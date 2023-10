Nuevos Valores: Hologramma

Damos la bienvenida esta semana en la sección a Hologramma, una banda barcelonesa compuesta por 5 artistas: Ignasi (voz), Bernat (voz/sintetizadores), Gerard (bajo), Olmo (guitarra) y Jorge (batería).

Estos jóvenes músicos, antes de encontrarse, tenían cada uno distintos proyectos aunque se consideran autodidactas, es considerable la formación de Bernat en el Taller de Músics o Gerard en el proyecto Rebird, así como la experiencia de los integrantes en bandas como Tribu Tabu, la Swing Band de Les Corts o Mystic Caravan.

Nos cuenta la banda que se conocieron a finales del 2018. Un momento de cambios donde cada uno había dejado de tocar en bandas anteriores y en el que decidieron embarcarse en un nuevo proyecto común que estilísticamente tuviera sentido para todos. «Fue Olmo quien nos unió a los cinco. Inicialmente empezamos cantando en inglés y definimos nuestra música como disco-funk con toques electrónicos», comenta Ignasi.

Aunque la banda ha experimentado sobre un amplio abanico de estilos, actualmente su sonido deriva hacia la corriente dreampop y el shoegaze, tomando lo más característico de cada movimiento y añadiendo también toques electrónicos. Las canciones de Hologramma hablan como ellos dicen, de las «ralladas internas» de su mundo y de la inadaptación en el contexto en el que se encuentran. Aunque es un hecho que las canciones de esta banda te harán saltar, son los propios integrantes los que cuentan que sus temas transmiten una connotación depresiva y melancólica.

Tras su primer EP, La última revelación que diste fue la despedida (2021), la banda toma nuevas referencias como Rojuu, La Plata, Beach House, EKKSTACY, Plastic Girl in Closet y el punk-rock de inicio de los 2000, que quedarán reflejados en la creación de su primer álbum. «También nos hemos interesado mucho por la estética Frutiger Aero y Y2K!!», añade Bernat.

Para la grabación de este fresco album, la banda se aloja en Madrid en el estudio de Pogo con Diego Escriche, también conocido como EponaHD. «Teníamos mucho interés en trabajar con Diego y la verdad es que nos ha acercado mucho al sonido que buscábamos». Por otro lado, es considerable el trabajo inicial de composición y producción realizado por Ignasi y Bernat, que habiendo vivido juntos fue llevado a cabo en su home studio. «Nos gusta auto producir buena parte de nuestro sonido y pasar muchas horas escribiendo y produciendo arreglos con el Ableton».

Tras más de cuatro años de actividad como grupo, este será su primer trabajo de larga duración, una declaración de principios donde consolidarse como banda y definir su estilo musical propio. Con su corta trayectoria, Hologramma ha podido pisar ya el suelo de varios festivales nacionales como el Coca-Cola Music Experience o el Festival Jardín de las Delicias, así como salas más pequeñas pero míticas como L’heliogabal.

«Creemos que la experiencia en festis es super positiva porqué te acerca a un público más amplio y te permite hacer conciertos más épics!! No obstante tenemos que decir que a las bandas emergentes no siempre se las trata del todo bien en los festivales… Obviamente no son la prioridad». Destacan de su experiencia en salas el trato más íntimo con el público.

Nos cuentan que la música para ellos es una forma de expresión universal que va más allá de las palabras. Es un lenguaje que conecta a las personas en un nivel profundo y emocional. «Nos llena de satisfacción poder dedicar tiempo a crear y tocar música para la gente», concluyen.

Aunque ahora mismo la banda se encuentra en un periodo de transición preparando el nuevo directo, están seguros de que llegará a buen puerto y que quien se acerque a escucharlos no dudará en repetir concierto, pues su energía encima de las tablas es contagiosa. Nos cuentan que les gustaría cerrar la presentación en la Nau de Barcelona. Tendremos que estar atentos para no perdérnoslo.



TEST NUEVOS VALORES – HOLOGRAMMA

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

Hay tanto talento que no sabemos ni por dónde empezar, pero nos quedamos con Angeladorrrm, Guineu, Ciutat, Balma…

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

Rojuu – KOR KOR LAKE

Aphex Twin – Selected Ambient Works 85-92

CASTLEBEAT – CASTLEBEAT

The Last Shadow Puppets – Everything you’ve come to expect

Canciones que han marcado a Hologramma: