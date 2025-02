Nuevos Valores: Nazario

Hoy en Nuevos Valores descubrimos a Nazario, cantante y compositor rondeño afincado en Sevilla. Aunque forma parte de distintos proyectos como compositor, lleva su proyecto como solista, con el que acaba de lanzar su primer disco La historia de Ziggy (2025). Como apasionado de los musicales, escribe alguno de ellos a la vez que imparte clases en el Conservatorio Superior de Sevilla. «Esa sería mi descripción formal, luego que yo me vea como un nenúfar que flota en el espacio y canta sobre los piononos y el tiempo es otra cosa».

Con una carrera profesional de piano a sus espaldas, se centró en la composición musical que estudió a medio camino entre Granada y Bruselas. «Siempre me sentí más unido a la canción popular que a la música clásica y componía canciones compulsivamente desde los 16, cada vez que me sentaba al piano procrastinando de la programación del conservatorio». A los 21 decidió mostrar sus canciones al público, montó su banda y empezó a dar conciertos por Andalucía y fuera de ella.

Formó Fancy Vodka, su primera banda, a la que se unieron Felipe (batería) y Rubén (saxofón), se embarcaron en sus últimos conciertos y empezó a concebirlo como un proyecto solista. El primer concierto que dio como Nazario Guerrero fue en un ciclo organizado por el Festival En Órbita junto a La Bien Querida. Nos cuenta que conectaron tanto entre los tres que juntos fueron moldeando todas las ideas que surgían. «Disfrutábamos mucho probando cosas y jugando con los materiales. El trabajo en el estudio de grabación nos enseñó mucho y poco a poco fui uniendo todo lo que estábamos haciendo en un concepto, estética y narración».

A Nazario le gusta definir su música como «Si un hada embadurnada de purpurina tuviera un mental breakdown en un bosque oscuro». La música del artista es un espacio seguro y hermoso donde plantearnos nuestras crisis existenciales, un poco la consulta de un psicólogo o los vinos con tu mejor amiga en la plaza del pueblo después de plantearte mudarte a Nueva York a malvivir por cuatro duros.

Si escuchamos su música, nos vienen claras referencias sobre Oklou, Billie Eilish o James Blake. En la composición de las canciones y arreglos de piano se encuentran rastros de Regina Spektor. «Me gusta reflejar mi pasión por el teatro musical. Actualmente se consumen sobre todo canciones de 2 minutos, pero las mías son viajes más largos y cambiantes, lo que yo creo que conecta con un estilo clásico».

Tras un largo recorrido por distintos estilos musicales, Nazario saca La historia de Ziggy, un primer álbum autoeditado que comenzó sin expectativas. Tres amigos del conservatorio aprendiendo a manejar cacharros en el estudio. Producido por Jaime Beltrán (La Plazuela, Cristalino) les ayudó a construir un criterio. «Traía canciones que estaba escribiendo en ese momento, las ponía encima de la mesa y les decía: «venga, chicos, qué hacemos con esto». Empezábamos a jugar y cada uno aportaba sus ideas y sus recursos. El álbum está totalmente impregnado por las ideas que hemos construido juntos». Nazario nos cuenta que fue fácil encontrar el sonido del disco, al ver que todo partía de un mismo punto.

Las canciones de este disco abordan la crisis del millenial al que le metieron la frase «el cielo es el límite» entre los anuncios de Coca Cola de los 2000, y de repente se ha construido un espacio de reclusión en su cerebro donde nuestro artista repasa sus triunfos, fracasos y trata de figurarse el sentido de la vida. A nivel de sonido, encontramos un espectro amplio entre los saxos de Rubén, los sintes de Jaime y los contrastes que le dan teatralidad, y purpurina para hacernos más amena la reflexión sobre el paso del tiempo. Nazario nos habla de unos Recitativos dentro del álbum, unos pequeños interludios contrastantes, con toques más electrónicos y personales, en los que en una colaboración junto a Gÿe, Dj y productor, aporta alguna de las bases más movidas del disco.

«La libertad con la que los artistas de hoy en día pueden construir piezas que no necesariamente encajan con lo que tradicionalmente entendemos que es una canción, me ayudó a dar con los Recitativos del álbum».

De los festivales piensa que el boom en España ha dado mucho trabajo e infraestructura a los artistas. Es una pena que en muchos carteles se repitan los nombres de siempre y el espacio para nuevos proyectos sea tan limitado. ¿Repartición desigual de la riqueza? ¿Desinterés en España por conocer nuevos artistas? «Amigos que han vivido el mercado de música independiente extranjero, como el de UK, cuentan otras cosas. Hay festivales que apuestan radicalmente por voces nuevas. Yo vivo en Sevilla y siempre me sorprendió el concepto del Monkey Week y su implicación por abrir un espacio para artistas desconocidos. Como consumidor, yo tengo bastante hambre de conocer propuestas nuevas en teatro, cine y música, y este tipo de espacios me resultan una bocanada de aire fresco».

En cuanto a redes, que la gente con su ingenio y su iPhone consiga construirse un público a través de Tik Tok e Instagram le parece magia negra casi. Esa democratización del acceso al ojo público es muy útil para quienes no tienen toneladas de dinero para promocionarse a lo largo y ancho de España. «No sé si siempre lo estuvo, pero tanto el panorama como el público están saturados». En general le resulta más placentero dedicarse a disfrutar de hacer música, que a venderla.

Si le preguntan a Nazario sobre cómo es su directo dice que verán a un pianista, un saxofonista y un percusionista jugar con sintetizadores, mientras el pianista canta sobre una camarera de La Zubia y entra en absoluto trance con un traje rojo. Lo que realmente quiere decir es que aquel que lo escuche, se encontrará con una banda en conexión con cada integrante de ella, disfrutando de poder hacer música íntima que pueda emocionar y hacer reflexionar a quien los escuche.

Vivir de la música no es algo que Nazario vea lejos, pero tampoco es algo que se plantee en el transcurso de sus proyectos. Pone el foco en el resultado de lo que escribe, produce o interpreta. «Me obsesiona conseguir oportunidades cada vez más excitantes para vivir con mis músicos, mis amigos, mi equipo y cualquiera que se haya embarcado en alguna de mis peripecias. Me interesa construir un espacio de juego en el que crear sin prejuicios o intenciones comerciales. Mantener el foco en la artesanía de lo que hago me mantiene cuerdo y feliz. De hecho, produzco más y mejor desde que me centro en esto que os cuento».

De momento, Nazario tiene programada una gira de conciertos para esta primavera. Quien se encuentre en Madrid el próximo día 16 podrá escucharlo dentro del reciente Murada Fest, en la Sala Vesta. Nos queda Nazario para rato, pues el artista ya tiene nuevas canciones en el tintero y seguro que no deja indiferente a nadie con ellas.

TEST NUEVOS VALORES – Nazario

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Últimamente estoy escuchando mucha música de fuera. Estos días me he enganchado a DellaXOZ y Boys Go to Jupiter. Podría decirte que leí una reseña en The Wire, pero en realidad me salieron en varios reels de Instagram y, nada, flechazo.

Hablando de la escena española independiente no puedo dejar de recomendar a Alien Tango, que es así como el directo más flipante que he visto en España y era él sólo, una guitarra y una pedalera. Descubrí también a las Pipiolas cantándome una versión perfectamente adaptada de What dreams are made of de Lizzie Superstar, película que tiene un Oscar en mi corazón. Quiero proponerles versionar todo High School Musical en versión tecno. Chicas, llamadme.

Para Nazario, la música es…

Una puerta al mundo de las ideas.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

Qué pregunta más imposible. Soviet Kitsch de Regina Spektor tiene que estar. Evergreen de Caroline Shaw, por poner un disco instrumental. Y el disco que ha acompañado a todos los hispanohablantes en sus rupturas amorosas desde 2003, Lo que te conté mientras te hacías la dormida de LODVG.

Canciones que han marcado a Nazario: