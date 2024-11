Nuevos Valores: Javier Lekker

Esta semana presentamos a Javier Lekker en la sección. Músico y productor de Málaga que engancha con su indie-pop con toques electrónicos y mucha nostalgia. Su primer álbum, Arcade, es un viaje sonoro inspirado en los videojuegos y en esa mezcla de emociones que sentimos al crecer.

Todo queda en familia, y es que Lekker empezó tocando la guitarra porque su primo estudiaba piano, y él no quería quedarse atrás. Con el tiempo fue probando otros instrumentos y aprendió producción musical, sobre todo trabajando en bandas sonoras para proyectos pequeños. Todo eso le ayudó a experimentar y definir su sonido.

«En 2020, una canción que compuse para una webserie se hizo viral en YouTube. Fue mi primer «click» para pensar: ‘Vale, ¿por qué no lanzar algo mío?’. En 2021 me metí de lleno en la producción y decidí darle forma al proyecto, con un sonido más personal».

Este artista malagueño encandila con su indie-pop electrónico, pero lo importante que intenta transmitir son esas emociones universales de crecer, reírse de uno mismo y a veces sentirse perdido. Quiere que quien escuche su música se identifique y sienta que no está solo en esta lucha constante de la vida.

De sus influencias nos habla de John Mayer, MGMT y Brakence, que han sido grandes referentes, pero también artistas nacionales como Carlos Ares o Alizzz. Nos cuenta que, fuera de la música, los videojuegos y la estética retro han influido mucho, porque siempre le han inspirado esos mundos donde la nostalgia y la aventura se mezclan.

Para Javier, componer su primer disco ha sido divertido, un poco nostálgico quizás. «Yo me lo he pasado muy bien. Componer ‘Arcade’ fue como recordar mi infancia: cada canción representa un nivel, una emoción o un momento que tuve que superar. La grabación fue súper creativa; trabajé junto a Kfe, un productor increíble de Málaga, y nos divertimos mucho explorando este concepto».

Todas las canciones de esta publicación cuentan una historia, desde las más inocentes al principio, a las más duras. Sus temas son bailables y muy pop, pero hablan de algo tan real como «salir de fiesta a los treinta y darte cuenta de que no tienes las mismas ganas o el cómo te relaciones con las expectativas de la vida y con tus propios monstruos».

En otros temas, Javier piensa que el circuito de salas es algo complicado y que hace falta más apoyo para que sigan siendo viables para artistas emergentes. Los festivales son otro nivel: dan una visibilidad enorme, aunque a veces puede ser difícil entrar si no tienes un nombre ya conocido.

Donde sí cree que hay una ventana enorme para el artista es en las redes sociales. El panorama está lleno de talento, pero también de mucha competencia. «Las redes sociales son una herramienta brutal para llegar a más gente, pero también pueden ser un poco agotadoras. Lo importante es usarlas para ser auténtico porque no creo que puedas engañar a nadie con un personaje e intentar no caer en al obsesión por el contenido».

Finalmente, Javier se siente optimista en cuanto a su carrera. La escena es complicada, pero no imposible. Requiere mucha dedicación, creatividad y encontrar maneras diferentes de generar ingresos. Para él, cada pequeño paso en esta dirección ya es un logro.

Quien lo escuche en directo se encontrará con un concierto donde no solo se escucha música, sino que se adentra en una historia. «Con el formato trío mezclamos sintetizadores, instrumentos y samples para crear una atmósfera que lleva al público por los diferentes niveles de ‘Arcade’. Hay momentos para bailar, emocionarse y reír».

Javier Lekker estrenó ya su disco en Madrid el pasado 15 de noviembre en la Sala Morocco y quiere llevar su directo a más escenarios, participar en festivales y seguir creando música que conecte con la gente. También nos cuenta que está explorando ideas para su próximo trabajo, algo que expanda el universo que creó con este álbum.

TEST NUEVOS VALORES – Javier Lekker

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Sí, tenéis que escuchar a Anadie y Korashe. Están haciendo cosas increíbles y demuestran que Málaga tiene muchísimo talento.

Para Javier Lekker, la música es…

Mi forma de entender y expresar el mundo. Es como un refugio, pero también una manera de conectar.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

1. Hypocondriac, de Brakence

2. Peregrino, de Carlos Ares.

3. Where the light is, de John Mayer.

Canciones que han marcado a Javier Lekker: