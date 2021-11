Las personas con mayores problemas para relacionarse socialmente saben perfectamente qué es eso de «el momento incómodo«. Ese instante que surge en ámbitos en los que uno se siente inseguro, en el que se trata de esquivar cualquier atisbo de discusión o en el que la soledad se convierte en la compañía más fácil de encontrar. Para Malena Fernández, alma detrás del proyecto el momento incómodo (así, en minúsculas), este sentimiento aflora en su «día a día» y lo refleja con momentos estelares en el EP debut del grupo, El Temporal.

«el momento incómodo hace referencia a dos partes de mi forma de ser. Por un lado, soy un poco torpe socialmente, me pongo nerviosa y meto mucho la pata al hablar con la gente. Y, al mismo tiempo, disfruto creando situaciones un poco incómodas para alguien porque me resulta divertido ver su reacción”, confiesa Malena, compositora, cantante y letrista de la banda en la que intenta mezclar sus dos pasiones: «Cantar e inventarme historias«.

La acompañan en la aventura Rodrigo Aldudo al bajo, excomponente de grupos como Demilune o Cobaltide; el profesor de batería Carlos Navarro a las baquetas; y Cristina Díaz a la guitarra, con quien coincidió en una anterior experiencia musical.

Con pasado en las bandas Paracusia y Blue Boredom, Malena toca también aquí sintes y guitarra para envolver letras «directas y honestas» que no hablan de nada en concreto para dejar al oyente «que las interprete como quiera«. «Soy un poco egoísta al componer porque solo pienso en lo que necesito en ese momento. Cuando escribí estas canciones estaba muy mosqueada. Que cada cual saque al escucharlas sus propias conclusiones y se lleve la canción a donde le venga bien«, añade.

El EP, publicado este jueves 4 de noviembre, recoge además un gran número de influencias que han marcado a Malena a lo largo de su vida, por lo que quien escucha El Temporal puede encontrarse con diferentes estilos en un mismo tema. «He pasado por muchas épocas. De pequeña me gustaban Belinda, Juanes, Coti o Alanis Morissette y ahora me gustan especialmente los artistas que le prestan mucha atención a las melodías, como Lianne La Havas, Mitski o Rex Orange County«, cita Malena como parte de sus influencias. «También estoy volviendo a ver la serie Buffy Cazavampiros y me flipa la banda sonora, y me encantaría hacer algo que pudiera sonar en The Bronze«, comenta y hace mención especial a voces femeninas como Phoebe Bridgers, Courtney Barnett y Amaia. «Y a mis amigos que tienen bandas increíbles que me inspiran muchísimo«, remata.

En cuanto a la composición de las canciones, Malena explica que trabaja sin una idea establecida: “No compongo pensando en un género en concreto. Solo me imagino distintas líneas y las voy juntando«. Así nacen temas tan discontinuos como el corte homónimo del trabajo, que mezcla guitarrazos noventeros con sintetizadores oscuros, hits melódicos que viran hacia el pop comercial (Lo Que No Me Das), o explosivos destellos emo (El Volcán). En todos ellos se distingue una necesidad de liberación y de estallar ante cualquier momento de incomodidad.

Producido «a distancia» y grabado en Folie Records y los estudios Reno de Madrid, El Temporal llevará su ‘tormenta’ como primeras paradas a Barcelona (Viernes 12 de noviembre, Sala VOL) y Madrid (Sábado 13 de noviembre, Sala Clamores).

Malena cierra la entrevista recomendando mucho talento emergente de Madrid y lejos de la capital: Bum Motion Club, Carrera, Tourjets, Dharmacide, Janire, Buenatarde, Valdivia, Santa Companha, Sweet Palta, MILC o Lashormigas. Y tampoco se corta al citar los discos a los que siempre recurre con Tapestry de Carole King, Desorden de La Plata y Twenty Twenty de Djo a la cabeza.

Escucha una lista de temas recomendados por el momento incómodo: