Con tan sólo un EP publicado, Estoy pensando en dejarlo (2022), esta banda alicantina que define su estilo como pop de guitarras ya se postula para ser uno de los grupos con mayor proyección de la escena indie nacional. Poco más de un año de vida han necesitado los cuatro componentes de Muro María para subirse a los escenarios de festivales como Mad Cool y el Mallorca Live Festival y acompañar a Carolina Durante en algunas de las fechas de su gira.

Claudia Zuazo (voz y guitarra rítmica), Rubén Manchón (guitarra solista), Jorge Manchado (bajo) y Andoni Iribarren (batería) provienen de proyectos musicales dispares que confluyen ahora en un estilo desenfadado y guitarrero. Se unieron para hacer música gracias a unas primeras composiciones que Rubén aportó al proyecto y que supusieron el inicio de Muro María, si bien la autoría de los temas a día de hoy es compartida con Claudia, la vocalista.

Entre sus influencias destaca la escena indie argentina, con grupos como Él Mató a un Policía Motorizado, Bestia Bebé, o Las Ligas Menores, aunque también caben la música más pop o disco e incluso la más garajera y experimental como Smashing Pumpkins o Sonic Youth.

Aunque confiesan que les asusta un poco el presente musical que vivimos donde “algunas canciones se evaporan nada más sacarlas”, o precisamente por este motivo, siguen apostando por el formato EP y hace tan sólo unas semanas lanzaban Cuéntame Otra Vez, el primer adelanto del que será su segundo trabajo, para el que han contado con Carlos Hernández Nombela (Viva Suecia, Los Planetas, Triángulo de Amor Bizarro) como productor. El tema ha sido compuesto por Beto Rojo, bajista de Niña Polaca, banda amiga a la que además acaban de unirse los propios Claudia Zuazo y Rubén Manchón tras la reciente despedida de Sandra Sabater como guitarrista.

Muro María prometen para sus directos un espacio temporal en el que olvidarse de los problemas y pasarlo bien, disfrutando de letras que son según sus propias palabras “fotografías de momentos vitales”, con el amor en sus diferentes fases como eje central.

Podrás disfrutar de la banda el próximo 21 de diciembre en Madrid en la Sala Sol, el 10 de febrero en Almería o el 11 de febrero en Granada junto a Carolina Durante. También participarán en junio de 2023 en el Festival de los Sentidos. Nuevas fechas y toda la actualidad de la banda en sus perfiles de Instagram y Twitter.

Test Nuevos Valores – Muro María

¿Alguna propuesta emergente que recomendar?

Nadie Patín y Cora Yako, nos parecen dos bandas flipantes y somos súper fans.

¿Tres álbumes favoritos?

OK Computer (1997) de Radiohead, La Síntesis O’Konnor (2017) de Él Mató a un Policía Motorizado y I am Easy to Find (2019) de The National.

Canciones que hayan marcado a Muro María