Kòkolash son Juan Slands (guitarra), Jose Horwat (bajo), Fede Argüello (batería) y Jozz Santos (electrónica), una nueva banda originaria de Barcelona que explora la mezcla de sonidos inspirados por el soul, jazz o hip hop con la música generada por ordenador.

Nacidos en diferentes lugares, Juan, Jose y Fede se conocieron en el conservatorio del Liceu en Barcelona, después de haber vivido infinidad de experiencias musicales en lugares como Suecia, Illinois o Costa Rica. Los tres mostraron desde temprana edad una clara vocación hacia la fusión de sonidos y decidieron poner en práctica sus conocimientos y vivencias en un nuevo proyecto musical. “Mantuvimos muchas charlas sobre la creatividad en las músicas urbanas actuales y de cómo el jazz es un arte nacido en las grandes ciudades, que está conectado con el presente, pero que suele quedarse fuera de lo que es considerado urbano y actual”, explican.

Conocer al productor Jozz Santos, “un explorador incansable de texturas sonoras y fusiones musicales”, fue la guinda para combinar su mezcla de soul, jazz, funk o hip hop con la electrónica y buscar su hueco en la escena considerada como “urbana” actualmente, alejándose del trap y el reggaetón. “Pudimos dar forma al concepto final de Kòkolash: Explorar la mezcla de instrumentos convencionales con la música electrónica”, añaden.

Para evitar etiquetas que no encajaran con su idea del sonido del grupo han decidido autoetiquetarse desde el primer momento como electro soul: “Son melodías soul con armonías inspiradas por el jazz, usando grooves hiphoperos y rematado con atmósferas electrónicas”.

“Queremos abrir un nuevo mundo sonoro a la gente de la ciudad que busca experiencias nuevas”, predica este grupo influenciado por el arte urbano (graffitis, murales…) en su cara más visual, como los vídeos o sus redes sociales, y por la música negra en su lado más artístico, aunque cada uno de los miembros aporta sus propios gustos musicales: “Fede es más jazzero, a Jose le gusta más el neo soul y el hip hop, a Juan le gusta más el funk moderno y la fusión, a Jozz le atrae la síntesis de sonidos electrónicos…”.

Todo ello lo han tratado de equilibrar y reflejar en su primer álbum de estudio, el EP Afterall, un disco compuesto casi en su totalidad antes de la pandemia y que planeaban lanzarlo en un primer momento durante la primavera de 2020. La llegada del virus les hizo replantearse la publicación y este mes de mayo hemos podido escuchar finalmente el resultado de su fusión musical.

Un total de 6 temas que hablan de los contrastes de la vida en la ciudad mezclando ritmos frenéticos funk con atmósferas chill (Ahà), la lucha personal y la superación de los miedos (Mud), la búsqueda de uno mismo (Backwards) o que incluso exploran la psicodelia con grooves trip hop (Maze). Completan la colección el introductorio corte epónimo y el single Enjoy, una canción de neo soul que, indican, ha sido muy bien recibida en diferentes playlists de Spotify, lo que les ha permitido llegar a un público más internacional. “Nuestro reto es comprobar hasta dónde podemos llegar con este concepto”, confiesan.

Ha sido un disco grabado y producido de manera autosuficiente gracias a la labor de Jozz Santos y a poder contar con su propio estudio dentro del colectivo de arte NeoFabrik de Barcelona. “Grabábamos primero la parte instrumental, después invitábamos a las colaboradoras a grabar las voces y finalmente Jozz se encargaba de acabar de dar forma a los temas en su estudio personal”, narran el proceso de elaboración del disco.

Destacan del trabajo el poder ver cómo las canciones tratan de sentar las bases de un universo sonoro propio que tratan de construir: “Se pueden escuchar muy bien nuestras influencias y creemos que se puede apreciar el ejercicio de integración de estilos que tratamos de hacer”.

Además, el primer EP de Kòkolash reivindica en cierta manera la escena de música negra barcelonesa. “Hay mucha gente haciendo cosas interesantes, como el colectivo Blackcelona, que organiza muchos conciertos de bandas de la ciudad y edita discos recopilatorios de la escena. También el magnífico festival Say It Loud, que trae artistas internacionales de primer nivel, o la jam sesión del Marula Café de los domingos son algunas iniciativas que están generando escena”, comenta el grupo.

En su álbum dan cabida a diferentes voces femeninas (Lilu, Alba Santamaría, Valeria Fagan) que están también empezando a sonar en la ciudad condal: “Son compañeras del conservatorio, con sensibilidades musicales parecidas a las nuestras y con las que hemos conectado muy bien y esperamos seguir colaborando”.

El trabajo está disponible online, junto a una serie de vídeos que explican todo su proceso creativo, influencias, entrevistas con las personas que han colaborado, curiosidades… Todo ello lo entregan directamente al correo electrónico de manera totalmente gratuita a través de este enlace.

Kòkolash buscan ahora presentar estas canciones en directo en una situación cada vez más propicia para ello. “Añadimos mucha improvisación a nuestros conciertos. Nunca tocamos el mismo tema dos veces de la misma manera”, avanzan. Además, los featurings tienen mucho peso en sus sesiones en vivo: “Siempre intentamos llevar artistas que aporten su voz, instrumentistas o raperos; así que sí, se podrán escuchar los temas con voces, que no tienen por qué ser las mismas del álbum, o versiones instrumentales de los mismos, dependiendo del lugar y el contexto del directo”.

Los componentes de Kòkolash finalizan la entrevista recomendando talento emergente de su escena en Barcelona (Valeria Fagan o Maly) y en Valencia (Pete Lala).

Además, los cuatro miembros nos han dejado su selección de álbumes favoritos: A Go Go de John Scofield, Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers y Dark Side of the Moon de Pink Floyd para Juan; The Return of the Space Cowboy de Jamiroquai, Phase de Jack Garratt y Discovery de Daft Punk para Jozz; Beat Music! de Mark Guiliana, Black Radio de Robert Glasper Experiment y Voces del Extremo de Niño de Elche para Jose; y Fast Future de Danny McCaslin, A Go Go de John Scofield y Soul Station de Hanks Mobley para Fede.

A continuación, puedes escuchar una lista de diez temas recomendados por Kòkolash, desde Jack Garrat hasta Kamaal Williams, pasando por Q-Tip o Isaac Hayes: