Nuevos Valores: Nievla

Después de un tiempo sin hacerlo, rescatamos y volvemos a darle un nuevo impulso a nuestra sección de Nuevos Valores. Hoy conoceremos más de cerca a Nievla, una banda granadina surgida a mediados de 2018 compuesta por Álvaro Gutiérrez (batería), Antonio Jiménez Estrella (bajista y letrista), Nacho López (teclados y guitarra), Andrés Galán (guitarra) y Toni Jiménez (voz, guitarra y teclado). Con una trayectoria impecable, estos jóvenes músicos granadinos, se han volcado en su nuevo LP, Habitación (2023).

«Todos venimos de tocar en formaciones y proyectos desde hace bastante tiempo. Andrés y yo hemos compartido proyectos desde siempre, Madame Popova, Unidad y Armonía posteriormente; Álvaro también estuvo en Fancy Vodka«, nos cuenta Toni Jiménez, vocalista de la banda y también colaborador de Lori Meyers y Niños Mutantes.

Hace cinco años que la banda empezó a gestar su proyecto: «Tenía unas canciones e ideas que se salían un poco del estilo y concepto de Madame Popova y me apetecía grabarlas. Poco a poco fui hablando con mis compañeros de grupo y escribí junto con mi padre también canciones que formarían nuestro primer EP. Era un proyecto con cero pretensiones y al final fuimos conformando algo para mí muy sólido»

Hasta ahora la banda se ha nutrido de diversas influencias, pasando por el pop psicodélico, art rock, incluso aportando toques de música electrónica. La banda cuenta ya con dos EPs, Septiembre (2019) y Octubre (2020). Con Habitación consiguen un sonido más íntimo inspirado en diferentes artistas que van desde Thom Yorke o Damon Albarn hasta Billie Eilish o Rosalía.

Toni nos cuenta: «Gran parte fue desarrollada desde mi ordenador y las demos que hacía, de hecho, se han aprovechado bastantes cosas, por eso quizá tiene a veces ese punto DIY que tanto nos mola».



La grabación de este LP fue realizada mano a mano con Jaime Beltrán en el estudio de Paul Grau Gismo7 en Motril, Granada. La estrecha relación de la banda con este ingeniero y músico ha determinado mucho el sonido a lo largo de su carrera: «Siempre hemos trabajado con él, y en este disco más que nunca ha sido esencial». Han contado también con el apoyo de Migueline y J.J. Machuca en la coproducción del trabajo.

Cualquiera que se acerque a algún directo de esta banda encontrará un show lleno de canciones inspiradoras llenas de plano sonoros y muy ejecutadas con un toque muy personal. Estos jóvenes no paran de expandirse hacia un público entregado y no podemos esperar a ver dónde les llevará su música.



TEST NUEVOS VALORES – NIEVLA

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

Pues en Granada ahora hay muchos grupos saliendo y creando, no quiero privilegiar a nadie en concreto. De proyectos emergentes mencionar a Caro Raro, Cristalino, Amigas!, Radio Palmer, García Picasso, The Fixed, no sé, me dejo a muchos en el camino. Pido disculpas de antemano.

¿Tus tres discos favoritos?

Tres discos es algo muy reducido… No sé, depende del momento… Voy a mencionar tres que me gustan mucho, sin más. The Eraser, de Thom Yorke, Bocanada de Gustavo Cerati y The Ooz de King Krule.

Canciones que han marcado a Nievla: