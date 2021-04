“Somos Bacon Radars, un grupo de 5 humanos de Menorca y Barcelona y tocamos garaje Balear. Lo que vendría a ser una mezcla de garage-rock e indie-rock de los 2000es. Con la contundencia de lo primero y el frescor de lo segundo“.

Esta es la tarjeta de presentación de este grupo, a caballo entre la Península Ibérica y las Islas Baleares. Tras descubrirlos, podemos decir que su propuesta es brutal, un sonido brit pop que mezcla lo clásico con toques de actualidad. Un excelente maridaje.

Nos queda claro que su andadura en la industria musical viene de muy atrás: “Guillem y Santi tocaban juntos en un grupo de rock progresivo llamado ILVCIA. Marc también tocaba y sigue tocando algunas veces con un grupo de jazz/blues. Y Roger también tiene un proyecto en solitario llamado RØ“.

Indican que el proyecto comenzó hace algunos años cuando Guillem y Lluís, que por aquel entonces compartían piso, empezaron a componer, sin ningún tipo de pretensión, algunas canciones. “Luego se incorporaría Santi, el batería, compañero de universidad y de un antiguo grupo de Guillem y, a su vez, Marc, el bajista, compañero también de universidad de Santi. Más tarde acabaría entrando en el grupo el cantante y frontman Roger, compañero de universidad de Lluís“.

“Nuestra música y sobre todo nuestros conciertos son una manera de desconectar y disfrutar”, nos afirman. “Al ser cinco miembros, nuestro abanico de gustos e influencias musicales es muy amplio”. Pero para el proyecto Bacon Radars se inspiran en grupos como Cage The Elephant, Ty Segall, Foals, The Strokes o The Hives.

Sobre el proceso de grabación de este LP, se muestran categóricos: “En este disco conviven canciones que ya teníamos compuestas desde hace tiempo, a las que les hemos dado un nuevo aire, con canciones totalmente nuevas compuestas durante el pasado año 2020″.

“Como siempre pasa, algunas canciones cuesta más darlas por acabadas y redondearlas y otras, en cambio, salen casi de la nada en una tarde. Como es el caso de ‘Troublemaker’, que se compuso en pocas horas en un fin de semana que nos encerramos a componer en una casa de campo en el Berguedà. O por ejemplo ‘A Thousand Million Copies’, que también compusimos durante este fin de semana pero que tuvimos que trabajar mucho más en los meses posteriores para darla por acabada”.

Para Bacon Radars también ha sido vital la persona que ha producido su disco debut, Keep The Lights Off, que ha llegado al mercado este 9 de abril: “Poder contar con la colaboración del productor Alberto Pérez del estudio Sol de Sants tanto en la fase de composición como en la fase de grabación ha sido muy importante. Nos pasamos una semana del mes de julio del 2020 en su estudio grabando los 9 temas del disco y la verdad que todo salió bien y se cumplieron todos los plazos. También gracias a todo el trabajo previo que hicimos y a que Alberto puso en todo momento todas las facilidades del mundo”.

Por otro lado, tienen una opinión clara y forjada sobre la música en directo en España: “Creemos que hay una escena muy importante de DIY y que convive más o menos bien con las grandes propuestas de salas y festivales. A algunos festivales les gusta ‘descubrir’ bandas y ponerse la medalla en cuanto al descubrimiento de ‘la mejor banda emergente’ y eso beneficia a bandas pequeñas de la escena underground. Pero a la vez también es muy difícil dar el salto de ‘banda emergente’ a ‘banda consolidada’, ya que a la hora de la verdad los promotores buscan grupos que les garanticen llenar salas”.

Y este es el mensaje que lanzan a las promotoras de conciertos y festivales: “Lo que queremos decir es que hay una escena muy guay y muy sana de salas y promotores pequeños pero que sigue siendo difícil entrar en circuitos más grandes. Haría falta más atrevimiento y apoyo en este aspecto”.

También les hemos preguntado por su opinión sobre la función de las redes sociales y la tecnología en la industria musical y en concreto, para bandas y artistas: “Las redes sociales y las nuevas tecnologías son ahora mismo la principal herramienta de las bandas emergentes. Ha cambiado mucho el proceso de creación y de darse a conocer para los grupos nuevos ya que ahora es muy fácil hacerte una maqueta muy decente de sonido en casa y poderla subir y distribuir en las plataformas online. Aunque es un arma de doble filo, ya que aunque parezca que ayuda, realmente lo complica ya que es fácil darte a conocer desde cero pero es difícil crecer ya que dependes del funcionamiento de cada aplicación“.

En cuanto a su proyección hacia el futuro, Bacon Radars se muestran cautos aunque con mucho optimismo: “Ahora mismo estamos centrados en hacer que Keep The Lights Off llegue a cuanta más gente mejor. Queremos enfocarnos, por fin, en los conciertos de promoción de este disco y disfrutar tocando, que es lo que más nos gusta“. Pero sin duda, saben que no se puede dormir ya que nuevas etapas llegarán.

Como siempre, nos gusta preguntar por algún nombre de la escena local que llame su atención. “Nos mola la propuesta de Tú No Existes, grupo de nuestro amigo Edu, que hace poco sacaron una cover de Radiohead en catalán”.

