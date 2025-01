Nuevos Valores: Belice

Esta semana llega a Nuevos Valores la banda de indie pop Belice. Desde Gran Canaria nos encontramos con seis amigos: Mingo, Ale, Saúl, Vicen, Álvaro y Aitor. Se juntaron a mediados de 2020 con la intención de ser una banda profesional desde el primer momento. Después de un EP anterior llamado Historias de planetas (2021), la banda ha sacado ahora su primer largo titulado Todas las flores, pero antes de entrar en materia, vamos a conocer mejor la carrera musical de estos artistas.

Su background es tan variado como miembros tiene la banda. Mingo viene de un proyecto anterior llamado Curso Incompleto, el cual se hizo un hueco en la escena local de las islas a mediados de los 2000. Aitor viene de diversas formaciones locales, destacando Mentes Extremas, con dos giras por México y varias ciudades de la península. Saúl y Vicen tienen carreras gemelas, comparten formación en la banda de rock sureño Red Beard, la cual ha grabado su último disco en los míticos Fame Recording Studios de Muscle Shoals, Alabama. Alejandro ha formado parte de las bandas indie más conocidas de la isla, como son The Birkins y The Good Company. Álvaro es el más dispar de todos, pues fue componente de diversas bandas de metal, en una oleada del metal canario que hubo a finales de los 2000.

El proyecto surgió en plena pandemia. En el confinamiento, Mingo y Aitor divagaban sobre hacer una banda tributo a Arctic Monkeys para divertirse, después de un tiempo sin tocar. Esta idea se disipó bastante rápido cuando, después de estar encerrados tanto tiempo en casa, Aitor le propone a Mingo empezar un proyecto nuevo, aprovechando que Mingo había publicado en redes unos temas que tenía ahí aparcados. Luego de terminar el confinamiento, empezaron a conformar la banda con diferentes amigos de la escena musical canaria, hasta dar con la formación actual, la cual ha sufrido algunos cambios.

«Desde el principio queríamos un sonido profesional y por eso decidimos regrabar esos temas con toda la banda, lo que dio origen a nuestro primer EP ‘Historias de planetas’. Encontrar el nombre de la banda fue más complicado, finalmente nos decidimos por Belice, después de unas cuantas reuniones muy tediosas [jajaja]. Nadie recuerda muy bien por qué, pero nos sonó bien».

A Belice le gusta definir su música como pop-rock con algo más, unas guitarras pegadizas y potentes, con ritmos de batería muy efectivos y unos sintes y pianos que lo envuelven todo. Con las canciones pretenden transmitir sentimientos, realidades y, en definitiva, lo que nos engloba como personas. «Somos estados de ánimo, tenemos ansiedad, preocupación, alegría… al fin y al cabo somos personas y eso creo que es lo que intentamos reflejar en nuestras canciones».

En este primer álbum encontramos influencias de grandes bandas de indie español: Vetusta Morla, Love of Lesbian o Rufus T. Firefly. Es obvio que Belice también bebe del rock anglo, como Arctic Monkeys, Kings of Leon o Parcels. En cuanto a las influencias personales, plasman en sus letras temas como la salud mental, el desamor, la ilusión… Un cúmulo de emociones que en esos momentos de sus vidas copaban sus cabezas.

Todas las flores, el primer larga duración de Belice, fue grabado en mayo del pasado 2024, en los estudios Neo Music Box de Aranda de Duero, Burgos. Grabado y producido por José Caballero (Izal, Shinova, Arde Bogotá).

Tras tocar mucho en la escena local gracias a su primer EP, tanto salas como festivales confiaron en ellos para actuar en eventos como el extinto Festival Cero, compartiendo cartel con Rufus T. Firefly, Kase O y León Benavente entre otros. «Después de ese maravilloso año, no teníamos nada compuesto, así que decidimos parar la maquinaria, volver al local y centrarnos solo en la composición del disco que venía”.

