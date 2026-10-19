Nuevos Valores: Antonio Postius

Antonio Postius lleva toda una vida vinculado a la música. Músico de rock de Barcelona, empezó a tocar la batería a los diez años y desde entonces ha formado parte de bandas como Mourn, Gyoza, Madee, Nom Propi y RedBears. Una trayectoria que le ha permitido crecer dentro de la escena y que, con el tiempo, le ha llevado a buscar su propia voz.

A finales de 2021, después de que algunos de aquellos proyectos se disolvieran y de abandonar otros por diferencias, Postius sintió la necesidad de mostrar una parte más personal de sí mismo. Se puso en serio con la guitarra y la voz y decidió empezar algo que dependiera exclusivamente de él. Así nació su proyecto, en el que podía explorar sus inquietudes sin intermediarios y trasladar al terreno musical todo aquello que necesitaba expresar.

Su sonido se mueve entre el post-punk revival y el indie rock, con una gran carga emocional. Las canciones abordan cuestiones tan incómodas como la rabia, la culpa, la dificultad para controlar la ira o la adicción. Aunque parten de experiencias personales, Postius busca que esas vivencias conecten con quien lo escuche. Al fin y al cabo, hablar de uno mismo también puede ser una forma de hablar de los demás.

Esa voluntad de ir sin filtros atraviesa tanto su escritura como sus referencias artísticas. En el plano musical, menciona a bandas y artistas como Engine Down, Muse, The Walkmen, Rammstein, Eminem o Cage, unidos, desde su perspectiva, por una manera de transitar entre la vulnerabilidad y la confrontación. El cine también ocupa un lugar importante en su mundo. Películas como Her le han servido de inspiración para explorar cuestiones relacionadas con el dolor y la doble moral social, temas que encuentran su espacio en unas letras que no rehúyen las contradicciones.

Nos cuenta que el proceso de composición de su nuevo álbum, Todo Dicho (2026), ha sido largo, aunque también profundamente gratificante. El propio artista reconoce que si hace diez años alguien le hubiera dicho que acabaría publicando dos EPs y un LP propios, probablemente se habría reído. «La grabación es posiblemente la parte que más me gusta y este disco no ha sido excepción, pero siempre hay un punto de estrés y autosabotaje que voy con los años aprendiendo a controlar». Para la grabación ha contado con el equipo de producción de Víctor Valiente, Lluís Cots y Anne Lukin, y ha sido grabado en Estudi Nautilus, con masterización de Ángel Medina.

En este disco, Postius busca que las canciones sean transparentes y capaces de conectar con quienes las escuchan. Aunque el proyecto nace, en primer lugar, de una necesidad propia, la respuesta del público adquiere un significado especial. «Con que una sola persona me diga “me he sentido identificado” o “tus canciones me ayudaron en tiempos difíciles”, ya habré cumplido la meta real y principal», explica. Una declaración que resume la dimensión más íntima de su proyecto: la posibilidad de transformar experiencias individuales en algo que acompañe a otras personas.

Tras las horas de estudio, tocar en vivo es una de las experiencias que más disfruta. La energía, la interacción y la conexión con el público son los elementos que quiere llevar al escenario, con la intención de que cada concierto sea una extensión de lo que sucede en las canciones. Su mirada sobre el circuito de salas y festivales, sin embargo, combina esa ilusión con cierta preocupación. Sin ánimo de señalar a promotores o responsables de salas, Postius percibe que cada vez hay menos espacio para asumir riesgos con artistas emergentes. Echa en falta un contexto en el que alguien pueda descubrir una propuesta en directo, apostar por ella y ofrecerle una oportunidad de crecimiento, incluso cuando todavía no cuenta con grandes cifras de escucha o venta de entradas.

«Creo que ya no existe el “toqué aquí y resulta que estaba X persona, y me llevó de gira”«, reflexiona. En su opinión, el acceso a nuevas oportunidades depende cada vez más de demostrar previamente una capacidad de convocatoria. Un modelo que, considera, puede dejar fuera proyectos con mucho que ofrecer, pero que todavía no han conseguido generar esos números.

Las redes sociales y las nuevas tecnologías presentan una contradicción similar. Por un lado, permiten que canciones y vídeos lleguen a personas que difícilmente los habrían descubierto por otras vías. Por otro lado, Postius considera que todavía existe un desequilibrio importante entre las cifras digitales y la asistencia real a los conciertos, especialmente en la escena underground y emergente. Las reproducciones y visualizaciones no siempre se traducen en público dispuesto a desplazarse y pagar una entrada para disfrutar de la música en directo.

En su caso, vivir de la música ya es una realidad, pues se gana la vida tocando y dando clases de batería. Poder dedicarse a algo que le gusta, sin tener que volver a trabajar en algo que no le llena, es para él una forma de éxito. Conseguir que su proyecto en solitario se convierta también en su principal sustento económico, en cambio, sigue siendo un horizonte lejano.

Lejos de ocultar esa incertidumbre, la incorpora a su manera de entender el camino que tiene por delante. Su próximo objetivo es presentar el proyecto, comprobar que ha hecho todo lo que estaba en su mano y no quedarse esperando a que las oportunidades lleguen solas. A partir de ahí, seguir componiendo y buscar que cada nueva canción sea, desde su propia perspectiva, mejor que la anterior.

TEST NUEVOS VALORES — Antonio Postius

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Quizá para muchos no cuente como emergente, pero Anne Lukin. El disco que pronto sacará va a ser de lo mejor que salga en nuestro país. Y Nom Propi. Éste último ya no ha vuelto a sacar disco ni música nueva, pero su Paraules Maldites, es de lo mejor que se ha hecho de música en catalán.

Para Antonio Postius, la música es…

Combustible. Ocupa el 90% de mi energía y pensamiento, es por lo que me levanto por la mañana (además de mi familia, etc) y si desapareciese, creo que me convertiría en una persona bastante negativa y deprimida.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

– Marshall Mathers LP de Eminem.

– Demure de Engine Down.

– Origin of Symmetry de Muse.

Canciones que han marcado a Antonio Postius: