Nuevos Valores – Me Acuerdo de Todo

Hablamos esta semana con Me Acuerdo de Todo, un proyecto originario de Murcia pero afincado en Madrid; a cuyos miembros les encanta encapsular momentos, fragmentos y recuerdos de sus vidas en forma de canciones. Se consideran a ellos mismos somos gente majísima y bastante normal. Aprendamos un poco más sobre su proyecto.

El dúo está formado por Javi, que viene de componer y tocar en La Claridad y Carlota que viene de Firmado, Carlota. Además, en el proyecto les acompañan también Andrea, que berrea en Animadora; y Ernesto y el otro Javi, que tocan en Ernst.

Sería en algún punto de principios de 2021 cuando Javi y Carlota empiezan a imaginarse el concepto de Me Acuerdo de Todo. La historia empezó con una colaboración que hicieron La Claridad y Firmado, Carlota para su disco Buenas y Malas Decisiones (2021). El resultado fue una canción preciosa que se llama De Quererte, y quedó tan bien que la cosa no podía quedarse solo en una anécdota. Cuando estaban las primeras demos de Si me Fuera y Como Antes, Ernesto, Andrea y Javi se fueron sumando de forma natural al proyecto, hasta el día de hoy.

Les gusta definirse como un «cancionero para abrazar las emociones». Sus canciones hablan de todas aquellas latencias y sentimientos que marcan un antes y un después en nuestra vida, aquellos recuerdos que se quedan a vivir dentro de nosotros, para siempre. «Todos tenemos algo que guardamos solo para nosotros y visitamos de forma más o menos consciente, eso es Me Acuerdo de Todo, las cosas que echamos de menos desde el lado más positivo de la nostalgia».

Nos cuentan que, desde que las canciones se compusieron en 2021 hasta que han visto la luz en junio de 2024, ha llovido demasiado. «Puedes intuir que somos personas que necesitamos nuestro tiempo». A estos artistas les gusta digerir muy bien las experiencias para saber qué lugar ocupan en ellos, la trascendencia que tienen y si es el momento de hacerlas canciones. «Por eso creemos que ha sido un proceso lento pero muy satisfactorio. Al final, cuando vamos a grabar siempre nos echamos unas risas, nos abrazamos, nos contamos la vida, pasamos más tiempo juntos y eso siempre es una alegría».

Se inspiran en las cosas que han pasado, vivido y sentido. En cuanto al sonido, sus canciones piden un desarrollo muy característico y ellos se lo dan, así es como cierran los temas. Si no consiguen darle el matiz que creen que necesita, esa canción no es para ellos, aunque hable de ellos. «Si lo piensas fríamente, es un poco putada porque hay algunos temas bastante crudos en las canciones, pero así son las cosas. Sí que es verdad que somos gente ávida de estímulos y no paramos de escuchar música, ver pelis, series, ir a expos, devoramos muchos libros y comics también”.

No nos quieren adelantar nada del trabajo, pues creen que es justo que sea su público y el tiempo quien destaque lo mejor de sus canciones. Justo después, comentamos lo difícil que está el panorama. El tema de los festivales ya está más que sobado, es muy complicado que te hagan caso aunque tengas a una agencia detrás apretando para que toques. Independientemente del tipo de música que se haga, cada día es más difícil que los programadores apuesten y arriesguen por curar una propuesta alternativa en la que puedan estar incluidos. «Todo esto hablando siempre desde nuestra humildad y autoconsciencia del lugar que ocupamos en este océano, que conste».

En cuanto al circuito de salas, quizá más accesible pero en la inmensa mayoría de los casos solo es rentable un concierto (sin ayudas institucionales) en algunas ciudades. En Madrid abres una puerta y se meten 500 personas casi sin pestañear, ahora vete tú a tocar a Badajoz. «Las salas son accesibles, lo que no es viable para proyectos como el nuestro es la tasa de retorno de la inversión de ir a tocar a una sala más allá de 4 o 5 ciudades».

Con respecto a las redes sociales, concuerdan que son la mejor herramienta que tienen. «Mirad si no el ejemplo de Alcalá Norte, es un fenómeno que sale exclusivamente de Twitter, que se legitima con el discazo que han sacado. Por suerte este caso no es un espejismo, se nota que es un grupo que ha venido para marcar una etapa. Desde luego que si sabes cómo codificar tu mensaje, puedes poner todas las miradas sobre él».

Si la versión estudio de Me Acuerdo de Todo ya nos transporta a un dreampop ligero, su directo aumenta las ganancias y la intensidad. Llevan al máximo su capacidad para evocar sentimientos. «Posiblemente se te dibuje alguna imagen del pasado en la cabeza y las canciones te lleven a algún sitio, quizá a una proyección de un futuro perfecto».

Aunque de momento no contemplan la idea de dedicarse a ello full time, se han volcado en su disco y en empezar a girarlo durante un tiempo, ver como lo recibe la gente y lo hace suyo, ir a diferentes ciudades, tomarse algunas cervezas en un bar rodeados de locals. «Somos gente sencilla que se conforma con disfrutar de lo que hacemos y compartirlo con la gente».

TEST NUEVOS VALORES – Me Acuerdo de Todo

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

Venga vale, vamos a soltar unas cuantas bandas de nuestro rollo que nos encantan: Aeronave Adolescente, Agosto, Annouck the band, Bernal, Comic Sans, destellos*, Gazella, nam, Neura, Pálida Tez, Renaldo & Clara, Tatuaje y Última Cena.

Para Me Acuerdo de Todo, la música es…

La simbiosis perfecta entre lo que quieres, lo que crees que va a pasar y lo que finalmente pasa.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

Esto nos ha costado una pelea porque no podemos decir solo tres, pero bueno, aquí una selección bastante afinada:

Deathconsciousness – Have a Nice Life

Un Soplo en el Corazón – Family

Mundo Marino – McEnroe

Canciones que han marcado a Me Acuerdo de Todo: