Dragones es el último adelanto de lo que será el primer larga duración de Moito!, cuatro amigos del pueblo coruñés de A Pobra do Caramiñal que, como ironizan en su bio, antes se ganaban el pan como banda de covers de bodas, bautizos y comuniones. “Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como banda indie rock. Si usted es programador/a y se los encuentra, quizá pueda contratarlos”, reza el texto de presentación del grupo en alusión a la mítica entradilla de El Equipo A.

Aún con muchos detalles por anunciar, el disco apunta a ser uno de los debuts más atractivos del pop-rock independiente nacional, con ecos de Los Piratas o Los Planetas sobrevolando en las primeras muestras que han compartido en las principales plataformas digitales. El trabajo llegará además con la mano del productor Carlos Hernández Nombela detrás, todo un referente de la escena indie en español.

“Nos gusta pensar que la banda suena a muchas cosas y a ninguna en concreto, pero podríamos decir que mezclamos britpop, shoegaze y mucho indie rock español de los 90”, señala Felipe Castro, voz y guitarra del grupo gallego que integra junto a Diego González (guitarra), Juan Carlos Pérez (bajo) y Diego Guillín (batería).

Formaron Moito! a finales de 2018 y en este tiempo han publicado un total de 3 EPs y un total de tres singles para avanzar ese primer LP que llegará este 2022: el más reciente Dragones, y el pasado 2021 Las Bandas del Mañana y Bootstrap Paradox. Antes, compartían también experiencia musical como banda de versiones: “Un buen día, en un ensayo uno de nosotros se trajo una canción que había escrito y decidimos darle forma. Nos enamoró tanto el proceso creativo que ya no pudimos parar”.

Posiblemente, todas esas bandas que versionaban previamente les habrán ayudado a definir el sonido de Moito!. “Nos gustan e influyen mucho las cosas que tratan la oscuridad de una manera luminosa y emocional, tanto en música como en cine o series”, añade Felipe Castro.

Además, el proceso de composición del disco ha estado condicionado por la situación pandémica de los últimos meses, donde las videollamadas han sido esenciales para poder elaborar gran parte del trabajo: “Ha sido algo raro, pero nos ha servido para poder dedicar más tiempo a cada detalle de las canciones”.

Después, han contado con la colaboración del experimentado productor Carlos Hernández Nombela, que ha trabajado con lo más granado del pop-rock nacional, desde Triángulo de Amor Bizarro hasta El Canto del Loco. El resultado, cocinado en el estudio El Castillo Alemán, en palabras de Felipe, recoge las mejores canciones de Moito! hasta la fecha. “En este momento de la banda creemos que es bueno que la gente vea evolución en nuestras composiciones pero que también empiece a interiorizar ‘nuestro sonido’”, subraya el líder del grupo.

Moito! tienen previsto presentar su próximo debut en una gira por salas y festivales todavía por dar a conocer. «Nuestra idea es montar una pequeña gira por nuestra cuenta sumando fuerzas con alguna banda amiga y continuar componiendo y grabando… Hasta que el cuerpo aguante, resistiremos«.

Test Nuevos Valores – Moito!

¿Alguna propuesta emergente que recomendar?

De nuestra zona suenan muy bien Battosai y Helen and Shanna.

¿Tres álbumes favoritos?

Ok Computer de Radiohead, Definitly Maybe de Oasis y Mellon Collie and the infinite Sadness de The Smashing Pumpkins.

Diez canciones que hayan marcado a Moito!