Este proceso les llevaría todo un año, culminando con la grabación del mismo en febrero de 2024. Tras nueve días en Neo Music Box, nacería su primer álbum. «José Caballero, el productor, hizo que aquel lugar fuera como nuestra casa, estuvimos muy a gusto, pudimos hacer el disco que queríamos y él no hizo más que hacernos sonar como los dioses y aportar cosas súper positivas. Además, todas las noches nos daba un par de botellas de vino, así que imaginaos lo contentos que salimos de allí».

De este trabajo destacan la calidad del sonido y de la producción. Las canciones, planteadas como un viaje de emociones, te llevan de principio a fin por diferentes estados. «No nos imaginamos sonar como los discos de los grupos que nos gustan, es muy emocionante».

Del panorama musical actual no tienen una opinión muy clara al respecto. «Sinceramente, el hecho de pagar por tocar siempre nos ha parecido un salir a perder y ver si podemos empatar, al menos en nuestra situación actual, que estamos en una fase muy emergente». En este país son muy pocos los grupos que pueden vivir de la música dentro del circuito y eso da una visión muy clara de la industria. Los festivales dan el pan a muchos que lo pasan peor en invierno. Cada vez son más comunes los macro festivales, donde claramente la música está en un segundo plano y no disfrutas realmente como espectador, pero a su vez son necesarios para darte una visibilidad multiplicada por mil. «Hay luces y sombras, pero es lo que hay, estamos en un gremio muy competitivo y tenemos que amoldarnos a las reglas del juego».

En cuanto a redes, para ellos son una herramienta enorme de promoción y difusión de su música. Sobre todo para las bandas emergentes, es un aspecto clave para conseguir crecer y que la gente de la industria pueda tener una carta de presentación de la banda. Por eso ellos intentan cuidarlas y subir contenido de calidad y valioso para sus seguidores. Pero como todo tiene sus contras, y es bastante tiempo el que hay que dedicar, toda la banda intenta arrimar el hombro y dividir tareas para tenerlas al día.

Con respecto a su proyecto, son positivos con el papel que juegan, aunque tienen los pies en la tierra. Tienen claro que esto es una carrera de fondo y que los pequeños pasos que dan y las cosas buenas hay que tomarlas con ilusión, ganas y mucha perspectiva. «Esto no va a ser rápido, ni va a ser fácil, pero nosotros trabajamos cada día con mucha ilusión y sabiendo que los resultados y las oportunidades se nos darán porque cada día estamos ahí para ello».

Quien vaya a verlos en directo encontrará a un grupo que respeta el escenario como algo sagrado. Cuidadosos con su estética, su sonido y cada aspecto que le sea humanamente posible para ir a ver no solo una banda en directo, sino también un show potente y a la altura de grupos consolidados.

Su objetivo es bastante claro: llevar Todas las flores al máximo número de lugares posibles. Les apetece tocar en directo, viajar, conocer gente y sitios nuevos. «Tenemos varias cositas confirmadas para este 2025, pero desgraciadamente no podemos adelantar nada. No es por crear hype, pero yo seguiría a Belice en redes».

TEST NUEVOS VALORES – Belice

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

Pues mira, muchas, pero ahora así en el candelero de las islas tenemos a un artista amigo que está haciendo las cosas muy bien y con un gusto espectacular. Se llama Good Franco y les invitamos a escucharle porque merece mucho la pena.

Para Belice, la música es…

Parte de la vida. No concebimos la vida sin música, estamos todo el rato escuchando música, pasándonosla, creando… Nos hemos juntado unos auténticos frikis que viven para ello, por eso creo que tenemos tan claros nuestros objetivos. Para nosotros, la música es parte de nuestro ADN y maneja seguramente las manecillas de nuestros relojes internos.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

Buff… qué difícil hablar por todos [risas]. Bueno, creo que en común me quedaría con estos tres:

El largo mañana – Rufus T. Firefly

Being Funny in a Foreign Language – The 1975

AM – Arctic Monkeys

Bastante actuales, pero creo que en común son los que más hemos escuchado.

Canciones que han marcado a Belice: