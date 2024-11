Nuevos Valores: mateo

Viajamos esta semana con Nuevos Valores al sur, específicamente a Sevilla, la ciudad que vio nacer el proyecto de Mateo Amieva, joven cantante de 28 años que presenta su primer proyecto, el que cree es el más sincero en el que ha trabajado hasta ahora.

Aunque en solitario lleva poco más de un año, lleva media vida en la música. Sería con 13 años cuando cogería su primera guitarra. Tuvo suerte de toparse con gente igual de «flipada» que él con la música, al llegar al instituto.

«He tocado en grupos de versiones, he hecho ferias, he tocado en grupo de rock andaluz, grupos con aires indies, he publicado discos con otros grupos … he dado muchas vueltas la verdad. Pero creo que ahora he encontrado mi sitio, o al menos ahora mismo siento que este es mi sitio».

Tras un despertar musical después de la pandemia, mateo nos cuenta que empezó a escuchar movidas a las que nunca había prestado atención y dejó todos los proyectos en los que estaba hasta ese momento. Tras varias maquetas fallidas, nació domingo, una canción diferente, clara, y una sincera declaración de amor a su novia, quien le animó a publicarla.

«Tal y como noté su confianza en el proyecto llamé a mi colega el Tostao para que me echara una mano a grabarla, y después conté con Pedrito Sanchez para que terminara de producirla. Desde entonces ya no he parado. Después de ‘domingo’ vinieron 2 singles más, ‘n.10’ y ‘Cabanga’, que fue el single que presentaba mi EP debut ‘7210’, que se publicó en mayo. Ahora acabo de publicar un single, ‘nunca es tarde’, y muchas más cosas que están al caer».

Podemos colocar a mateo, dentro del mapa del bedroom o dream pop, pero si miras un poco más de cerca, este artista emplea ritmos como la bachata, el reguetón o el jersey. Lo que no puede esconder, son los tintes de flamenco y melodías que recuerdan mucho al flamenco pop que se hacía en Andalucía en los 2000. Si algo define al cantante es la perfecta combinación entre actualidad y raíces sin perder de vista en su música el toque vanguardista.

Lo que sí tiene claro este artista, es que su música es romántica «Me gusta hacer cosas que sean bonitas. Me flipa jugar con unos arreglos de guitarra bonitos, con sintetizadores que creen entornos muy ambient y que cuando escuches mi música te sientas arropadito, en una atmósfera diferente. Que la producción de por sí cuente el sentimiento de la canción».

A nivel de conceptos, mateo recalca la idea del amor en su primer EP 7210, profundizando en los sentimientos que se generan cuando dos personas que se quieren se separan. En cuanto a influencias musicales se escuchan destellos de Los Caños, Andy y Lucas… Se notan también otros aires más serios y de grupos míticos como Triana, por ejemplo en Bulerîa (x tu pelo). En cuanto a producción hay también sonidos bastante modernos influenciados por Rosalía, Judeline, el sonido de rusia idk… o sonidos más indies como los de Orbit o Luca Bocci.

Esta publicación del artista, es el resultado de un proceso compositivo veraniego en Sevilla. Y se sabe que allí los días son largos «Tardecitas de aire acondicionado, ordenador, guitarra, teclado pa aca, el micro pa allá, los cables… y todo por medio de mi cuarto. Hasta que me hacía mis maquetitas y se las mandaba a DSSO«.

Se nota que el estudio es el Happy Place de mateo, nos cuenta que le gusta ir en los días de lluvia y que para él ha sido un proceso increíble. Producido por DSSO en su estudio en Sevilla, nace 7210, el trabajo donde se muestra la gran producción, sentimiento y cariño que mateo pone a su música.

«Con Dani yo siempre me siento como en casa. Creo que no los hay más atentos. Hemos currado, comido, charlado, nos hemos reido, dudado, hemos acertado… todo! Currar con él siempre es super fácil. Te escucha, te entiende y le pone un montón de cariño y creo que siempre se acerca a la perfección a la idea de producción que tenías en tu cabeza. Y eso se nota en el resultado, tanto conmigo como con otros artistas. Además de que podría decir que todo el que sale del estudio de Dani sale contento”.

De los circuitos, se ve optimista en cuanto a rodar por ellos. Agradece a todo el personal que pone todo su esfuerzo en sacar los diferentes eventos adelante, y en especial a los currantes de producción, montaje y a los técnicos. Por otro lado, «de momento solo puedo decir que los artistas emergentes siempre nos vemos menos visibilizados y más jodidos en estos entornos. Pero bueno, te encuentras de todo. Desde la nada, a la profesionalidad absoluta de mucha gente del sector».

En cuanto a redes sociales, para mateo, son una herramienta que te ayudan a conectar con su público y con su futuro público. Son una vía de comunicación súper importante a día de hoy. Al fin y al cabo, la mayoría de gente te conoce por las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok. «Tengo que decir que personalmente a veces me cuesta un poco. El tener que estar todo el tiempo pendiente de las redes y creando contenido a veces me pesa un poco. Pero bueno, ahí sigo en la pelea».

Si vas a verlo en directo, encontrarás un momento de muchas emociones, que van desde el romantiqueo a pegarse un baile. Al directo va acompañado de Ale Amado a las teclas, Pableau a la guitarra eléctrica y lanzando las pistas, y ahora se ha incorporado el Tostao con la guitarra tanto española como eléctrica. «Siempre le damos una vueltecita a los temas. Si vienes a verme no te vas a escuchar los temas tal y como te lo encuentras en el EP, sino que intentamos darle más fuerza y adaptarlos a los diferentes sentimientos del directo».

Lo de vivir de la música va a ratos, no por él sino porque el futuro siempre es incierto, pero tiene claro que seguirá dando lo mejor de él y mostrará su lado más sincero. Si estás por Sevilla en noviembre no puedes perdértelo dentro de la programación del Monkey Week.

TEST NUEVOS VALORES – mateo

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

¡Muchos! Pableau, Pony Pool Club, Emma de Benito, Restinga, arrecí0, vapores… Pienso que se está creando buena escena en Sevilla actualmente, y espero que siga creciendo esta escena, porque están saliendo cosas muy frescas, con fuerza y artistas que tienen mucha energía y muchas ganas.

Para mateo, la música es…

Disfrute, cotidianidad, trabajo, amigos, vida y sobre todo sentimiento y cariño. Ahí está todo.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

Artaud, de Luis Alberto Spinetta; El Patio, de Triana; y Verde, de Manzanita.

Canciones que han marcado a mateo: