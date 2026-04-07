Nuevos Valores: Lima Negra

Hoy en Nuevos Valores hablamos con Javier y Juan Carlos, los protagonistas de Lima Negra. Un grupo que nace casi por inercia, gracias a la amistad de dos compañeros que se conocen por casualidad estudiando juntos en su pueblo, Calahorra. Javier estudiaba piano y Juan trompa, y desde que comenzaron los estudios musicales su historia ha sido marcada por una constante: la “maldición”, como ellos mismos dicen de separarse musicalmente en distintos proyectos.

Su primera banda la formaron en La Rioja cuando eran adolescentes, llenos de pasión y actitud. «Estábamos obsesionados con las bandas británicas que escuchábamos e íbamos descubriendo, teníamos muchas ansias de salir del pueblo, así que nos fuimos a vivir a Londres y formamos The Gulps, proyecto que hoy en día compaginamos con Lima Negra». Aquella etapa estuvo marcada por la obsesión por las bandas británicas y un anhelo claro: salir de su entorno. Sin embargo, fue precisamente en la capital británica donde comenzó a gestarse su nueva aventura. Lejos de casa, y en un contexto en el que apenas escuchaban música en español, empezaron a reconectar con sus raíces de forma casi inesperada. «Fuimos a UK huyendo de nuestras raíces. Y estando allí, el frío y la mala comida nos fueron acercando a nuestros orígenes».

En las fiestas que hacían en casa sonaban Las Grecas o Gardel. Todo ello desembocó en escribir canciones en su lengua. El proyecto tomaría forma tras un encuentro decisivo en Andalucía, durante el festival Weekend Beach en Torre del Mar. Allí conocieron a Jose, de Producciones Peligrosas, a quien consideran «el tercer Lima Negra». Tras escuchar sus maquetas, apostó por producir su primer disco, iniciando una etapa de viajes constantes entre Londres y Granada que culminó con su traslado definitivo a la ciudad de la Alhambra.

Musicalmente, Lima Negra rehúye etiquetas. Su propuesta bebe de múltiples influencias que han ido descubriendo en los últimos años, alejándose del rock y el punk que marcaban sus inicios. «Meternos a escuchar flamenco, cumbia, bachatas o rumba ha sido como un renacer artístico», explican. Los textos son autobiográficos, hablan de las cosas que les pasan: «En un mundo en ruinas nosotros narramos nuestras movidas. No intentamos reivindicar nada más allá de la imperfección humana, algo que debemos mirar con más cariño y menos hastío».

Han estrenado su primer disco Peligros (Montgri, 2026) y el proceso de composición, según cuentan, ha sido tan transformador como exigente. Salir de su zona de confort no solo implicó explorar nuevos géneros, sino también abrirse emocionalmente. Rodeados de músicos a los que no conocían previamente, fueron construyendo un trabajo colectivo bajo la dirección de su productor. La grabación tuvo lugar en los estudios de Producciones Peligrosas, en Peligros (Granada), en un ambiente que combinó intensidad creativa con momentos cotidianos que también dejaron huella. Entre risas, no dudan en recomendar el bar cercano: «Hemos comido y bebido magníficamente en Los Cazadores, lo recomiendo 100%».

El resultado es un disco que pone el foco en lo humano. Las canciones hablan de errores, relaciones, heridas y reconciliaciones, con una honestidad que no siempre resulta cómoda. «No nos ha importado desnudarnos y contar nuestra historia», afirman. Un ejercicio que, reconocen, puede tener consecuencias: «Puedes perder o hacer daño a personas de tu círculo cercano». Aun así, el mensaje de fondo apunta hacia la empatía y el perdón, hasta el punto de definir el álbum, medio en broma, como «casi un disco con un mensaje pacifista».

Su visión sobre el circuito de salas y festivales no se aleja del sentir general de muchas bandas, aunque en su caso está marcada por la experiencia acumulada entre España y Reino Unido. Para Lima Negra, la magia de las salas sigue siendo insustituible, pero también profundamente irregular: «Cuando están llenas, es increíble; cuando están vacías, te cagas en todo». Aun así, insisten en la necesidad de sostener estos espacios, recordando que «toda banda, tanto las buenas como las malas, pasan por ahí».

En contraste, señalan con cierta preocupación la desaparición progresiva de salas, especialmente en Reino Unido, donde han visto cerrar muchos de los escenarios en los que tocaron. Una tendencia que, advierten, «Es mala para todos».

En cuanto a los festivales, su postura es más crítica. Reivindican una vuelta al origen del concepto, alejándose de dinámicas cada vez más comerciales. Entre sus experiencias, destacan una muy concreta: «Sin duda, el más guapo donde hemos estado ha sido Space Mountain», un festival organizado por Youth en su estudio de Albuñuelas, donde la ausencia de normas y la libertad total conviven, paradójicamente, con un ambiente respetuoso: «Nunca he visto una pelea o un mal rollo allí».

En directo, Lima Negra apuesta por una mezcla de actitud rock and roll y ritmos globales, liderados por dos artistas que siguen aprendiendo sobre la marcha y respaldados por una banda de grandes músicos. Su visión de la escena musical actual es positiva, aunque mantienen cierta distancia con la lógica de las redes sociales. Para ellos, la prioridad sigue siendo la música: «Es más importante tener una buena canción que muchos seguidores en redes. Una buena canción es imparable».

Tras llevar ya años viviendo «de la música y del aire», su objetivo no pasa tanto por metas concretas como por mantener viva la dinámica que les ha traído hasta aquí. Seguir componiendo, mejorar el directo y dejar que las canciones encuentren su lugar en la vida de la gente. Porque, como bien apuntan, «Las canciones que entran en las casas son parte de la cultura popular».

Lima Negra estarán presentando Peligros el próximo 24 de abril en Madrid en Hangar 48 (entradas) y el 28 de mayo en Barcelona en La Vol (entradas).

TEST NUEVOS VALORES — Lima Negra

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

Nos flipa un artista que descubrimos en Granada. Creo que vivía por aquí, pero ahora está en Chile, es chileno, se llama Sebastián Orellana. Nos encantaría hacer un tema con él.

Hay una nueva banda de tres chicas que hacen punk con melodías muy guays, Blanca Adelfa, que también recomiendo bichear.

El nuevo proyecto de Antonio Arias, con Ramón Fandila y muchísimos otros músicos, Mawlid, hay psicodelia, rock and roll, todo el espíritu de la música gnawa, y van a sacar un discazo.

También está muy chulo el proyecto de Cantes Malditos.

Tessa Olmos, una artista granadina muy joven que me enseñó por encima las canciones nuevas de lo que será su disco y sonaba muy bien, tiene muy buena voz.

Ah, José Bonaparte, saca su disco el mismo día que el nuestro y por los adelantos que ha ido sacando tiene pintaza.

Srta. Trueno Negro, ha sacado un album que escucho habitualmente, “La Cura” es un temazo. Paro ya, pero podría seguir…

Para Lima Negra, la música es…

Es nuestro chaleco salvavidas. Estamos llenos de contradicciones, de inseguridades y un ejército de demonios internos nos visitan cada día, pero de lo que nunca hemos dudado y donde siempre acabamos refugiándonos es en las canciones.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

Grievous Angel (Gram Parsons).

La Leyenda Del Tiempo (Camarón).

Mala (Devendra Banhart).



10 canciones que han marcado a Lima Negra:



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