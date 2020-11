“A partes iguales synth-pop ocultista y post-punk ultra melódico, exhumando la mística de la España negra“. Con esta bio se presenta al mundo en redes sociales el proyecto personal del madrileño Jorge Mills, Auto Sacramental, una iniciativa musical en la que da rienda suelta a sus obsesiones: cine español de los 60, simbología católica, rituales cristianos o misticismo nacionalista. Todo ello aliñado y guionizado con cierto toque sobrenatural y humorístico, como si tratara de poner banda sonora a un filme de Álex de la Iglesia.

“Vengo del punk. He pasado por varias fases musicales antes de llegar a donde estoy ahora”, comienza relatando Jorge, profesor y traductor de profesión. Con pasado como bajista y/o cantante en bandas como Rollercoaster Kills o Totale, un dúo de synth-punk en el que empezó a experimentar con los sintetizadores y las cajas de ritmo, su primera obsesión fue la banda de culto Joy Division: “Aprendí a tocar el bajo con sus canciones”.

En 2018 creó Auto Sacramental y lanzó su primer single, Sierra Norte. Un año después publicó el primer y único EP del proyecto hasta la fecha y este 2020 ha dado continuidad al lanzamiento con un par de singles anticipo del que será su debut en largo, previsto para 2021. El último de estos temas, Vigilia, se ha estrenado este mes de septiembre y cuenta con la participación de Elisa Pérez, más conocida como Caliza y por formar parte de Rusos Blancos y Cosmen Adelaida.

“Auto Sacramental es synth-pop ocultista y post-punk melódico. Es romántico pero no hay canciones de amor. Es música de baile pero no hay hedonismo”, explica Jorge sobre su nueva aventura musical. “Las letras hablan del pasado oscuro que compartimos, del presente convulso que nos ha tocado vivir. Es un ritual para exorcizar los demonios de la España negra a ritmo de tecno pop. Como una catarsis musical”, continúa.

Letras como las de las canciones que conforman su primer EP homónimo, cuya portada fue diseñada por Igor Casayjardín (Pablo Und Destruktion, Fasenuova, etc.), su compañero en Totale, y cuya producción corrió a cargo de Guille Mostaza (El Último Vecino, Soledad Vélez, etc.), dos escuderos que siguen presentes en su reciente material. “Tengo la suerte de contar con amigos con mucho talento”, ensalza Jorge.

Así, en Sierra Norte, “como se conoce también a la Sierra de Guadarrama”, Jorge narra la historia de una fiesta de adolescentes que termina en accidente de caza en el corte más punk vía Suicide del trabajo; en Arde repasa las leyendas que hay detrás del monasterio de El Escorial, “donde se decía que se ocultaba parte del infierno” con un beat de batería reiterativo y los sintes marcando la progresión melódica del tema; en Talismán habla “sobre un amuleto de protección encargado por Franco” con efectos de eco en las voces y un ritmo mecánico tipo Kraftwerk –a quienes versiona en el single de 2019 Trans Europa-; y el título de Safari, quizá la canción más compleja del EP a nivel rítmico, se inspira en una trama más contemporánea y que implica al rey emérito y sus viajes al continente africano. “Mi intención en este EP era explorar la relación entre la geografía madrileña y la sociedad post-franquista que hemos heredado”, resume Jorge.

“España es un país profundamente católico. Lo llevamos dentro: nuestra forma de entender la vida, nuestras fiestas, cómo juzgamos a los demás, cómo enfrentamos el placer y la culpa… Auto Sacramental es como un espejo en el que juego con toda esa imaginería”, expresa Jorge, que tiene en la “violencia gráfica” del catolicismo una de sus principales referencias de inspiración: “Siempre me ha asombrado esa violencia gráfica que a veces parece sacada de una peli de terror. Y también estructural, con un abuso de poder a través de los siglos. Al mismo tiempo, me fascina la mística cristiana… los rituales y los símbolos. Ese intento de trascender las limitaciones físicas de la carne, de ir más allá”.

El sonido del trabajo recoge influencias dispares, tanto de los mencionados Joy Division como de sus sucedáneos New Order: “También hay algo de The Cure en el último single (Demonología). Y mucho de Chromatics y otras bandas actuales de synth-pop como Cold Cave o referentes clásicos del género como Human League, OMD y Gary Numan”.

Grabó el EP junto a Guille Mostaza en los estudios de Álamo Shock, en Madrid: “En seguida entendió por donde quería ir con el proyecto”. Allí también ha terminado de grabar este verano pandémico su primer álbum en largo, también con su productor de confianza y con dudas en torno a su fecha de publicación: “Sacar un disco sin poder contar con presentarlo en directo es complicado. Espero que pueda salir a comienzos de 2021”.

En cuanto a lo que puede esperar la audiencia de su LP, Jorge cree que se trata de una evolución tanto musical como conceptual del EP: “Sigo explorando las mismas sonoridades ochenteras e incorporo guitarras y bajo eléctrico en algunas canciones”. Como primeras pruebas ya están colgados los sencillos Demonología, con un estilo cercano a la icónica banda de Robert Smith, y Vigilia, una balada gótica de peli de Carpenter que posiblemente sea la mejor pieza de Auto Sacramental hasta la fecha.

Él ya piensa en su presentación en directo el próximo año: “Estoy montando una banda para cuando se pueda volver a los escenarios. Me gustaría empujar el sonido de Auto Sacramental en una dirección más post-punk“. Y advierte que buscará algo más parecido a una sesión electrónica en sus conciertos: “Que las canciones evolucionen de manera orgánica. Que suene al máximo volumen posible. Que los sintes analógicos distorsionen. Que haya proyecciones visuales. Que haya máquina de humo. Y misterio, siempre misterio“. Todo ello, claro, más que por intentar vivir de ello (algo que ni se plantea), lo hace solo por “pura obsesión“.

Jorge Mills termina esta entrevista recomendando por un lado talento emergente de la capital madrileña (Caliza, VVV [Trippin’ You], Somos La Herencia) y de Galicia: “Me gusta mucho Elba, una chica de Santiago de Compostela que hace dream pop”. También nos deja su top 3 de álbumes favoritos: Unknown Pleasures, de Joy Division; Dare, de The Human League; y Deceit, de This Heat.

A continuación, puedes escuchar diez temas recomendados por Auto Sacramental, desde Parálisis Permanente hasta Tino Casal, pasando por Pixies o John Maus: