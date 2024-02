Nuevos Valores: ivansan

Ivansan es el proyecto que nos presenta esta semana Iván Sanchez, un joven de Lugo que al venir a Madrid a estudiar, descubrió su amor por la música. Le gusta plasmar en la música sus sentimientos, sin tapujos, tanto lo bueno como lo malo, y contando historias con las que todo el mundo se pueda identificar.

Aunque de pequeño empezó estudiando clarinete en el conservatorio, terminó recibiendo clases durante dos años de flauta travesera. En los últimos tres años, en los que ha ido tomando forma el proyecto, se sometió a un proceso autodidacta tanto en escritura como en composición. Iván nos cuenta que ha aprendido mucho de cada productor y persona con la que ha trabajado.

«Ahora mismo, muchas veces, me grabo yo las voces en casa y monto las demos para trabajar mejor en el estudio y también los proyectos para el directo. Así que me siento orgulloso de ir aprendiendo y avanzando poco a poco en todo lo que pueda».

Este joven cantante comenzó su carrera escribiendo por amor. Tras componer y musicalizar un poema, vino el videoclip y las cosas se pusieron serias. «Realmente empecé a escribir por amor. Mi primera canción fue un poema que le dediqué a la persona con la que estaba. Al final, decidí convertirla en canción porque tenía un amigo que estaba empezando a producir”. Al sentir que el proceso de dejar fluir las emociones en su música le hacía sentirse bien y recibía buen feedback por ello, fue cuando Iván decidió dar un paso adelante con su proyecto.

«Después de dar mi primer concierto, decidí que quería apostar por mi música porque me sentí tan bien encima del escenario y escribiendo sobre lo que sentía, que lo tuve claro. Aunque he de decir que todo fue una sorpresa, hasta para mí».

Ivansan nos comparte una música que lo define claramente, acompañada de letras que hablan de los sentimientos en estado puro que lo atraviesan. Sus letras se rodean de un ambiente chill con toques electrónicos y una base instrumental bien cuidada que hacen muy amena la escucha de su trabajo.

«Lo que más me gustaría es que la gente conectase con las letras y se las llevase a sus propias experiencias. Que les ayuden a entenderse mejor y pasar por momentos, tanto buenos como malos, de la mejor forma posible, porque así es como me hace sentir la música a mí».

Este joven artista se nutre de su curiosidad para escuchar todo tipo de música y recibir diversas influencias. Nos cuenta que en la creación de este primer EP, Como un Rayo (2023), se ha encontrado enganchado a la música de Guitarricadelafuente, Alizzz, ODDLIQUOR, Natalia Lacunza o Sen Senra, proyectos para él referentes por su estilo característico y que busca reflejar en su música.

«Yo siempre intento dejar mi marca en mi música con mi forma de escribir y cantar, y siento que cada vez es más personal. Creo que la búsqueda del sonido de uno mismo es un camino muy bonito de recorrer y lo veo más como un proceso de exploración y disfrute que como una meta».

Para Iván, su proceso de composición empieza con la escritura, a la que como él dice, le añade un mood. Después, junto a su productora Gaby Nieto, bajista de Amor Líquido, siguen el proceso.

«Con ella siempre surge la magia porque nos llevamos muy bien y tenemos mucha conexión a la hora de hacer música». Cuando hay ya una idea y base clara, ambos empiezan a buscar melodías y grabar todas las pistas posibles. «Me encanta que haya muchas capas y parezca que hasta canta más de una persona en las canciones, aunque en realidad todas las voces sean mías».

Cuando llegan a su mejor versión, dan los últimos detalles a la producción y los arreglos para finalmente ser mezclados y masterizados. «Y ya, para acabar, Gaby hace la mezcla y el máster que nos escuchamos unas 100 veces antes de tener la versión final». Así nacieron todas las canciones de su primer EP, Como un rayo.

De este proyecto se destaca la sensibilidad de cada una de las historias que Iván cuenta. En cada canción se demuestra la conexión profunda que busca con todo aquel que escucha su música. «Cada vez noto que la gente va conectando de una forma más profunda con mi música o se sienten identificados con un momento de mi vida que cuento muchas veces de forma metafórica, y eso me hace muy feliz”.

Hablando con Iván, nos cuenta que para él los festivales son una buena oportunidad para tocar ante nuevos públicos, pero concreta que además de tener un proyecto interesante y un buen directo, es necesario tener contactos y gustar a la persona indicada. «Espero que mi proyecto llegue pronto a esos oídos o puedan tener la oportunidad de verme en directo para así poder conseguir tocar en un festival, porque me hace muchísima ilusión».

Por ahora Iván ha podido tocar en Lugo en la Sala Jagger y en Madrid en la Sala Wurlitzer, El Perro y la Vesta. El 12 de abril, tocará en la Sala Cadavra y le encantará recibir a todo aquel que esté por Madrid. Quien lo escucha en directo tiene la suerte de vivir una montaña rusa de emociones con las que conectar, mucho amor y desamor contado a través de canciones en las que Iván se abre en canal. «También hay bastante baile, y algún pogo inesperado, que no todas las canciones son tristes. Cuando estoy en el escenario me siento feliz, sensible y honesto así que también se da con mucha naturalidad”.

Iván ve el lado bueno a las redes, para proyectos como el suyo. Para él, las redes sociales son una oportunidad y una ventana a un público que tiene ganas de descubrir música nueva. De alguna forma, son como una nueva radio y muestran la gran variedad de propuestas musicales de los artistas. Pero al igual que hay mucha música, hay un gran número de personas creando contenido y es cada vez más difícil llamar la atención del espectador y diferenciarse.

«Además de ello, también es duro el esfuerzo que supone grabar, editar y generar interés mientras llevas a cabo el desarrollo de tu propio proyecto, pero hay que intentar adaptarse para jugar todas las cartas que tengas a tu favor”.

Iván compagina su proyecto con dos trabajos que le generan ingresos para poder financiar su música. «Ahora mismo muy poca gente puede vivir solamente de hacer música, pero me parece un privilegio y un sueño por el que vale la pena luchar». De momento, ya ha presentado su trabajo en varias salas nacionales. En el calendario se pueden marcar el mes de abril en la sala Cadavra de Madrid y mayo en Paral·lel 62 de Barcelona. El cantante cuenta con ilusión que lo que quiere es presentarlo al público y tocar mucho, a la vez que conecta con otros artistas para escribir y producir canciones para la nueva etapa.

TEST NUEVOS VALORES – ivansan

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Es súper difícil elegir porque hay mucha gente haciendo cosas que me encantan, pero he de decir que últimamente estoy en bucle con el nuevo disco de Diego 900. Me parece que tiene una forma de escribir y expresarse súper interesante y característica. También le echaría un ojo a Patricia Lint y a Nico B, dos artistas que me encantan, con proyectos muy chulos y con una propuesta super original.

¿Podrías decirnos tres discos favoritos?

Uffffff, es difícil porque tengo unos cuantos candidatos más que podrían entrar aquí, pero estos tres me encantan.

Starboy – The Weeknd (2016)

Sensaciones – Sen Senra (2019)

MOTOMAMI – ROSALÍA (2022)

Para ivansan, la música es…

Para mí la música es sentir y disfrutar, es felicidad y es el tipo de amor que me salva. Siento muchísimas cosas con la música, viviéndola, haciéndola y compartiéndola con otras personas. Creo que hay pocas cosas en esta vida que se puedan comparar con la sensación de conectar a través de tus propios sentimientos con la música.

Canciones que han marcado a ivansan: