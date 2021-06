Nuevos Valores: Eduardo Luka

Eduardo Luka es un zaragozano que acaba de entrar por la puerta grande en el mundo de la música emergente. Su verdadero nombre es Eduardo Artigas y acaba de lanzar su homónimo disco de debut, producido por Edu Baos, bajista de León Benavente, y que contiene nueve temas de puro pop.

Antes de lanzarse al ruedo bajo este alter ego, Eduardo, que tambien trabaja como profesor de dibujo técnico en una escuela de diseño y en diversos institutos, ha tocado de manera amateur en bandas locales para pasar el rato. Pero después de volver de Dinamarca, donde estuvo 4 años después de emigrar en 2011, empieza a tocar de manera más profesional telonendo a artistas como Josh Rouse, Mabü o Ken Stringfellow. “Comencé a tocar y cantar mis propias canciones hace 4 o 5 años como necesidad vital. Tenía canciones escritas pero nunca me atrevía a cantarlas, imagino que por inseguridad a exponerse. Poco a poco se fueron tejiendo canciones hasta tener un abanico de 30 -40 que espero poder ir publicando.”

La música que nos ofrece Eduardo Luka es pop que nos habla de lo cotidiao, de lo mundano, que busca reflejar las sensaciones y emociones que todos sentimos en diferentes momentos vitales pero, como el mismo reconoce, todavía tiene mucho camino por andar musicalmente y nos emplaza a sus posteriores trabajos para ver como va encontrando su propia visión y su propio sonido. Por ejemplo, e la grabación del disco se ha dejado llevar sin una necesidad de buscar referencias más allá de que la música de Air o Beck, que han estado sobrevolando el disco.

Para la grabación con Edu Baos, Eduardo se presenta con 15 canciones terminadas y tras varias subidas y bajadas al estudio de Baos decide quedarse 15 días en su casa y dar forma a las nueve canciones que forman el álbum entre los dos.

Para Eduardo las canciones destacan sobre todo porque son honestas y directas en sus intenciones.

Sobre el circuito de salas y festivales, pese a que afirma que aún no ha podido estar en demasiados, Eduardo nos deja ua más que interesante reflexión sobre el tema: “Actualmente vivimos un cambio radical en el paradigma y vemos como la música en directo ya no es para todos sino para los que se la pueden permitir. Además, también vemos la dependencia al estado para la viabilidad de los conciertos. Quizá nos tenemos que acostumbrar a pagar por un concierto y no a la opción FAST FOOD de 50 conciertos a precio de ganga. No se, no esta bien ni mal, sino que esperemos que exista oferta variada y cada uno pueda escoger lo que más le interese.“

Sabiendo esto, Eduardo entiende que el directo es una de las opciones que tiene el músico de dejar huella y es por eso que lleva todo el año preparando un directo en dos formatos: electrónico y acústico. Para ello han adaptado el sonido de las canciones y sus estructuras pensando en el formaro en vivo y volviendo, en muchas ocasiones, al formato más desnudo de voz y dos guitarras devolviendo a las canciones su estructura principal tal y como fueron creadas.

Por otro lado, Eduardo reflexiona sobre el presente y el futuro de la música y las redes sociales. Afirma que hoy en día hacer música es más fácil, pero que lo dificil es que esta llegue a la gente y que el proyecto sea algo viable. Por otro lado, Eduardo cree que las redes sociales tuvieron su edad de oro la década pasada y que estas pueden desaparecer o no enamorar a los involucrados como Spotify. Además, empiezan a estar en auge las NFT y hay que tener en cuenta como actúan sobre las artes y la cultura.

Pese a que para Eduardo la música es su día a día, no ve factible vivir de la música en un presente o un futuro a corto plazo, definiendo vivr de la música a: “(…)hacer diferentes proyectos musicales ya sean propios, bandas sonoras, educativos o anuncios.“

Pero la cuestión es no parar y para eso Eduardo tiene en cartera un nuevo EP de cinco temas a sacar a finales de año, principios del próximo y que busca un enfoque más personal. Eso y sacar muchos conciertos adelante.

La escena zaragozana está en auge como el propio Eduardo nos muestra, pero además nos deja varias propuestas muy interesantes como Calavera, Erin Memento y Casasnovas, que ha sacado un EP semiinstrumental de música de marcada influencia folk aragonés. Israel Fernández a nivel nacional o Joesef, Arlo Parks que lo está petando, a nivel internacional.

