Nuevos Valores: Belapalma

De la Cabeza a los Pies (2023), así se llama el primer EP de Belapalma, la banda de Synthpop que presentaremos esta semana. En él podrás encontrar 5 canciones producidas por Guille Mostaza (Alamo shock) y Noni (Lori Meyers).

Los miembros de la banda, que está compuesta por Rubén (Voz), Dani (Teclados / bajo) Álvaro (Guitarrista) y Nacho (Batería), comenzaron sus andanzas musicales bastante jóvenes y, aunque la mitad son autodidactas, sus más de diez años junto a sus instrumentos los convierten en músicos notables.

Antes de que este proyecto naciera, Belapalma era The Seventh Floor [a los que ya dedicamos un artículo hace unos años], un grupo con influencias del britpop, temas en inglés y un sonido muy guitarrero. «Allá por 2019 compramos nuestro primer sintetizador y todo empezó a cambiar a la hora de componer, de coger influencias etc. Con la pandemia vimos la oportunidad de crear Belapalma como nuevo proyecto y con un concepto artístico diferente», nos comentan.

Su música, con amplitud de sintetizadores, sonidos ochenteros, una producción compleja, y riffs pegadizos de guitarra busca la evasión a través de la melodía y el movimiento. «Nos gusta mucho conseguir estribillos sencillos y profundos, que contagien a la gente a poder cantarlos y bailarlos». Dentro de las influencias de las que se nutren podemos escuchar música de los años ochenta como Radio Futura, indie/pop internacional (Jungle o The Weeknd) y bandas españolas actuales como Varry Brava o Miss Caffeina.

Este primer EP fue grabado en 2022 y 2023 entre Madrid y Granada. Producido en El Alamo Shock (Madrid) de la mano de Guille Mostaza y los arreglos de Diego Perinetti. «Fueron unas sesiones tremendas, que consiguieron aupar nuestro sonido a algo muy enérgico y profesional. Con ellos conseguimos el sonido ‘Belapalma’ que buscábamos», cuenta Rubén.

Cabe destacar la producción de Noni y la mezcla de David El Indio en la Madre Estudios, donde la canción Qué más da fue grabada. «Sin duda, una experiencia inolvidable que nos cambió como banda, tanto a la hora de hacer las cosas como a la hora de pensar en los siguientes pasos a dar. ¡Y menudo temazo salió de ahí!».

Con De la Cabeza a los Pies encontramos una oda a la vida, un viaje que busca encontrar la identidad de uno mismo (Sin Salida y Frente Al Espejo), canta al amor ideal (Tus Miradas), al desamor (Qué Más Da) y a los pequeños detalles que hacen de la vida algo más bonito (Volverte A Ver). «Queremos que sean canciones que te animen un lunes por la mañana». Desea la banda.

Tras su primer Sold Out en Madrid, Belapalma aseguran que una sala es la forma más directa y personal que el público tiene para conocer a una banda. Aunque reconocen que es una forma arriesgada de promoción, es una manera de crecer que hay que tener en cuenta. «Es una lástima que cada vez haya menos salas y haya más dificultad para tocar, sobre todo para bandas más pequeñas por los costes que trae».

En cuanto a festivales, es indudable que podremos verlos en estos escenarios pues piensan que son la oportunidad perfecta para darse a conocer sin arriesgar tanto en el coste. «Al final lo más importante es crecer como artistas y de las dos partes puedes conseguir cosas muy buenas».

La banda tiene como objetivo sacar disco de aquí a un año y entrar en el circuito nacional de festivales para 2024 y, sin duda, quien sea afortunado de verlos en concierto renovará sus energías, gracias a un setlist lleno de estribillos pegadizos que enganchan y un aura que envuelve a la banda de un gran optimismo, que hará que el público pueda escaparse un ratito de la monotonía.

TEST NUEVOS VALORES – BELAPALMA

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

De Madrid nos quedamos con Vangoura o Marenitas, nos gusta mucho lo que están haciendo.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

Sin duda nos quedamos con Live Vol.1, de Parcels; After Hours, de The Weekend y An Evening With Silk Sonic [Bruno Mars y Anderson .Paak].

Canciones que han marcado a Belapalma: