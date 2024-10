Nuevos Valores: HEAL

Volvemos fuerte a Nuevos Valores esta temporada y presentamos a HEAL, un grupo musical de cuatro personas de entre 35 y 40 años que no viven de la música pero no pueden vivir sin ella. La banda está formada por Laia, que viene de North State, banda que tenía con su hermano pequeño (Phoac) y hacían pop con electrónica; Raúl (batería) de la experimentación desde muchos lugares con bandas como Tucán, Wind Atlas o Tercer Sol; Dani (guitarra) viene del indie/emo/hardcore de los 90s/00s y tocaba con Wann, Salina, Glitterhouse, Daylight in Red o Juicy Jazz; y Edu (bajista) que es una enciclopedia musical de los 90s/00s. Tocaba la guitarra en Glitterhouse y fue bajista de The Missing Leech.

Nos cuenta Laia, que quiso hacer su proyecto en solitario en medio de la pandemia, como resultado nació la canción BCN BKD. Como capricho del destino, pensó en Raúl a quien mandó la canción; según ella de forma muy random, para que tocasen juntos y por suerte fue un sí rotundo. A Raúl le gustó tanto que se lo pasó a Dani, con el que quería colaborar desde hace años, y este vio claro que el bajista debía ser Edu.

«Así que podríamos decir que ‘BCN BKD’ es la responsable de que HEAL exista hoy». La música de HEAL habla de temas personales, de la vida adulta y sus baches, del amor o la pérdida, y entienden que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas con esto. «Son composiciones sin pretensiones. Nuestra música simplemente nos hace disfrutar muchísimo al componerla, grabarla, tocarla en directo y compartirla. No hay ningún objetivo sobre lo que queremos transmitir, para cada persona la misma canción puede transmitirle cosas completamente distintas. Si escuchando HEAL sienten algo, esto es poderoso para nosotrxs».

Con un sonido oscuro y aterciopelado, la banda tiene una influencia bastante marcada de la escena independiente de los años 90 y 00, no solo a nivel musical, sino también a nivel de imaginario y de forma de hacer las cosas. «Es la era en la que crecimos y el lazo emocional con las referencias que te marcaron de adolescente es algo muy fuerte, no se olvida nunca”.

Nos cuentan que una vez vieron un artículo que decía que se dejaba de escuchar música nueva a partir de los 30. «No es nuestro caso, pero es verdad que llega un punto en la vida en el que vuelves atrás, buscas sentir lo que sentiste cuando escuchaste por primera vez esas canciones, ves esas películas, lees esos libros, visitas ciertos lugares, ves obras de arte, o haces ciertas cosas que tanto te marcaron en esa época”.

The Shiver (2024) es su primer larga duración y en él la banda pone todas sus referencias encima de la mesa, para llegar a un disco cuidadosamente construido, con un sonido oscuro y aterciopelado que envuelve a sus canciones. Nos cuenta Dani que «ha sido un viaje muy interesante porque algunos de nosotrxs venimos de mundos un poco distintos y hemos tenido que compartir mucha música internamente para poder entendernos. En cuanto esto pasó y nos encontramos, fue increíble ver como las canciones iban saliendo de manera orgánica y a nivel conceptual nos entendimos muy bien».

Producido por Paco Loco, y en colaboración con Julen Alberdi a la parte gráfica, este álbum es un perfecto resumen de todo lo que conforma a HEAL, desde sus integrantes hasta su imaginario. Nos hablan mucho de su productor, pues ya alguno había tenido la suerte de trabajar con él en otro proyecto y de aprender desde muy joven lo que es entender el sonido y enfocar la grabación de un disco. Cuando empezaron a hacer las canciones para The Shiver, pensaron que Paco era la persona que necesitaban para tratar el sonido del disco. Sin haber escuchado ni una demo antes de entrar al estudio, le fue dando a cada canción un tratamiento único, como se puede apreciar, y esta era la idea.

«Paco aportó al disco el elemento “mágico” intangible que muchas veces sólo puedes conseguir con el talento (y el equipo) adecuado. No es para nada un disco experimental a nivel sonoro, no se ha inventado nada nuevo, pero si le prestas atención, hay muchos detalles que solo Paco pudo aportar, que para nosotrxs, hacen que el disco tenga un carácter especial. Sin duda su “firma” se aprecia en todo el disco».

Lo especial de The Shiver es que cada una de las canciones han sido tratadas como algo independiente, sin saber ni siquiera la banda cómo encajarían en conjunto. Dicen que no pasaban a la siguiente canción sin haber terminado la anterior. «Creemos que esto fue lo que al final hizo de ‘The Shiver’ un disco heterogéneo pero con un hilo conductor que no hizo que nada “chirríe”, por lo menos para nosotrxs».

En cuanto a festivales, creen que están bien pero siguen sintiendo el fenómeno Love of Lesbian, donde en cada cartel de todos los festivales de este país te encuentras su nombre, pero es cierto que en los últimos años parece que se vuelve a tener esa sensación de que uno descubre nuevas propuestas en este tipo de circuitos y festivales, así que les parece guay que haya plataformas de música en directo que den visibilidad a las propuestas musicales de este país. «Creemos que debería haber más, y sobre todo más apoyo a las salas medianas y pequeñas para que artistas que llevan 50 personas puedan tocar sin tener que gastar un dineral alquilando salas de una capacidad mínima de 150 personas».

Como músicos nunca se ven aspectos negativos a iniciativas de promover artistas tanto de aquí como de fuera, esto enriquece, tanto a músicos como a público, pero sí que es importante la manera en la que se hacen las cosas y cómo se trata a ambas partes. «Sí que notamos que a veces prima demasiado el aspecto comercial de algunos festivales y ciclos. Comprendemos el riesgo en inversión, la necesidad de retorno de la misma, y al final, de ganar dinero, porque muchas personas viven de ello. Pero es importante intentar cuidarse y apoyarse unxs a otrxs: artistas, promotores, sellos, público, etc».

¿Y las redes sociales qué papel juegan para HEAL? Es un panorama súper interesante donde hay cabida y, sobre todo, difusión a cualquier tipo de proyecto, ya sea realizado con muchos o pocos recursos. Nos cuentan también que es un arma de doble filo, donde la fuerza de la imagen muchas veces eclipsa a la propia música. Sí que es importante que vayan acompañadas, siempre lo han hecho, pero a veces cuando se le dice a alguien de escuchar un nuevo disco lo primero que hacen es mirar (que no escuchar) sus redes sociales para ver el número de seguidores y que onda llevan.

Esto es totalmente lícito, pero antes, cuando se recomendaba un disco a una persona, le entregabas un cassette o un cd, un formato físico, y empleabas un tiempo, casi sagrado, en escucharlo. Y esto solía generar conversaciones muy profundas sobre la música en sí, el sonido, la grabación, las sensaciones al escucharlo, el artwork, etc. Actualmente parece que esto se ha diluido un poco y se reduce todo más al sentido de la vista y al grado de aceptación o popularidad.

Para poder ver a HEAL en todo su esplendor, se tiene que asistir a sus directos. Es donde más felices y potentes son, y saben transmitirlo muy bien. Les gusta darlo todo para el público que va a escucharlos. «Estamos muy contentos porque la gente está viniendo y nos escucha bien. GRACIAS. Entonces ya está, se genera una ola de energía entre nosotros, la música, el público y el lugar que da mucho goce».

La banda lleva aportando su granito de arena desde hace más de diez años y aunque no se plantean poder vivir de la música, no pierden oportunidad de poder salir a tocar. Laia nos contesta: «Primero vivimos en el país que vivimos. Por poner un ejemplo, Viva Suecia, que con Rafa nos queremos mucho y tocamos juntos varios años, ellxs tardaron si me acuerdo bien 3-4 años de estar petando TODAS las salas para que se plantearan poder dejar sus trabajos, así que haz cuentas», dice entre risas.

Por ahora, la misión de HEAL es llevar The Shiver a todas las partes que se pueda, gozarlo con el público, conseguir un buen directo y salir a tocar fuera de España. Todo esto, mientras componen nueva música. Si quieres verlos en directo y estás en Barcelona, pasarán por la sala Paral·lel 62 el 18 de octubre.

TEST NUEVOS VALORES – HEAL

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

Anlaki (Pamplona), Mai Jamás (Barcelona), Blue Boredom (Madrid), Phoac (Madrid), Jazz Bizzies (Madrid), Enemic Interior (Barcelona), Sonido Ordeno (Valencia), Hokvs Pokvs (Gran Canaria).

Para HEAL, la música es…

Lo que nos produce más alegría, sin duda. A todos los niveles. Desde escucharla, a expresar cualquier cosa a través de ella, a verla en directo, a grabarla, a componerla, etc, etc, etc. Todo gravita en torno a ella.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

Hotline TNT – Cartwheel

Astrid Sonne – Great Doubt

Kim Gordon – The Collective

Canciones que han marcado a HEAL: