por el aura que se respire en cada espacio. He hecho algunos conciertos bastante enfadada y bueno jajaja, pues el enfoque de las canciones cambia y canto con rabia. También es interesante para mí“.

Sobre las redes sociales tiene una visión algo agridulce ya que considera que la tecnología ayuda pero también hay una sensación de obligatoriedad “Me da la impresión de que cada vez nacen más proyectos y me pregunto si es que siempre ha sido así o es que con las facilidades tecnológicas que tenemos ahora, más gente se anima a crear música. De todas maneras me parece algo fantástico, alejar la música del elitismo y de que te haga falta tener ciertos ingresos para poder crear”.

Y en cuanto a las redes sociales “Supongo que tengo sentimientos encontrados. Me parece una plataforma fantástica para que el público te descubra y te conozca. Pero tener un proyecto y sentirse “obligado” a mantener un feed de instagram o a crear contenido diario para que no se olviden de ti… Es un poco abrumador“.

Otro de los temas que hemos hablado con Amanda Álvaro es sobre vivir del mundo de la música:”La verdad, ahora mismo lejísimos. Pero bueno, tampoco es algo que sea una meta ahora mismo para mí. Me gusta mucho la aventura de ir construyendo el proyecto y verlo crecer poco a poco. De momento para vivir me voy sacando las castañas del fuego y luego ya se verá”.

También hemos hablado de sus anhelos y deseos para un futuro próximo: “Lo primero de todo intentar girar un poco con el EP! Hace más de un año que no toco con la banda en directo y es lo que más echo de menos”. Nos comenta también algún proyecto a corto plazo: “Después en septiembre/octubre la idea es sacar algún single. También tengo ganas de colaborar con otros artistas y de salir a tocar fuera de Catalunya“.

Hemos aprovechado esta charla para que nos dé sus recomendaciones “Julia Amor sacó un EP chulísimo a principios de año, Broem que me acompañó en mis primeros pasos escribiendo en castellano y Guineu con su cd debut que me tiene enamoradita“.

Y sobre la difícil pregunta de qué es la música, nos regala una respuesta muy acertada “Qué complicado es contestar a esta pregunta sin caer en todos los tópicos existentes jajaja. Pero hace poco tuve un día muy malo y decidí ponerme una playlist de temazos pop y juro que ese día sentía que la música me salvaba la vida. Fue un subidón de energía y de serotonina exagerado. También me he aficionado a ponerme conciertos enteros en YouTube de festivales y entro en un trance entre llorar y bailar en mi cuarto. Supongo que todo secuelas de vida-covid“.

No hemos podido resistirnos a preguntarle por sus discos favoritos, que representan momentos de su vida y que para Amanda, son inalterables en el tiempo:

Kase. O – Jazz Magnetism

Tom Odell – Long Way Down

Declan McKenna – Zeros

Y para finalizar, le hemos pedido a Amanda Álvaro sus 10 canciones imprescindibles, cuyo resultado es una mezcla de actualidad y clásicos eternos.