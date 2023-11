Nuevos Valores: Canciller

Después de esta fiesta de Halloween toca reponer fuerzas y ¡qué mejor que con música nueva! Esta semana contamos con la presencia de Sara Canciller, que nos trae su pop hedonista, como a ella le gusta llamarlo; emocional, elegante y algo inconformista.

Esta artista, que ya cuenta con su primer EP: Golpe de Estado (2022, Entrebotones), comenzó a la joven edad de dieciséis años a participar en grupos de versiones. A los dieciocho se embarcó en un año sabático donde descubrió el jazz, comenzó estudios de grabación y empezó a desarrollar su carrera de artista. Tras haber compuesto jingles publicitarios y comenzar proyectos como Ivi Pop o Papá Canciller con el que abrió para Lori Meyers en el Sona la Dipu; hizo un parón artístico en el que se marchó a Florida y es en 2020 cuando comienza a trabajar en su actual proyecto, bajo el ala de su admirada banda Second.

«Cuando regresé de EEUU tuve una pulsión muy fuerte de volver a componer por necesidad. Una noche, hablando con David Lozano (guitarrista de Second) me dió el empujón que necesitaba para volver a intentarlo».

Ahora, con Golpe de Suerte, su primer LP que saldrá a la luz este noviembre, Sara se sumerge en un álbum conceptual no lineal, en el que plasma lugares y situaciones con las que ha conseguido reinventarse: desamores, amores, un festival con una amiga, un viaje…

«Considero que siempre he escrito para mí, aunque esto ha llevado un proceso. Al principio el salto al vacío de exponerse es muy grande. Creo que he conseguido mucha madurez en mi recorrido y mis canciones sirven para curarme mis heridas. Esa vulnerabilidad es la que conecta con la gente». Comenta Sara.

Para ella, la música es una forma de liberarse, soñar y expresarse a lo grande. Y eso ha logrado Tono hurtado (Estudios Malamute) con la producción variada de este álbum. Canciller destaca también el trabajo en equipo y sus referencias, con nombres como Alizz, Morgan o Phoebe Bridgers.

«Las canciones de este LP son fotografías de momentos, cualquiera puede encontrar una que le represente. Sobre todo, son canciones muy personales que salen de una total desvergüenza de mis emociones».

Como artista emergente, reivindica la importancia de los circuitos públicos y subvencionados para promocionar la cultura, para anteponer nuevas apuestas en programación y alejarse así de las elecciones que aseguran una buena facturación. Otro gran hándicap que pone Sara sobre la mesa es la utilización de las redes sociales.

«Al mismo tiempo que se democratiza la música, nos convertimos en nuestros propios esclavos. Es imposible ser creador o creadora en redes y pretender tener canciones bien trabajadas y con personalidad. Los y las grandes artistas pueden permitirse alejarse de las redes cuando están en plenos procesos creativos, cansados o simplemente desean quitarse de ese mundo. Las bandas emergentes no tenemos más remedio que seguir en la brecha para que nadie se olvide de nosotros. Es una condena estúpida».

Aunque ahora mismo podemos ver a Canciller en formato dúo, no nos queda duda de que podremos escucharla en los grandes escenarios del panorama próximamente con su nuevo LP. Estad atentos.

TEST NUEVOS VALORES – CANCILLER

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

En Valencia tengo muchos proyectos fetiche que me gusta seguir de cerca: Elena Játiva o Sierra Leona son de mis favoritas.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

Supongo que esta pregunta varía mucho según la vida que estés viviendo. Me refiero, siempre me gusta pensar que todos y todas vivimos mil vidas en una sola (si somo afortunados de tener vivencias y el corazón abierto para sentirlas), así que puedo decirte qué tres discos me están obsesionando en este momento.

– El último de Sen Senra, PO2054AZ

– El largo mañana, de Rufus T. Firefly

– Sometimes a person never comes back (but that is ok), de una artista española poco conocida que se llama Mavica.

Canciones que han marcado a Canciller: