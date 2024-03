Nuevos Valores: BALONCESTO

¿Qué ocurre cuando se juntan músicos de algunos de los barrios más icónicos de Madrid? Pues que nace BALONCESTO, una banda formada por los madrileños Álvaro, Javi y Mikel que tendrán su espacio esta semana en la sección. De los respectivos barrios de Vallecas, el Pilar y la Prospe, estos artistas se juntan para hacernos llegar la música que les gusta hacer.

De pasar por diversos proyectos hasta implicarse al cien por cien en BALONCESTO, estos músicos se han nutrido desde el folk, ska, hard rock o blues hasta covers, juntándose para pasar el rato, y como dicen ellos: rockear.

Los elementos que los unieron fueron la afinidad que tenían juntos, así como sus gustos comunes y el hobby de descubrir grupos nuevos de todos lados… y cuando dicen de todos lados se refieren a rusos, neozelandeses, japoneses, latinoamericanos o estadounidenses. «En realidad, BALONCESTO surge sin mayor pretensión que la de unos amigos que componen canciones de sus movidas y que, poco a poco, se ha ido convirtiendo en lo que es ahora».

Es bien sabido que a los artistas les cuesta hablar de etiquetas, pero a ellos se les atribuyen las banderas del rock alternativo, indie rock, noise pop o emo rock noventero. Al final, quieren transmitir la esencia de sus canciones, que tienen un carácter cotidiano, costumbrista y, como dicen ellos, universal. «Las canciones las componemos desde la experiencia personal, y las melodías y el ritmo acompañan a la letra, en cierto modo para nosotros son evocadoras y creemos que para el público también pueden llegar a serlo».

BALONCESTO absorbe influencias musicales, literarias y de películas. Para este primer álbum a punto de salir, se han centrado en el Coming of age de las novelas juveniles que, aparte de ser muy evidente en su música, podemos encontrar unas portadas de sus singles, dignas de diario adolescente. A veces cuesta admitir que nos hacemos adultos y ellos, a pesar de que son adultos responsables, no olvidan su parte más joven e ingenua, por eso han trabajado para darle a esta primera publicación un toque fresco.

«No queremos renegar del chaval que en el instituto era raro porque le molaba escuchar otro tipo de música y ver pelis guays, siempre seremos ese chaval».

En cuanto a novelas, se dejan influenciar por El Guardián entre el centeno, Cosas que hacen Bum, Detectives Salvajes, Éramos unos niños, o Mi Familia y Otros Animales, por decir algunas; sus pelis favoritas son Freaks & Geeks, Leto, Güeros, Donde viven los monstruos, Primavera tardía, y otras que se les olvidan. Y las influencias musicales que les llegan y que sin duda han marcado la dirección de este disco son: Pasosh, Bleeding Star, Wednesday, Hotline TNT, Boygenius, American Football, Pinegrove, Los Planetas, REM, Yawners, Cala Vento, Modern Baseball y By the End of Summer.

Nos cuentan que el proceso de composición estuvo dividido en dos etapas: al principio se plantearon hacer un EP de cinco canciones. Esta etapa se nota en temas como Un día especial y Son mis amigos, que son más directas, ya que en ese hipotético EP era la línea que seguirían casi todas las canciones. La segunda etapa compositiva se llevó con más calma y pensando en una idea más global de lo que sería un LP, y se pueden encontrar temas más con tonos folk y alejados del noise pop, como Coming of age y Primavera tardía, y otros con claras influencias emo y shoegaze. «La idea inicial de todos los temas surge en casa, sin embargo han tomado forma y se han estructurado en el local de ensayo».

Encerrarse en un estudio de grabación es un proceso que a veces puede llegar a ser estresante y nos admiten que para ellos, al ser primerizos y con altas expectativas, lo fue. Pero la experiencia se gana, y en la segunda fase se nota a una banda con muchas más tablas y con las ideas claras. «Además contamos con nuestro equipo de trabajo de la Cafetera Estudio, con los que nos sentimos como en casa, así que la sensación de pasar de nuevo por el estudio fue placentera».

En cuanto a salas por las que han pasado, se encuentran agradecidos por la profesionalidad de la Wurlitzer Ballroom, la Descomunal o Colectivos como La Navaja Producciones en Murcia. Hablan de la importancia del circuito en España y los ciclos de conciertos como Relevo, Radar Joven o Sesiones Vermú, que hacen que todo sea más fácil.

Ahora mismo están empezando a mover el proyecto y quien vaya a verlo se podrá encontrar, como ellos mismos explican, a Mikel siendo poseído por el dios del rock, a Javi siendo campechano con el público y a Álvaro fluyendo con el beat. Aparte de eso, musicalmente se puede ver a un BALONCESTO mucho más garagero y sucio que en grabaciones. Un directo enérgico que cada vez van puliendo más.

Como bien nos gusta preguntar por aquí a los artistas sobre redes sociales, a BALONCESTO les gusta usarlas para lo que les interesa, intentando que no los absorba. Tienen como objetivo utilizar toda la tecnología para generar una comunidad en la que apoyarse y construir una buena relación. «Creemos que el panorama musical está siendo moldeado por las redes y las nuevas tecnologías, y hay que adaptarse y saber usarlas con cuidado. Además, hacen posible llegar a mucha más gente y establecer contacto directo con tu comunidad o con circuitos musicales de otras ciudades, y eso nos encanta».

Por ahora se encuentran currando duro para poder dedicarse plenamente a su proyecto. «Vamos pasito a pasito y tranquilos, creando nuestro camino, y luego que venga quien quiera, como dice nuestro productor Carlos Elías«.

Actualmente se encuentran con toda la preparación que conlleva sacar un LP: dirección artística, dar forma a la edición física que sacarán de la mano de Cuarto Sonoro, confirmando fechas para la gira de presentación y finiquitando los masters del disco, en los que está currando a tope Pablo Fergus, de la Cafetera estudio. «En unos meses cuando todo esto esté ready… nos gustaría girar el disco lo máximo posible y empezar a plantear lo que será el concepto del próximo BALONCESTO, poner en común nuevas influencias, imaginario y ver qué sale».

TEST NUEVOS VALORES – BALONCESTO

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

Difícil elección, hay muchísimas opciones interesantes en el panorama… pero en este momento estamos bastante pendientes de los sencillos que está lanzando el grupo de Ciudad Lineal Alcalá Norte. Tiene pinta que han preparado un disco bastante crunch y potente, así que invitamos a escucharlos. También tenemos el ojo en un proyecto medio electrónico que ha salido hace nada desde Rivas Vaciamadrid, llamado QES, nos está flipando. Para terminar, uno de los discos que esperamos este 2024 es el de From, ha sacado dos singles que tenemos en bucle.

Para BALONCESTO, la música es…

Nuestra forma de expresarnos, de contar nuestras movidas, de desahogarnos después de un largo día de curro y al final, el único trabajo que nos sale hacer de manera natural.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

Mikel: Cardinal de Pinegrove

Javi: Hyperview de los Title Fight

Álvaro: Dogrel de los Fontaines DC

Canciones que han marcado a BALONCESTO: