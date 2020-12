Cantante y compositora barcelonesa de origen francés, Carlota Flâneur debutó este 13 de noviembre con su primer EP Brains. Sin apenas revuelo previo, la joven artista lanzó este otoño el primer single Generation of the Young Flesh, un pegadizo tema de pop chic que anticipaba que algo bueno podía surgir de un trabajo que llegaba producido por Ferran Palau.

“Intento describir lo que pienso y siento a través de mis canciones. Si escribo algo que no me identifica al 100%, lo descarto porque no me siento tan cómoda. Busco escribir canciones que me representen totalmente”, comienza explicando Carlota. En el mencionado primer sencillo, por ejemplo, habla de una generación materialista que abusa del usar y tirar, también emocionalmente. “GOTYF nació tras darme cuenta de que para muchas personas, cuidar su entorno no es una prioridad. Para mí eso es muy importante e intento sobre todo cuidar a las personas que están cerca de mí. Al no recibir el mismo trato, escribí esta canción, porque me entristece que no me cuiden y que no se valore a las personas, las cosas y al planeta como se merecen”, relata la vocalista.

Sus inicios musicales se remontan a hace casi veinte años, cuando era tan solo una pequeña de 5 años. “Les pedí a mis padres que me apuntaran a música extraescolar. Allí me dieron a escoger entre guitarra, piano y violín. Elegí el violín y lo toqué durante 10 años. Aún intento averiguar por qué, ¡con lo difícil que es!”, recuerda Carlota. Después, con 14 años, aprendió a tocar la guitarra: “A partir de ahí comencé a escribir canciones y, aunque no he estudiado música de forma profesional, siempre he tenido proyectos musicales”.

El último es el que acaba de presentar al mundo, bajo su nombre y su apellido francés –en una entrevista en Neo2 menciona que ella lo pronuncia “fla-ner”-. “Durante el instituto y en mis primeros años de Universidad tenía un grupo de rock con mis mejores amigos. Llegó un momento en el que me di cuenta de que me apetecía empezar algo en solitario, darle forma a mi música sola, en lugar de formar parte de una banda. Empecé a hacer conciertos como solista tocando mis primeras canciones”, evoca sobre el comienzo de esta andadura personal.

La mayor oportunidad de darle forma a estas piezas escritas de manera autónoma le ha llegado gracias al apoyo del binomio formado por los sellos Hidden Track Records y Pértiga Music. “Cuando entré a formar parte en el mes de febrero, tenía las canciones del EP escritas y nos pareció que era una buena idea trabajarlas de cero junto a Ferran”, comenta Carlota.

Así lo hicieron, y el músico catalán ejerció de productor de Brains, mientras que Ildefons Alonso (El Petit de Cal Eril, Valentina & The Electric Post) grabó y mezcló el trabajo. “Entre los tres le dimos a las canciones el cuerpo que tienen hoy”, subraya Carlota, que reserva el mérito del sonido de Brains al “imaginario” de Palau: “Como productora soy muy novata, así que gracias a Ferran mis melodías han cobrado la vida que tienen ahora”.

Melodías como las del corte más bailable del EP, el generacional single que viene acompañado de un videoclip dirigido por Carles Pont Altimira (Òrbita), en el que Carlota baila una coreografía ideada por la bailarina Ariadna Montfort. “Carles ideó el concepto del vídeo: la humanidad irrumpiendo de lleno en el ritmo natural del planeta. Los marcos de colores enormes, insertados en mitad del bosque (la naturaleza), representan lo artificial, el ritmo frenético de la sociedad”, explica Carlota.

De esta manera, tratan de mostrar cómo Flâneur trata de adaptarse a su entorno: “Una sociedad que defiende unos valores que me asustan bastante, en la que no me siento cuidada y cuyo ritmo frenético me descoloca”. Su idea era transmitir esta sensación a través de movimientos reiterativos y ahí es donde apareció la figura de Ariadna: “Ella me guió con toda su atención, porque yo nunca antes había bailado nada del estilo. Fue una gozada y lo pasé genial”.

Otros tres temas integran Brains: Fun, una canción de folk más autoral; el corte homónimo, una balada ensoñadora y narcótica; y Thanksgiving song, con sintetizadores progresivos de corte casi eclesiástico. En general, la producción viene a crear un ambiente que viste la voz de Flâneur de forma delicada, sin intención de restarle protagonismo a su cálido tono. El resultado a Carlota le transmite “calma”. “Si mis propias canciones me transmiten tranquilidad, alguna cosa estaremos haciendo bien”, concluye.

Carlota Flâneur finaliza esta entrevista recomendando talento emergente de Barcelona: la banda Ominira y la cantante Maria Jaume. También cita sus tres álbumes favoritos, aunque “van cambiando siempre”: The Secret Place, de The Zephyr Bones; High as Hope, de Florence + The Machine; y Parcels, de Parcels.

A continuación, puedes escuchar diez temas recomendados por Carlota Flâneur, desde Russian Red hasta Her’s, pasando por Núria Graham o Julieta Venegas: