Nuevos Valores: Living Camboya

Living Camboya son un cuarteto malagueño de indie-funk/rock que nos presentan su disco de debut, Corre Plátano y cuyo más reciente single de presentación, Me Bajo de la Vida, es un infeccioso tema que, sin duda te hará mover los pies y disfrutar bailándolo. Te presentamos a esta nueva y divertida banda.

Tony Crash, Cal-lo Crash, Da Chencho y Sweet James son los cuatro elementos que se juntan en Living Camboya. Todos provienen de diferentes aventuras musicales como Icarus Crash, Warehouse Music o Dofhei Project o incluso han formado parte de la gira nacional de despedida de los emblemáticos Hazte Lapón.

Living Camboya surge de tardes de local y de improvisaciones musicales. En estas se dio rienda suelta al funk y lo que empezó siendo un momento de diversión y desengrase acabó convirtiéndose en un proyecto más serio y donde se empieza a componer. El buen rollo y la creatividad hizo que el resto surgiera de manera muy natural.

La música de este Corre, Plátano se caracteriza por un sabor noventero en el que hay mucha energía, ritmo, fuerza y melodía. Según la banda hay influencias (muy claras, decimos nosotros) de Kula Shaker, The Presidents of the United States o Smashing Pumpkins, pero también de Infectious Grooves o, en menor medida, de Suicidal Tendencies.

Para grabar el trabajo se basaron, sobre todo, en el material que tenian de las improvisaciones del local y, cogiendo aquello que más les gustaba a todos, lo fueron transformando en las canciones del disco. Luego, con Sergio Muela del Estudio Ática se le dio la forma definitiva a lo que es su disco de debut, añadiendo elementos según iban viendo. Según Living Camboya, las canciones de este trabajo: ” (…)muestran nuestra personalidad musical. Creemos que son transparentes y nos gustaría pensar que hemos conseguido transmitir la fuerza y la viveza que nosotros sentimos con ellas.“

Una de las preocupaciones de las bandas emergentes es entrar en el circuito de salas y festivales. Living Camboya son del parecer de que hay salas que que ven a los grupos como una excusa para sacar tajada económica al local, pero que hay muchas otras salas y festivales más pequeños que cuidan y miman mucho a los grupos. En cambio, si los festivales son ya algo más grandes, cuesta entrar sin un sello o agencia de booking que ya tenga contactos previos. Sin ello, es muy difícil meter la cabeza aunque tengas un proyecto mucho más interesante que el de otras bandas. Y preguntados sobre como son Living Camboya en directo, nos dicen que su intención es ofrecer: “un concierto cañero, con ritmo y con el que pasarlo bien. Nos encanta un buen guitarreo y no tenemos miedo a una impro o a hacer un poco el cafre musicalmente hablando.“

Además con el parón pandémico, la banda es de la opinión de que hay que saber usar las redes y las plataformas para sacar todo el partido al potencial de la banda. Living Camboya están ahora ocupados, debido a la ausencia de directos, en crear contenido y componer: “Componer nos gusta bastante más que crear contenido. El contenido desaparece en dos días, las canciones están ahí para siempre.” De todos modos, la parte positiva de estar en las redes les permite acceder a un nivel de visibilidad muy alta lo que favorece a las bandas emergentes, pero que a veces es un tema muy esclavo que quita tiempo a la música real.

Pese a que su aspiración musical no es vivir de la música todavía, sino conseguir mucha difusión para su trabajo, comer es el objetivo de cualquier banda. Es por ello que ansían retomar los conciertos, darle al disco la gira que Corre, Plátano merece y llegar a cuanta más gente mejor.

La banda nos recomienda seguir muy de cerca a I’m Sorry Kini, amigos suyos. También a los Mágicos Cabrones del Ruido y a Mitad Doble. Proyectos que bien merecen que se les preste atención.

Los tres discos favoritos de la banda son:

A continuación nos dejan una playlist de 10 temas en el que vemos todo aquello que ha hecho que Living Camboya llegue a ser lo que son, musicalmente hablando. Una ecléctica lista que va de Havalina a los Piratas y de Sobrinus a Incubus, entre otros.