Nuevos Valores: La 126

Esta semana damos la bienvenida a La 126 una banda nacida en Elche y compuesta por Lucía De Bunder (voz y bajo), Laura Giner (coros y guitarra) y Elia Sempere (coros y batería). La música es lo que permite a estas artistas gritarle al mundo unas cuantas cosas, ya sean nostálgicas, amorosas, divertidas o duras. Les gusta profundizar en lo que sienten y en cómo lo sienten, con el fin de que alguien lo oiga y, de algún modo, lo sienta también suyo.

Las tres han tenido la suerte de poder asistir a clases de música, aunque no de manera lineal ni, por tanto, continua. Es por ello por lo que también sus carreras han tenido un componente autodidacta.

Laura empezó a estudiar viola en el conservatorio, aunque desde pequeña sabía que lo que quería aprender en realidad era a tocar la guitarra, así que no tardó mucho en dejar este primer instrumento y comprar una guitarra de «Hannah Montana«. Por otro lado, Elia terminó los estudios profesionales en el conservatorio, con el violín como instrumento y, justo después, cuando se formó la banda, empezó a aprender a tocar la batería. Y por último, Lucía comenzó asistiendo a clases de piano, pero le pilló el gustillo a eso de ser polifacética y a lo largo de estos años ha acabado yendo a clases de guitarra, voz y bajo.

El proyecto como concepto comenzó a gestarse en el verano de 2019, en una de esas mañanas en las que se reunían en el rellano de Laura para jugar a un juego de mesa: el objetivo era ser la primera en atrapar el Tótem del centro. De ese pequeño objeto sacaron su primer nombre, aunque no el definitivo.

«Lo curioso es que, entre esas reuniones de amigas, de jugar y divertirnos, nace lo que hoy somos. Si bien es cierto que al principio La 126 era una especie de sueño que vivía solo en nuestras mentes, gracias a nuestra primera canción en 2022, ‘Que Pase el Siguiente’, y la oportunidad de ganar un concurso con ella, pudimos hacer que La 126 dejase de ser un concepto y se convirtiera en algo que actualmente se puede escuchar y, esperamos, que sentir”.

Su música es directa, contundente, aunque esto no significa que siempre se dirijan a alguien específico. Se describen a ellas mismas como personas con muchas cosas en la cabeza, que se mueven por los impulsos que les nacen. Así que, a través del rock y del punk, buscan transmitir esas sensaciones que les mueven, para que quien las escuche sienta, aunque no sea de la misma manera, pero que sientan. Nos hablan de rock nacional… Repion, Amor Líquido, Las Petunias, Shego… Defienden que en España hay un cultivo de bandas muy potente con muchas cosas que decir. «A nosotras nos inspiran y nos marcan».

Ahora presentan TE ENTERAS?, su segundo EP, el resultado de un proceso enriquecedor, donde demuestran ya un sonido propio y conceptos estéticos que ellas quieren expresar. «El haber sido capaces de conocernos a nosotras mismas en los directos ha sido lo que más ha ayudado al proceso de composición».

En esta nueva publicación de la banda se puede notar un crecimiento en cuanto a calidad artística. El EP contiene cuatro canciones muy pensadas, con las que han querido crear un concepto común entre estética y música. Además, el cambio de sonido es notable. «Teníamos muy claro que queríamos crear canciones más rápidas, más complejas y más duras».

Del circuito nacional piensan que las salas van por un lado y los festivales por otro. El consumo tan rápido de la música en los macrofestivales y el poco acceso que se le da a las bandas emergentes es abrumador.

«Si consigues entrar a la rueda de los festis porque tienes suerte y te ficha un sello medio grande, es un escaparate guay. Si no tienes esta oportunidad, es un poco más complejo llegar a ellos. No obstante, nosotras hemos tenido la suerte de acceder a estos festivales gracias a concursos de bandas emergentes y, ante la imposibilidad de poder acceder de otra forma y la impotencia que te puede despertar, nosotras solo podemos agradecer estas iniciativas. Esto no quita que todos estos concursos sean igual de justos y que en algunos haya intereses unilaterales de por medio (ya sea económicos o de visibilidad)».

En cuanto a las salas, perciben un ambiente distinto. Están apareciendo muchos ciclos de conciertos en estos espacios, organizados por gente de la industria que intenta reunir tanto a salas como a bandas emergentes, para crear diversos circuitos. Un ejemplo que destacan es La Navaja, que tiene una iniciativa genial.

Ojalá se pudiera negar que las redes sociales han ganado mucho peso en los proyectos artísticos. Si bien es cierto que es una manera de darse a conocer, sienten que, en cierto modo, les arrebata un poco esa esencia de pureza y lo convierte en un producto.

En la música, puede ser una herramienta útil con la que mantener informados a los oyentes acerca de nuevos lanzamientos, fechas de conciertos, entradas, etc. Pero es que no es solo una herramienta. Piensan que se debería reflexionar un poco sobre el momento en el que ha empezado a ser fundamental tener redes sociales en las que, de manera inevitable, dejan de enseñar proyectos y los artistas se convierten en creadores de contenido. De un contenido que, a veces, ni siquiera tiene que ver directamente con la música. «No queremos tener redes para tener que crear. Queremos crear y, si nos apetece, mostrarlo a través de estas».

Quien las ha visto en directo presume de gustarles más en vivo que en las plataformas y ellas se enorgullecen de ello. «Demostramos energía y rabia en todo momento, de una forma bastante expresiva entre nosotras, y creemos que eso es lo que engancha al público».

Como es característico de su generación y de las condiciones en las que les ha tocado vivir, lo ven todo lejano, en general. No pierden la ilusión de dedicarse completamente a la música, el momento que están viviendo como banda es muy cálido. «Este proyecto nos está dando muchas alegrías durante estos dos años, pero no dejamos de ser conscientes de lo difícil que es llegar a las metas, no creemos en la meritocracia ni en el «si quieres, puedes», somos conscientes de las barreras que tiene enfrentarse al panorama, ser artista y (desgraciadamente) ser mujer». Tienen claro que este es su sueño y que pelearán hasta el final.

De momento, su objetivo es llegar al primer álbum. Quieren enfrentarse a algo más largo y complejo, buscar conceptos y sonidos nuevos. Nos desvelan que ya están planteando los primeros temas y que están ansiosas por empezar a darle forma: «Nos encanta comernos la cabeza mil veces para todo, nos gusta lo que nos encanta».

CUESTIONARIO NUEVOS VALORES: La 126

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

Recomendamos encarecidamente a Irenexdios. La verdad es que nos cuesta bastante determinar el género que hacen (no tenemos ni idea), pero podemos decir que son simplemente increíbles, vibran muchísimo y tienen una capacidad creativa inmensa.

Para La 126, la música es…

La forma más especial de expresar nuestra amistad, hacia nosotras y hacia el resto.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

– Repion (Repion)

– Amor Líquido (Amor Líquido)

– Creo que soy de porcelana (Las Petunias)

Canciones que han marcado a La 126: