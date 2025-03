Nuevos Valores: Mario Andreu

Esta semana presentamos en Nuevos Valores a Mario Andreu, un músico, cantante y compositor de 24 años que hace Americana. ¿y qué es Americana? Un estilo que comprende un conjunto de géneros de raíz estadounidense como el rock, country, soul o blues. Ha crecido rodeado de música desde que tiene recuerdo, aunque no empezó a tocar hasta los 17 años y a escribir canciones con 18. Para él, ha sido como una adicción que ha invadido su cabeza cada segundo de su vida desde entonces, y aquí continúa. «Intento traer frescura a los años 20 del siglo XXI y trato de aportar mi toque personal a toda aquella música de los 60 y los 70 que me marcó desde pequeño».

Muchas veces en este noble oficio, la vocación se transmite por la familia y es que la madre de Mario le cantaba mucho de pequeño, su padre tocaba la guitarra en el salón y todo ello fue dejando su poso hasta el día que decidió hacerlo él mismo. «Somos una familia de melómanos y la música es siempre protagonista para nosotros».

No hubo un momento exacto en el que Mario se plantease hacer un proyecto musical con determinado sonido, simplemente empezó a tocar, a escribir sus propias canciones y pensó que quería hacerlo durante toda su vida. Así nace su proyecto de cantautor, con un estilo muy definido, con una mezcla entre The Band, Allman Brothers, Led Zeppelin o Bob Dylan. «Desde que me subí a un escenario por primera vez hasta hoy en día, habiendo teloneado a La MODA, tocando con Diego Galaz y grabado un EP, todo ha sido poco a poco, sin haber pensado demasiado en la palabra proyecto hasta ahora, que es una idea absolutamente profesional».

Su música es fresca, llena de influencias de aquellos artistas a los que admiraba en su momento. ¿Como objetivo? Expresarse cantando, tocando y componiendo. Según nos cuenta, es como mejor lo hace. Con su música nos hace sentir y acerca a las personas a experiencias que tanto él como todos, hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas: el amor, el desamor, la alegría, la tristeza, la pérdida, pero sobre todo la esperanza.

Con una clara lista de inspiración con artistas como Jason Isbell, Marcus King, Chris Stapleton, Susan Tedeschi o Aretha Franklin, está claro que Mario se alimenta de una calidad lírica, letras impresionantes, estilos variados, habilidad guitarrística y, sobre todo, emoción por los cuatro costados.

Ahora, nuestro artista presenta su nuevo EP Five Windows. Una selección de cinco canciones que no iban a formar parte del mismo trabajo discográfico, sino una selección de temas ya terminados. «Lo hice así porque creo que sintetizan bien mi definición como compositor, abarcando todos los estilos que se pueden encontrar en mi música».

Respecto a la grabación, tuvo la suerte de juntarse con Nacho Mur (La MODA, Valeria Castro, Luis Fercán…) en abril de 2024 para plantear la idea del EP y ver las canciones para decidir el enfoque que le darían a cada una. Una vez hecho ese trabajo, comenzó a montarlas con la banda para ir a la grabación bien preparados y, una vez en el estudio, todo surgió muy fácil. Tener la suerte de contar con un equipo genial tanto a nivel de música como a nivel humano, ha hecho que grabar haya sido una de las mejores experiencias que ha vivido.

Las cinco canciones de Five Windows representan a Mario como compositor. Hay riff de rock gruesos, letras crudas y voces rasgadas; hay baladas elegantes con un toque soul; country que te podrías poner mientras vas viajando y miras por la ventanilla del coche y, por último, partes acústicas más suaves y melosas.

Mario se mueve dentro de un panorama musical variado. Antes solo era exclusivamente indie y ahora hay mucha gente que se anima a mezclar muchísimos elementos, innovando y consiguiendo sonidos más novedosos. En cuanto a las redes, cree que benefician mucho, ya que ahora una persona de China o de Estados Unidos puede escuchar a alguien de España a los dos segundos de haber realizado un lanzamiento musical. Ahora bien, resulta abrumador ver el cúmulo de personas que lanzan música de manera diaria porque es imposible dar abasto para abarcarlo todo y a veces también hacerse notar.

Del circuito de salas y festivales opina que, como todo en la vida, tiene sus cosas buenas y malas. «A mí no me ha tocado vivirlo porque soy muy novato en esto, pero he escuchado que antes girar por salas era mucho más sencillo y rentable. Ahora tienes que pagar un alquiler, afrontar unos gastos de desplazamiento y manutención, tener no sé cuántos mil seguidores en Instagram… en fin».

Por suerte, no es así en todos los lugares, pues sigue quedando gente honesta y comprometida con la realidad de las bandas emergentes que todavía no tienen un despliegue tan grande como para hacerse cargo de todas estas cosas. «En cuanto a los festivales, más de lo mismo. En algunos el trato es maravilloso y cercano, independientemente de que seas Leiva o alguien a quien todavía no se le conoce, y en otros… bueno, pues mejor no digo nada que ya sabemos todos lo que hay».

Quien se acerque a verlo se encontrará con mucha emoción, energía, partes más melosas y un directo muy trabajado, con un sonido totalmente orgánico tocado por personas de verdad, sin disparar secuencias.

Además de su proyecto, Mario imparte clases de guitarra para contar con un remanente que le permita seguir invirtiendo en su carrera, pero es optimista y cree que podrá lograr dedicarse exclusivamente a los conciertos en algún momento. De momento, su objetivo es girar mucho y grabar el siguiente disco.

TEST NUEVOS VALORES – Mario Andreu

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Sin duda. En Burgos hay una cantidad de proyectos de gente joven con talento y trabajadora impresionante. Por ejemplo, Memocracia, El Nido o Perseida…

Para Mario Andreu, la música es…

Ahora mismo, es la razón por la que hago todo lo que hago. Tanto desde un punto de vista profesional, como emocional. Es también lo que más felicidad me aporta y más me hace sentir realizado como persona, sintiendo que no hay nada más en la vida que quisiera hacer cuando estoy tocando que el hecho de estar tocando.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

Pufff…, pues es difícil decir solamente tres, pero voy a intentarlo.

Southeastern de Jason Isbell, Abbey Road o Let It Be de The Beatles y The Allman Brothers Band de The Allman Brothers.

Canciones que han marcado a Mario Andreu: