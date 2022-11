Afincada en Michigan (Estados Unidos), la joven barcelonesa Cecilia Duran comenzó a proyectar al mundo la música de su proyecto solista Cece June con la publicación en 2021 de su primer EP, Pieces, grabado previamente en su ciudad natal, cuando aún cursaba el bachillerato. En el estado norteamericano, mientras estudia en la Universidad, trabaja también en lo que será su primer LP, previsto para los próximos meses.

“He consumido millones de horas de música toda mi vida. Mi padre es un apasionado y me pasé toda mi infancia escuchando su amplia colección de vinilos”, relata Cecilia, que a los 12 años comenzó a aprender a tocar la guitarra de forma autodidacta cuando residía en Dublín (Irlanda). “Llevo actuando en garitos, bares y festivales desde los 15. No hay lugar en el que me sienta más ‘yo’ que un escenario”, añade.

Después, con 17, empezó a colgar en su Instagram versiones de algunos de sus artistas favoritos: “Siempre me ha encantado cantar canciones ‘alla Cece’, entristecerlas, desnudarlas, convertirlas en algo íntimo y sentido”. Con el tiempo también quiso escribir sus propias canciones como una manera de “entender” sus propios sentimientos, hasta que a los 18 grabó su primer EP, Pieces, con la ayuda del productor Raúl Juan en los Bucbonera Studios.

“Conocí a Raúl en un seminario de producción musical. Le enseñé un tema que había escrito y quedamos en grabarlo. Ese tema nunca llegó a salir, pero acabamos formando un EP”, recuerda Cecilia.

En Pieces, Cece June repasa temas como la mayoría de edad, el miedo a cruzar el charco para empezar de nuevo y la soledad que conlleva todo este proceso con arreglos de intenso y delicado folk. “Lo compuse en mi adolescencia y en un punto de mi vida en el que me encasillaba mucho en un género y un sonido. Me costaba experimentar. Además, mis influencias en aquella época eran Lorde, Daughter y Coldplay y por ello fue un trabajo más pop”.

Las cinco canciones que integran el EP las escribió con un cuadro de la artista Jane Hammond siempre presente en la habitación. De ahí que quisiera hacerle un guiño a Hammond tanto en la portada del trabajo, con la obra White Things ilustrando la cara frontal del disco, como en los créditos de Pieces: “Ella fue parte de mi infancia, y quería que fuese el final de una etapa, una en la que ya no tendría su cuadro en mi cuarto, pues me mudaba a 6.000 kilómetros de todo lo que había conocido”.

Ahora prepara en Michigan su primer larga duración, un proyecto “más conceptual” según Cecilia y que incluirá matices experimentales inspirados por bandas y solistas como Radiohead, Black Country New Road, Hailaker o Phoebe Bridgers. “Quiero jugar con la dicotomía entre canciones eufóricas y otras mucho más minimalistas protagonizadas no solo por la voz, sino también por momentos de silencio”, adelanta.

A diferencia del EP, este próximo lanzamiento lo está grabando por completo en Estados Unidos, con la ayuda de amigos músicos, en los estudios de su Universidad en Michigan: “El proceso está siendo casi como una tesis universitaria. Quiero recordarlo como el fruto de cuatro años en un lugar al que he llegado a considerar mi hogar”.

Para saciar la espera de la llegada de su debut en largo, Cece June compartió este 2022 Over, un single independiente al álbum que abre su música a un estilo que dice haber consumido mucho y menciona como influencias The Japanese House, Bon Iver y Sufjan Stevens, todo un referente de la escena indie de Michigan.

“Quiero poder llegar a ser para alguien la voz que les permite encontrar la paz en los momentos en los que ha habido demasiado ruido. Poder ayudar a que uno encuentre palabras para describir algo que tal vez evitaba, o que no sabía cómo describir”, concluye Cece June.

Test Nuevos Valores – Cece June

¿Alguna propuesta emergente que recomendar?

Lily Talmers. Descubrí a esta artista de Michigan cuando la entrevisté en el diario para el que colaboro. El año pasado fue la artista que más escuché y su álbum Remember Me As Holy es de los que más me ha marcado en toda mi vida. Además, tengo el increíble honor de poder tenerla como colaboradora en una de las canciones de mi próximo álbum.

¿Tres álbumes favoritos?

22, A Million, de Bon Iver; Bismillah, de Peter Cat Recording Co.; O, de Damien Rice.

Canciones que hayan marcado a Cece June