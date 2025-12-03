Nuevos Valores: Lola Eme

La artista de esta semana en Nuevos Valores viene de Madrid, tiene solo 20 años y transforma sus historias en canciones para que quien quiera escucharlas se sienta comprendido y conectado en un espacio acogedor y cálido. Estamos hablando de Lola Eme.

Esta cantautora ha estado ligada a la música incluso antes de nacer, pues proviene de una familia con gran gusto musical y siempre se ha sentido conectada con esa parte de ella. Comenzaría a componer a los 16 años y a los 18 se presentaría al programa La Voz, resultando finalista, lo que la impulsaría a seguir con su carrera musical.

Ahora estrena su primer EP Cuentacuentos, un pequeño diario musical con tres canciones: ‘Cuentos’, ‘No es un tango’ y ‘Alguna vez’. El trabajo nos introduce en el mundo interior de Lola y sus vivencias, así como de sus personas cercanas, y llena al oyente de un sentimiento puro mediante una voz dulce y acompañamientos de piano y guitarras. Estamos ante una cantautora llena de posibilidades. Le gusta pensar que su música cuida lo imperfecto, que apela a lo honesto, así es como más se conecta con la propia música, con uno mismo y con los demás. «Mis canciones han estado en mi cabeza mucho tiempo, aunque siempre ha sido mi sueño grabarlas. Por eso, en cuanto me fue posible, y con ayuda de mis familiares y amigos a modo de crowdfund, comencé a grabar el EP».

Sobre su proceso compositivo nos cuenta que empieza y acaba en el piano de su salón. Es la parte que más disfruta y la que le sale sola: «Me evado en mi propia mente y voy encontrando el camino de la canción». La grabación ha sido tal y como ella la imaginaba, los comienzos siempre son inciertos, pero por pequeños caprichos del destino conoció a sus productores Guille y Sara, con los que grabó en el estudio de grabación El Santuario, en la Sierra de Madrid.

«Creo que sentirse a gusto y acogido invita muchísimo a la creatividad, y se percibe en la propia música, así que las ideas salían solas, además de que yo tenía muy claro cómo quería que sonasen mis canciones, lo cual ha ayudado mucho en el proceso de grabación».

A Lola Eme no le faltan referencias, ya que escucha de todo, le viene de familia: su padre es puro rock, su madre es amante del estilo cantautor y Lola comparte gustos con sus hermanas. En sus playlists conviven Guitarricadelafuente, Olivia Dean, Aerosmith, U2, Los Secretos, Hozier, Queen, Coldplay, Morgan o Extremoduro, entre otros.

«Me gusta pensar de mis canciones que es fácil conectar con ellas. Creo que la magia está en que los detalles que falten los rellene quien los escucha con los suyos propios y, más allá de los detalles, las emociones que sentimos son colectivas y mundiales cada una en su contexto, así que sentirse identificado es fácil y sanador, sin duda».

Lola se encuentra fascinada por las sensaciones que genera cantar frente al público, pocas cosas le hacen «levitar» así, poder compartir, escuchar a la gente cantar con ella, que se haga el silencio, que se respire tanta emoción… Pero es consciente de la cantidad de música y artistas que hay en el entorno. Esto hace complicado adentrarse en la discografía de alguien o seguir la pista a un artista que te guste, sobre todo si es emergente, así como para los artistas es cada vez más complicado hacerse un huequito y dejarse ver.

De las redes sociales hay tanto estímulo que bloquea más que ofrece. «No quiero sonar a abuela, pero tengo sentimientos muy encontrados con las redes sociales». La artista no quita mérito a estas plataformas, pero hay que tener claro hasta dónde hace bien a uno la ambición o necesidad de enterarnos de todo y de estar «presente» en un lugar en el que no estás. «Eso no quita que yo haya descubierto canciones increíbles gracias a las redes. La música es para todos y eso las redes sociales lo dejan muy claro».

De momento, el sueño de Lola es dedicarse a la música y trabaja para conseguirlo mientras lo compagina con sus estudios de psicología y logopedia. Nos cuenta que hará lo que esté en su mano para conseguirlo, pero que intenta no darle vueltas al tema. Pase lo que pase, no lo dejará, y se propone seguir grabando sus canciones siempre que pueda. «Eso es lo que más me gusta, ahí está la diferencia entre escuchar música solo, frente al directo, siendo parte de algo más grande que solamente tú».

Su gran objetivo es seguir mostrando todas las canciones que tiene y que sean escuchadas; también dar más conciertos, de los cuales se puede decir que tienen un carácter de improvisación, ya que la cantante se ciñe al hilo de su cabeza para crear crear un entorno especial entre todos.

TEST NUEVOS VALORES – Lola Eme

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Se me hace raro recomendar a alguien emergente porque no sigo a nadie más emergente y chiquitito por ahora que yo [risas], pero sé que cuando escuché Honolulu de Begut me enamoré de esa canción.

Para Lola Eme, la música es…

Un mundo que acompaña a tu vida o te saca de ella, según lo que necesites.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

No me gusta sentenciar porque voy fluyendo y cambiando, y porque hay mucho donde elegir, pero ahora mismo diría Unreal Unearth de Hozier, The Art of Loving de Olivia Dean y Spanish Leather de Guitarricadelafuente.



