Nuevos Valores: Carlos Gris

Hoy en Nuevos Valores hablamos con Carlos Gris, un artista madrileño que lleva más de 10 años viviendo en Londres. En 2020 comenzó a escribir en español, sobre la distancia, el amor moderno y las noches largas, construyendo un universo propio marcado por sus propios sentimientos.

Su vínculo con la música viene desde muy joven. Ha tocado en bandas desde que tiene uso de memoria. Empezó en Madrid con apenas quince años y continuó en Londres, donde llegó a tocar en salas con las que ni siquiera habría soñado junto a su grupo Neon Islands.

Su proyecto en solitario comenzó a gestarse a finales de 2019. Una noche, tras varias cervezas, reunió el valor para escribir al único productor español con el que había trabajado antes: Ramiro Nieto, que en aquel entonces colaboraba con Tulsa, Sidonie y Chelsea Boots. La respuesta fue inmediata y quedaron para tomar una cerveza en Madrid durante la Navidad. Gris le confesó que tenía decenas de canciones en castellano que quería armar, darles forma y grabarlas. En marzo de 2020 voló para trabajar con él en Estudios Reno, pero tuvieron que hacer un parón debido al COVID. Meses después pudieron terminar lo que sería su primer trabajo en solitario, Flotante.

A Carlos, le gusta definir su música como sincera. «Mi prioridad es escribir siempre con la mayor honestidad posible sobre las cosas que me pasan. Con los años me he dado cuenta de que, en realidad, casi todos pasamos por experiencias similares». El artista disfruta abordando sus canciones desde su lado más cercano y le añade melodías transparentes de pop y guitarras que beben del indie que lleva escuchando toda la vida.

Sus influencias son eclécticas: una combinación entre el pop español que sonaba en casa de sus padres y el indie anglosajón que le acompaña desde hace una década. «Mis playlist pasan de Mecano a The National sin transición», explica. Esto refleja la amalgama de influencias que se percibe en sus canciones.

Recientemente ha estrenado su EP Mariposas (Autoeditado, 2025). En él encontramos una colección de momentos vividos por Carlos entre 2021 y 2023. Nos cuenta que la composición se extendió en el tiempo, atravesada por otras muchas canciones, y la grabación también se alargó, algo que consideró oportuno.

«Mariposas es para mí, una colección de varias fases distintas provocadas por el desamor y el miedo al fin de los veinte. Esas fases duraron años, así que me gusta que la creación del EP durara más o menos lo mismo que las experiencias de la vida real».

De los comentarios que ha recibido, recuerda que alguien dijo en una reseña que cada canción de este trabajo es como una habitación que abre la puerta a una historia. «No podría haberlo explicado mejor. ¡Eso es de lo que más orgulloso me siento!».

En cuanto a los circuitos de salas y festivales, reconoce que el modelo inglés le es más familiar, y que en España existe un problema estructural: el riesgo recae casi por completo sobre el artista emergente. Las salas cobran su alquiler, los promotores se quedan gran parte de las entradas y los músicos deben asumir la tarea más difícil: llenar la sala. Considera que es un modelo individualista y defiende la necesidad de promotores independientes que ayuden a crear escena, además de un mayor apoyo público. «Sin artistas y sin público no hay salas. Creo que estaría bien compartir un poco la responsabilidad, ¿no?».

Sobre las redes sociales, admite que es una cuestión compleja pues estas permiten democratizar la música, pero también han generado expectativas enfermizas y una carga de trabajo insostenible para los artistas emergentes. Más allá de componer, ensayar y tocar en directo, muchos deben dedicar horas diarias a crear contenido efímero. «Después del curro normal (porque la gran mayoría de artistas no viven sólo de la música), ya no basta con hacer canciones increíbles, ensayar como locos y salir de gira, sino que además hay que estar dos horas al día haciendo contenido de usar y tirar».

El directo ocupa un lugar central en su proyecto. Afirma tener «muchísimo respeto al escenario» y considera que subirse a defender canciones ante el público es un asunto muy serio, independientemente de si son diez, cien o mil personas. Lo que garantiza en sus conciertos es mimo por las canciones y una conexión cuidada con cada asistente.

Para Carlos Gris, vivir de la música dejó de ser un objetivo hace tiempo. Se considera afortunado por tener un trabajo que también le apasiona y está vinculado a la industria musical. Su meta principal es seguir haciendo canciones y lograr que estas emocionen, aunque sea un poco, a algunas personas. Su próximo reto es presentar el trabajo en un par de conciertos y regresar de inmediato al estudio. No quiere que vuelva a pasar tanto tiempo entre un lanzamiento y el siguiente.

TEST NUEVOS VALORES – Carlos Gris

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

¡Hay tantas! De artistas anglosajones, este año me han encantado Witch Post, Divorce, Cliffords y She’s In Parties. De artistas emergentes españoles, destacaría a grima, un chico que vive en Alemania y lo hace increíble, y también a airu y Sara Sístole, que es una artista a la que admiro un montón.

Para Carlos Gris, la música es…

La música es el arte más directo y sobrecogedor que existe. ¡No sé muy bien qué decir! La música es todo. ¡Sin música el mundo es aburridísimo!

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

Otra pregunta bien difícil… Me quedo con el álbum debut de Parcels, Clicks Modernos de Charly García y A Hero’s Death de Fontaines D.C.

10 canciones que han marcado a Carlos Gris: