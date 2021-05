Mariana Bragada, artista visual y musical procedente de Bragança (Portugal), se dio a conocer en su país de origen en el Festival da Cançao de 2019, concurso que en el país luso sirve para escoger el tema que les representa en la siguiente edición de Eurovisión. Quedó finalista en el certamen portugués con la pieza Mar Doce, su debut en un estudio profesional, y a comienzos de 2020 pudo girar por Europa con paradas en Barcelona y Madrid. El pasado año, como META, también ganó el premio a ‘Mejor Proyecto Musical’ en el Festival Emergente y gracias a ello ahora trabaja en su primer álbum de estudio.

Previsto para este 2021, Mariana nos cuenta que quiere desarrollar lentamente este primer largo para hacer el disco “más auténtico posible”. “Solo puedo decir que cantaré en castellano, portugués e inglés en todo el álbum. También tendrá más sonidos electrónicos mezclados con sonidos tradicionales. Será un álbum con una historia lineal desde el comienzo hasta el final que recorrerá diferentes viajes, recuerdos y fantasías personales”, explica Mariana.

La primera dentellada a este repertorio que prepara Mariana está disponible para escucha desde febrero de 2021. Running Wild Again es el primer adelanto que comparte la cantante y guitarrista portuguesa, un punto de inflexión en su carrera que marca un nuevo rumbo en su sonido en busca de mayor proyección internacional. No en vano, es su primer tema en inglés y su primer lanzamiento desde el experimental EP debut que lanzó en 2019, Mónada: “Marca una nueva era para mi proyecto. He empezado a incorporar más sonidos electrónicos que se han estado reproduciendo en mi cabeza”.

Combinando sonidos orgánicos y sintéticos, la honestidad de Mariana sobre la unión entre amor y paz está muy presente en la canción. “Running Wild Again es sobre vivir un amor libre en un espacio donde el presente, la libertad y la confianza es lo más importante. Un amor que no depende del futuro o aferrarse a las expectativas, sino de dar y recibir plenamente en el ahora“, comenta Mariana sobre la pieza.

Se trata de una canción producida por Foque (Luís Leitão) y que cuenta con la participación del músico Pedro Jerónimo a la trompeta: “El vídeo también fue realizado por una gran amiga, Margo (Margarida Ferreira), que ilustró y animó la hermosa pieza de acompañamiento”. En el tema Mariana bucea en los sonidos electrónicos y tradicionales que han influenciado en su música desde el primer proyecto que realizó como parte de sus estudios de Bellas Artes en Oporto.

Aquel proyecto, A voz, A vós, Avós, disponible para escucha en su SoundCloud y desarrollado con un looper, samples de sus abuelos e improvisación vocal, supuso el germen de META: “Es un EP sobre la memoria y las raíces. Me enamoré del proceso de hacerlo y la historia que contaba. Todo empezó a fluir desde aquel instante“.

Para Mariana aquel EP fue el momento más importante de META, un proyecto creado entre finales de 2017 y comienzos de 2018 para compartir con el mundo las canciones que llevaba escribiendo desde hace unos años: “Canto desde que tengo recuerdos. Aprendí a tocar la guitarra con 15 años y empecé a escribir mis propias canciones“. En su infancia, Mariana también formó parte de coros y aprendió a tocar un poco el violín y el piano. Más adelante elevó su formación un escalón más con un año de clases de canto de jazz y actualmente estudia producción musical.

Todo este background de conocimiento se mezcla con sus infinitas influencias musicales, que van desde el jazz hasta la electrónica, pasando por la canción protesta. “Lo que realmente me inspira de la música es la verdad y la vibración que se pueda sentir. También me inspiran muchísimo el arte visual y la literatura, puesto que mi formación académica está ligada al arte y el diseño. Pienso que el aspecto visual puede elevar la música todavía más”, añade Mariana.

Sin embargo, su mayor inspiración viene de la naturaleza que rodea su pueblo Bragança, una localidad muy cercana a la frontera con Galicia: “La proximidad hacia mis abuelos, tradiciones y los ciclos de la naturaleza me han impactado mucho. La vida en sí misma es una inspiración para mí porque uso la música como un vehículo para transmitir mis emociones y hacer las paces con ellas. Es mi storytelling y mi liberación”.

Como ejemplo de estas influencias está disponible en las plataformas su primer EP, Mónada (2019), en el que estaban muy presentes la sabiduría ancestral y el contraste entre la vida de la ciudad y de pueblo: “Era algo que tenía que compartir debido a mis propios cambios de vida en diferentes lugares”. Quizá por esta temática se decidió por el portugués: “Hice todas las creaciones con el looper y mi voz para cantar, hablar y hacer beatboxing y poder encapsular mi esencia de una manera más simple y cruda”.

Tardó todo un año en componer el EP con su sala de estar como principal espacio de trabajo. Después pudo grabarlo en el estudio casero de un amigo: “Cuenta con muchas influencias de los amigos y aventuras que compartimos como en Noite e Dia y algunos samples que usé en Mónada. Fue una experiencia de aprendizaje muy bonita que valoro mucho”.

Ahora, Mariana piensa en su próximo reto, contar una historia en la que el aspecto visual y sonoro se complementen a través del álbum que está preparando. “Crear mi primer álbum está siendo mi desafío más grande y quiero que las personas que lo escuchen sientan el mensaje de una manera clara y profunda“, confiesa.

Para ello, dice haber aprendido a escoger las herramientas más adecuadas para expresarse y poder encarar posteriormente esa historia en un formato en vivo. “Mis conciertos siempre están cambiando, como mi música. Me gusta mantener las cosas vivas, improvisar e interactuar con el público, que es la parte más divertida“, asegura Mariana.

Mariana Bragada finaliza la entrevista recomendando talento emergente de Portugal: su productor Foque, mema., Lana Gasparotti y Bia Maria. También escoge sus tres álbumes favoritos: Choose Your Weapon, de Hiatus Kayote; Swimming, de Mac Miller; y Cantares de Andarilho, de José Afonso.

