Nuevos Valores: Carencias Afectivas

Carencias Afectivas llevan ya seis años construyendo un proyecto que, como tantos otros nacidos al filo de la pandemia, tuvo que aprender a existir casi antes de poder sonar en una sala. La banda, formada por Juan (voz y guitarra), Juan (guitarra), Julio (bajo) y Javi (batería) encontró en aquel parón forzoso un espacio para reafirmar su vínculo con la música.

Tras experiencias previas poco consolidadas, proyectos universitarios y bandas que no terminaron de cuajar coincidieron, primero Julio y Juan, y más tarde el resto. Conocieron a Juan (guitarra) y a Javi después, ya en el entorno laboral. Juan tocaba la guitarra desde hacía tiempo y había tenido otra banda previamente en Santander, Ixelles 1050. Javi comenzó a tocar la batería, como casi todos, en el típico contexto de banda de amigos en la que falta un baterista y a él no le importó ponerse a dar golpes.

«Todo cuadró. Todo, menos lo de tocar bien juntos», recuerdan con ironía. Aun así, el confinamiento no frenó el impulso creativo: intercambiaban ideas, maquetas y bocetos desde casa, alimentando una ilusión que, al volver a los ensayos, se transformó en una identidad más definida. «Cuando nos desconfinaron, lo cogimos con ganas. Quién sabe… a lo mejor, si no hubiéramos tenido ese tiempo para echar tanto de menos la música, hoy no estaríamos aquí».

En el sonido de la banda, conviven el rock, el power-pop, el noise o el punk, pero siempre filtrados por una coherencia propia que huye de las etiquetas rígidas. «Una vez has conseguido una identidad en tu sonido, que siempre es un batiburrillo de referencias, dejas de pensar en géneros y piensas en hacer lo que te gusta y te representa, porque consigues que todo suene coherente». Se consideran también pop, en cuanto que su música se cimienta sobre la cultura popular de nuestro tiempo, busca conectar y remover desde los fundamentos socioculturales de lo popular y ser accesible a todo el que la quiera oír.

Las influencias son tan diversas como sus trayectorias individuales: desde los Beatles o el hard rock de los 70, hasta el noise británico de los 80, pasando por el sonido “Madchester” o el noise-pop nacional de las últimas décadas. Nombres como Mujeres, Triángulo de Amor Bizarro, Los Planetas o Cala Vento orbitan en su imaginario, aunque el resultado final no pretende ser un collage de referencias, sino una síntesis honesta. «Hemos metido todo eso a la coctelera y creo que ha quedado muy guapo. Fuera de lo musical, aunque en otros momentos sí hemos cogido referencias literarias, cinematográficas, de la mitología… en este disco reina lo cotidiano, nos hemos bajado completamente al barro».

Su primer disco Qué Mal Momento (Balaunka, 2026) nace precisamente de esa búsqueda de honestidad. Lo que empezó como un EP terminó creciendo hasta convertirse en un LP tras las primeras sesiones de grabación, impulsadas por el encuentro con Carlos Elías (Alcalá Norte), a quien señalan como una figura clave en el proceso. De él aprendieron a priorizar la coherencia y la identidad por encima de cualquier otra cosa: «La importancia de que lo que fuéramos a grabar fuera coherente, honesto y, por encima de todo, sonara a nosotros». Cuentan que fue una producción lenta, dándole vueltas a todo hasta lo obsesivo, pero con la sensación de que, si el equipo creía, ellos también tenían que creer.

El resultado son diez canciones directas, cañeras y sin rodeos, con un fuerte componente generacional tanto en el sonido como en las letras. En ellas se mezclan preocupaciones personales y colectivas, siempre atravesadas por un tono que rehúye la solemnidad excesiva: «Huimos de la gente que se toma a sí misma demasiado en serio». Esa combinación de cercanía, ironía y crudeza cotidiana define buena parte del carácter del álbum.

En cuanto al contexto en el que se mueven, la banda tiene claro el papel fundamental de las salas como cantera de la escena, especialmente en una ciudad como Madrid, donde la oferta es tan amplia como competitiva. Hay mucha oferta de salas, pero también de bandas. Lo mejor de tocar en salas es conocer bandas y hacer un poco de escena, aunque a veces la escena no la deciden las bandas que tocan en las salas, paradójicamente. Pero, definitivamente, sin salas y sin gente que las llenara, la escena de hoy no sería ni la mitad de rica.

Los festivales, por su parte, representan una oportunidad de visibilidad, aunque recuerdan que dependen directamente de ese tejido previo: «No olvidemos que, para que los carteles de los festivales se renueven y se mantengan, necesitan bandas nuevas, y esas nacen en la escena de salas». Sobre el escenario, Carencias Afectivas apuestan por la fisicidad y la conexión inmediata con el público. «Energía, movimiento, pasarlo bien, liberarse» enumeran, sin olvidar cierto caos controlado que puede traducirse en «algún que otro codazo». Una propuesta que busca más la experiencia compartida que la perfección técnica.

Como muchos proyectos emergentes, también lidian con la presión de las redes sociales, un terreno que reconocen necesario, pero no siempre natural. «Al principio cuesta mucho entender que una parte importante de tener éxito no pasa por la música que haces». Sin embargo, poco a poco han aprendido a utilizarlo como una herramienta más para mostrarse tal y como son, en línea con un cambio de paradigma donde la cercanía ha sustituido al misterio.

Aun así, la música no es, de momento, su único sustento ni una obsesión en términos económicos. Todos mantienen trabajos estables fuera del proyecto, lo que les permite preservar ese componente de escape que dio origen a la banda. «La música empezó siendo para nosotros una vía de escape de todo eso y aún lo es, y es bonito que lo sea, como lo será si en algún momento la vida nos lleva a dedicarnos más a fondo a ello».

Con el disco ya fuera, el objetivo es claro y sencillo: tocar. Llevar esas canciones al directo, medirlas frente al público y comprobar hasta dónde llegan. Sin depender en exceso de la validación externa, pero con la curiosidad intacta por ver qué sucede y las ganas de disfrutarlo.

TEST NUEVOS VALORES – Carencias Afectivas

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

En Madrid, tenemos debilidad por nuestros colegas de Joaquín Fénix, que lo van a petar en breve. Como solista, te diría que Ona Mafalda por su personalidad arrolladora. Y, como la escena al final ya trasciende el tema de las ciudades, hay infinidad de bandas fuera que merecen que les dediquemos atención: Love Feroz, en Gijón, que son unos tipos estupendos; Mala Gestión, que los fuimos a ver hace poco y fue una locura; el diablo de shanghai, que han sacado un segundo disco que me tiene loco… No acabaríamos.

Para Carencias Afectivas, la música es…

La única manera de entender la vida plenamente: ¿has visto esos memes de una situación dramática en una película con la banda sonora original y luego con otra que no tiene nada que ver? Pues, básicamente, no concebimos nada de nuestra vida sin que de fondo haya una canción que estés escuchando o que recuerdes, y que te ayude a contextualizar lo que te pasa, bueno o malo, en la vida.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

OK Computer (Radiohead), Abbey Road (The Beatles), Una semana en el motor de un autobús (Los Planetas).

10 canciones que han marcado a Carencias Afectivas: