Maria Hein, cantautora procedente de Felanitx (Mallorca) y residente en Barcelona, donde compagina su formación en piano y música con sus primeros pasos artísticos, dice inspirarse por las cosas cotidianas que le suceden en su día a día, la naturaleza y, sobre todo, la mucha música que escucha.

En el año 2019 comenzó a componer sus primeras demos y en verano del año 2020 decidió grabar una de estas canciones, Ca nostra, y publicarla con un videoclip para el que contó con la ayuda de su amigo Arnau Vadell. Con él hizo sus dos primeros vídeos. Publicó ambos temas en las diferentes plataformas de streaming con un buen recibimiento de la audiencia, y aparecieron Hidden Track y Pértiga para ofrecerle la posibilidad de trabajar en lo que ha terminado por ser su primer álbum: Continent i contingut («Continente y contenido«), publicado en el último tramo de 2021.

“Siempre quise componer pero no encontraba el momento, ni nada que contar. Tampoco estaba segura si sería capaz de hacerlo”, confiesa Maria. Finalmente, se atrevió a dar este salto cantando en el idioma de su tierra: “Es la lengua en la que pienso y me expreso con más facilidad. También con la que he crecido y con la que me muevo con naturalidad”.

Así ha visto la luz su disco debut, que recoge influencias del pop y del folk con una atmósfera muy mediterránea. “Creo que se siente el aire de dónde vivo y me he criado, así como de artistas míticos de la música balear como Maria del Mar Bonet, que es una clara influencia tanto en mi manera de cantar como en el sonido de algunas canciones”, explica Maria Hein, que también cita a Joan Miquel Oliver o Antònia Font como referentes musicales que la han marcado a nivel artístico.

Para darle forma al álbum, Maria contó además con la aportación de Ferran Palau en la producción, cuyo pop metafísico también se deja notar en el notable resultado en canciones más rítmicas como Sa teva presència. “Con Ferran he aprendido muchísimo, desde cómo grabar una guitarra para que suene de una determinada manera en un disco a como estructurar una canción pop. También creo que ha aportado ese sonido suyo del cual soy muy fan. De alguna manera, me ha ayudado a conseguir un trabajo sencillo y minimalista, que era lo que queríamos”, recuerda la cantante.

Grabaron los temas del disco en tan solo 4 días en el estudio del productor Panxii Badii en Banyoles (Girona): “Fue corto pero muy intenso y divertido. Jugábamos con cada canción para ver qué instrumento y sonido nos gustaba más hasta tener las versiones definitivas, listas para mezclar y masterizar”.

Sobre los cortes incluidos en este primer trabajo discográfico, Maria recuerda que, a pesar de que tuviera alguna canción escrita en el momento que le propusieron hacer un álbum, ella quería estar al 100% segura con lo que iba a publicar así que decidió trabajar a partir de entonces en gran parte del disco. “Empecé a escribir con más frecuencia y me salieron todos los temas menos tres: Mein Vater, Un tassò que vessa y Es teus ulls davant la mar. Son las únicas que compuse antes de saber que acabarían en un disco”.

Durante unos meses Maria compuso las otras siete canciones y algunas más que se quedaron por el camino. “Fue un proceso de aprendizaje y de autoconocimiento, ya que tuve tiempo para componer y decidir qué sonido quería para este primer disco”, evoca Maria.

Como resultado de este proceso llegó en 2021 un delicado y personal repertorio del que Maria destaca la naturalidad y autenticidad de las letras, así como el sonido minimalista e intimista que las envuelve, siempre con su voz en un primer plano. “Y sobre todo, que creo que toda persona que me escuche se puede sentir identificada conmigo. Que mis canciones emocionen a la gente es para mí lo más importante”, subraya.

Intentará provocar esta emoción, sola o con banda y alternando guitarra y piano, al público que acuda a sus próximas fechas: este 18 de febrero en Barcelona (Paranimf de la UB) y este 20 de febrero en Vilafranca del Penedès (Hivernacle).

Test Nuevos Valores – Maria Hein

¿Alguna propuesta emergente que recomendarías?

Alanaire es un grupo que me gusta mucho y que han empezado hace muy poco. También tenéis que seguir de cerca a Mar Grimalt, una amiga mía de Felanitx que está preparando música increíble.

¿Tres álbumes favoritos?

Ella & Louis de Ella Fitzgerald y Louis Amstrong; Alenar de Maria Del Mar Bonet; y Granada de Sílvia Perez Cruz y Raül Refree.

Diez canciones que hayan marcado a Maria Hein