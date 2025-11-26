Nuevos Valores: Damare!

Presentamos esta semana en Nuevos Valores a la banda barcelonesa Damare!. Se decantan por hacer rock alternativo aunque juegan mucho con los géneros y se podría decir que también se acercan al neo soul. Empezaron a tocar juntos en 2018, pero la banda ha ido evolucionando e incluso han cambiado de componentes. Cada trabajo que han publicado ha sido una colaboración total entre los integrantes de ese momento, nunca ha habido nadie al mando y les encanta que haya sido así. «Componemos siempre juntos y desde la improvisación».

Aunque cada integrante de la banda viene de un contexto distinto, todos llevan tocando y componiendo desde muy pequeños. Coinciden en referentes como Hiatus Kaiyote, BADBADNOTGOOD, D’angelo, Daniel Caesar… Lo que más les gusta es la variedad de gustos, muy distintos en otros géneros; algunos vienen de tocar metal y otros jazz. «La idea surgió gracias a unas jams que se organizaban en la universidad de Arquitectura en Barcelona, los primeros integrantes de la banda éramos todos arquitectos y nos conocimos tocando allí».

Para Damare! la música es la única manera de expresarse. Lo que más les atrae a la hora de componer juntos es crear un sonido único, parecido a otras cosas quizá, pero diferente. «A veces juega en nuestra contra porque quizás no es un estilo popular, pero estamos encantados de ver que hay gente que sí que disfruta con nuestra música y para nosotros eso es suficiente». Su música es algo íntimo, sin grandes pretensiones más que hablar de sus vidas y sentimientos a través de las canciones, pero siempre buscando la originalidad y sorprender con una parte instrumental novedosa.

La banda ha estrenado recientemente su nuevo EP Luna. Nos cuentan que han trabajado en estos temas desde que se incorporó a la banda su actual batería (Maria Konosova). Al llegar, entró con un estilo muy marcado por el hip hop y el jazz a partes iguales y, combinando esto con lo que ya tenían, surgió el EP. Tras muchas horas encerrados juntos tocando y probando ideas, llegaron a encontrar algo que creen que los define muy bien. A su vez, y como comentaban anteriormente, hay ciertos artistas que los definen e inspiran mucho a todos los componentes del grupo; BADBADNOTGOOD, Hiatus Kaiyote, Crumb, Alabama Shakes y Radiohead son referentes que se pueden apreciar en su trabajo.

«La grabación ha sido un proceso largo pero muy divertido gracias a tener a GARRU como productor. Se interesó por las canciones cuando eran solo demos y nos pusimos a trabajar con él para decidir cómo queríamos trabajarlas. Su manera de enfocar nuestro sonido, la grabación y la mezcla ha sido justo lo que necesitábamos para terminar el EP».

De su trabajo se destaca las distintas vertientes en cuanto a géneros, aunque buscan siempre la concordancia dentro del álbum. En cuanto a temática y letras, estas están definidas por las experiencias de Laura (cantante) y en cuanto a la parte instrumental, pasan por el soul, el funk, el pop y el jazz.

Opinan que para ellos los festivales están siendo inaccesibles, aunque tienen la suerte de tocar en muchas salas de Barcelona gracias a la colaboración con otras bandas y artistas locales y la producción de eventos propios. «Por supuesto, de vez en cuando tenemos alguna oportunidad, como este año que hemos sido invitados a tocar en un festival en Reino Unido y en el festival BAM en la Mercé. Pero en general, no sabemos si porque no estamos del todo en el mundillo o porque nuestro estilo no acaba de encajar, nos cuesta mucho participar en festivales o circuitos de salas, es algo que solo hemos podido rozar».

Declaran que las redes sociales no son su punto fuerte y piensan que les frena como artistas. Al final tienen un papel demasiado importante en la música y esta se queda en segundo plano. Les gusta pensar que sigue habiendo fanáticos de la música que quieren escuchar cosas nuevas que emocionen, sin necesidad de ver fotos bonitas y videos con formatos pre-cocinados y copiados hasta la saciedad en redes.

«Sabemos que estamos «jodidos» con esto, pero creemos que si no forma parte de la personalidad de un músico exponerse así, no debería ser obligatorio. Aunque somos muy conscientes de cómo funciona la industria para bandas emergentes y de que es la principal manera de llegar a la gente».

Comentan que en algún momento en estos 6 años han tenido la sensación de «despegar». Cuando se saca algo nuevo siempre hay un boost de confianza y de ofertas y fans. Pero ahora mismo lo ven muy complicado. Aunque tienen claro que si surgiera una oportunidad importante lo dejarán todo para apostar por la música.

De su directo se puede esperar cercanía, intimidad en las letras, improvisación, y mucha energía. Por suerte, están trabajando ya en un nuevo álbum, porque lo que más les gusta es componer y tocar en vivo. Por lo que no le perderemos la vista a esta banda y esperamos verla en muchas salas más.

TEST NUEVOS VALORES – Damare!

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

GARRU, Marina Sen, Da Fabi, Aziz.

Para Damare!, la música es…

Compartir emociones, un momento, una obsesión, un recuerdo.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

Ahí van 3 álbumes diferentes que sé que compartimos en la banda, aunque no sé si serían los favoritos:

NEVER ENOUGH (Bonus Version) – Daniel Caesar

Voodoo – D’angelo

Choose Your Weapon – Hiatus Kaiyote

Canciones que han marcado a Damare!: