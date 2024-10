Nuevos Valores: Marinita Precaria

Hoy nos sentimos melancólicos en Nuevos Valores y por eso venimos a presentar a Marinita Precaria, el proyecto en solitario de Marina Gómez, guitarrista y teclista cordobesa afincada en Madrid. Consagrada al pop desde 2020.

Nos cuenta esta artista que toca la guitarra clásica desde pequeña pero que, más allá de eso, todo quedó dentro de casa. Es en 2020, cuando el tiempo se distiende y nos obligan a estar con nosotros mismos, que Marinita empieza a hacer maquetas en su casa. Con nada más que un teclado y el ordenador, esta artista empieza a componer sus canciones.

«Tenía mucho tiempo libre y empecé a hacer algunas maquetas desde casa. Ahí me aficioné a la composición y decidí darles una oportunidad».

Define su música como sencilla y melancólica, con toques de ironía y esperanza. Dice que se conforma con emocionar a alguien o sencillamente acompañarle. Desde aquí añadimos los adjetivos vulnerable y suave, y es que su nueva publicación Un Vaso de Agua (Elefant Records, 2024) se siente como ser un forastero en el diario de la artista y encontrar allí una cura para el hastío y el dolor de corazón.

En este disco encontramos canciones con un carácter efectivamente irónico como No eres raro eres malo o El mundo no es para tanto, con la que abren el disco unas melodías catchy y una letra íntima o Una canción alegre que, a pesar de su nombre, nos lleva más a nuestro momento más frágil. Podemos escuchar claramente algunas de las referencias pop de las que se ha nutrido la artista. Nos cuenta que tiene muchas influencias de los noventa: La Buena Vida, Family… Definitivamente, Marinita plasma en este disco todo su universo sonoro y lo sella con su honestidad.

«La composición la desarrollo en mi casa, con mi ordenador, y han pasado unos dos años desde que se compuso la primera canción del álbum. La grabación es en Barcelona, con Sergio Pérez, que lo produce conmigo. Grabamos juntos voces y guitarras, y él hizo la mezcla y masterización».

Aunque ya haya tocado en el Primavera Sound, decide no adentrarse mucho en el panorama actual: piensa que ella no es una persona de directos: «Los he probado poco y previsiblemente seguiré algo alejada de ellos, excepto en determinados casos». Y es que, de sus actuaciones se espera una experiencia cercana, como si de descubrir un pequeño tesoro se tratase.

Sí está de acuerdo, por ejemplo, con que las redes sociales ayudan a mostrar un concepto en todos los ámbitos, más allá del musical, para conseguir cercanía con el público y empatizar.

Para Marinita Precaria, vivir de la música no es una meta, pero tenemos la suerte de que la veremos componiendo y mostrando su arte hasta donde este le lleve.

TEST NUEVOS VALORES – Marinita Precaria

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

El proyecto de Pau: Plinio

Para Marinita Precaria, la música es…

Contar cosas y engrandecer emociones de todos los tamaños.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

Las Flores de Oriente (Los Lagos de Hinault), Folklore (Taylor Swift) y Welcome to the Black Parade (My Chemical Romance)

Canciones que han marcado a Marinita Precaria: