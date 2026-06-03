Nuevos Valores: LECOCQ

LECOCQ es el proyecto más personal de Enric, un músico ampurdanés que lleva más de una década explorando sonidos y emociones. Desde sus inicios con Medusa Box en 2010 hasta esta nueva etapa, no ha dejado de componer, experimentar y entender la música como un espacio de búsqueda constante. Formado durante seis años en guitarra española y solfeo, asegura que gran parte de su aprendizaje llegó lejos de las aulas: «El resto lo aprendí encerrado en locales de ensayo, en comedores ajenos, en días de soledad y mañanas de resaca emocional».

Tras finalizar una etapa con su anterior banda, decidió continuar haciendo canciones dejando atrás el inglés para abrazar sus dos lenguas maternas, el catalán y el francés. De ahí nace también el nombre del proyecto, tomado de su apellido materno, como una forma de señalar el carácter más íntimo e introspectivo de este nuevo momento creativo.

La música de LECOCQ se mueve entre contrastes. Él mismo la define como «ácida, multicapa, rítmica, pop, expiatoria, dulce y destructiva». Su intención pasa por construir paisajes emocionales que el oyente pueda recorrer y hacer propios, mientras sigue empujando los límites de la creación y el autodescubrimiento.

En su imaginario creativo conviven referencias tan diversas como Prince, LCD Soundsystem, Beck, El Petit de Cal Eril, Air o L’Impératrice, aunque durante el proceso de creación de su nuevo álbum Sucre (2026, Satélite K) intentó aislarse de influencias externas. El objetivo era claro: «Más BPM, más sintetizadores y más diversión».

El álbum supuso también un cambio radical en su manera de componer. Por primera vez dejó de lado la guitarra para construir canciones a partir de bases rítmicas. Un proceso tan estimulante como complejo, en el que reconoce haberse sentido perdido en algunos momentos. Ahí fue fundamental el trabajo junto a los productores Jordi Mora y Emili Bosch en los estudios Del Suono Moretti, donde el disco terminó tomando forma junto a colaboradores como Malcus Codolà, Aleix Bou o Pedro Campos.

Dentro del universo sonoro de Sucre, las percusiones ocupan un lugar central. Para LECOCQ funcionan como un recordatorio constante del juego y del movimiento «en medio de la vorágine de un futuro perdido».

También reflexiona sobre la situación de las salas y festivales, defendiendo la importancia de crear espacios seguros y estimulantes para la música en directo. «Hay que crear santuarios donde, pase lo que pase, la gente acuda a dejarse llevar», afirma, reivindicando circuitos donde convivan riesgo, celebración y confort, tanto para artistas emergentes como consolidados.

Sobre el escenario, LECOCQ promete un directo vivo y cambiante: un concierto «melódico, rítmico y punzante», donde conviven estilos y lenguas dentro de un mismo bucle emocional. El 28 de mayo presentó el álbum dentro del Festival Empremtes, en una llenísima sala Laut, y podremos verlo este verano en el Vida Festival o el Cruïlla.

Respecto al panorama musical actual, observa «destellos dentro del caos» y confía en que las nuevas tecnologías y las redes sociales permitan encontrar formas más orgánicas y creativas de promoción para los proyectos emergentes, «sin tener que tirar siempre bengalas al océano».

Aunque reconoce con cierta ironía que «vivir con la música sí, c’est pas possible», tiene claro cuál es el siguiente paso para el proyecto: preparar un directo impecable y retirarse a crear junto a su banda para seguir expandiendo el universo de LECOCQ.

TEST NUEVOS VALORES — LECOCQ

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Mis compañeros de b1n0 van a sacar un buen disco pronto. Y la artista más emergente de mi ciudad ahora mismo es Cloe Riembau, que ganó el Sona9, y le deseo lo mejor.

Para LECOCQ, la música es…

Una lengua extraterrestre que nos atraviesa las tripas

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

The Beatles – Revolver

Radiohead – OK Computer

Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

La semana que viene:

Beck – Mutations

Kae Tempest – The Book of Traps and Lessons

Caribou – Suddenly

Canciones que han marcado a LECOCQ: