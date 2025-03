Nuevos Valores: Norwen

Norwen es el proyecto de Alberto Ortiz, a quien presentamos esta semana en Nuevos Valores. Natural de La Rioja, Alberto crea este proyecto tras vivir tres años en Londres, coger una guitarra y descubrir que era capaz de componer canciones «honestas y pegajosas».

Aparte de que le guste decir que sus canciones son pegajosas, también nos dice que él no es músico… que sus padres lo apuntaron al conservatorio de muy joven, pero la cosa no cuajó. Y es que, cuando se empieza en la música a los cinco años, es complicado verse a sí mismo en ese futuro. Sin embargo, años después y tras su vuelta de Londres, nos cuenta que sintió la llamada y ahora lo tenemos con su proyecto personal: Norwen.

Más en detalle, sería por 2020 cuando enseñó unas canciones grabadas en su habitación a un amigo productor, Andrés Costureras (Pshycotic Beats). Este, al escucharlas, le animó a grabarlas, dijo que eran buenas y sería una pena que se quedasen en un cajón. Una vez grabadas, con pandemia de por medio, buscó músicos para llevarlas al directo y trabajar nuevas canciones. Así nació su primer EP.

Musicalmente, tiene un estilo ecléctico. A Norwen le gusta escuchar de todo y eso se refleja en su música. Cuenta con un carácter nostálgico porque suena muy a banda al natural, muy a los 90. También a un pop rock más clásico. «Busco que la gente conecte. Mis letras me he dado cuenta de que son bastante existencialistas, muy de crisis de los 30, pero en contraste, mi música es ligera y positiva, supongo que la clave es esa. Soy una persona melancólica y mis canciones también».

¿Su sueño? Que sus canciones formen parte de la banda sonora de la gente, de su día a día, de sus viajes, y que algún día se conviertan en canciones recuerdo. Actualmente, Norwen nos presenta su primer álbum Permission With Conditions. En él encontramos una buena carta de presentación. Hay pop meloso, hay rock clásico y hay country. «No he buscado sonidos. No hay experimentación. Escribo y compongo canciones y estas me dicen que he de hacer con ellas. Soy muy de respetar la naturaleza de las canciones (por ello lo de cantar en inglés, ya que son de naturaleza muy anglosajona). Más allá de eso, que la gente me diga a qué suena porque suena a muchas cosas y algunas ni siquiera soy consciente».

Compone con guitarra o, como buen melancólico, a veces lo hace con el ukelele. Luego lleva las canciones al local de ensayo con los músicos para jugar, trabajar y dar forma. En el caso de este disco, el productor fue Guille Mostaza, quien también masterizó su primer EP, así que conocía la materia prima. «Aceptó casi sin pensarlo y menos mal. Fue una pasada de experiencia. Aprendí mucho y nos divertimos. Pasar 9 días en Alamo Shock centrados en grabar, en disfrutar, en crear, es algo tremendo. Y con ese equipazo técnico y humano aún más».

Norwen agradece a Alamo Shock por conseguir transmitir la honestidad que el artista perseguía. Sin buscar ningún tipo de etiquetas, ha conseguido un sonido natural, equilibrado y muy bien trabajado. «No pienso en si van a pegar o no, no pienso en si hay coherencia al hacerlas. Solo siento que merece la pena que se escuchen y hago todo a favor de ellas. Cuando algo está hecho de forma natural, se percibe y valora. O más bien, eso espero».

Nos cuenta que, al ser un artista independiente, se dedica a la multitarea. «Deslomado, me hago desde las portadas de los singles a editar mis videoclips. De ser mi mánager a mi propio gestor. Es difícil sobrellevar en tiempos y económicamente un proyecto así. Básicamente, un kamikaze en un circuito e industria mega hostil».

En cuanto a salas cree que hay de todo. Se ha perdido, en el público general, el salir a ver conciertos a salas. Y hay salas que bien y hay otras que se aprovechan mucho de querer mostrar la música de los artistas y sacar crédito. En cuanto a festivales, apuesta por los de pequeño formato. Esos son los que arriesgan en sus propuestas e iniciativas, los interesantes y quizás donde haya huecos para artistas que comienzan. Lo otro, pues lo mismo de siempre, un David vs Goliat.

Nos habla de la IA, la cual le preocupaba pero ahora la ve como una herramienta y es que Norwen tiene una cosa clara: «La música es sentimiento, es verdad, y eso una máquina no puede hacerlo. Puede ayudar, pero no crear». En cuanto a redes, son casi igual de importantes (por desgracia) que el sentarse a componer. Hay que darles tiempo, cariño y su hueco. Es un escaparate, es otro envoltorio y es puro marketing. Hay que hacer llegar y mostrar que lo que haces merece la pena en un mar de información, de artistas y proyectos. Esto exige ser el mejor o el que mejor se venda o llegue, y las redes son otra herramienta, no fácil, no divertida, pero parte del juego.

Quien lo vea en directo se encontrará con un show enérgico y emocionante. «No me preocupo tanto por si suena igual que el disco o no, me preocupo por la conexión con el público. Que lo que vean se perciba real, que lo que canto se entienda que lo canto porque lo siento. Que lo pasen bien. Que bailen, que canten y se emocionen. Es más disfrutón de lo que se esperan».

Lo de dedicarse a la música a tiempo completo lo ve lejano. Incluso a bandas o artistas que conoce, con buenos números y recorrido, les cuesta llegar a fin de mes. Hay que dejar de vender eso del estrellato, del éxito y centrarse en los agujeros, en lo complicado de poder vivir de un trabajo como este. «No hay nada en mi vida que me haya quitado más horas de sueño, más tiempo y energía que esto, y lo que genero son aplausos y likes en redes sociales. Económicamente son pérdidas que algunos llaman «invertir». Pero bueno, es lo de «sarna con gusto no pica» o lo de «todo por un sueño». Ser un romántico y querer darlo todo por lo que amas. ¿Qué queda si no lo intentas? En mi caso no me permito comprobarlo».

Quiere hacer gira con su disco, que llegue a diferentes ciudades y pueblos, a festivales, a todo tipo de gente. Es un objetivo costoso y complicado, pero no se desanima. De hecho, ya tiene algunas fechas: Los afortunados que anden por Madrid, tienen una cita el 4 de abril en la Sala Vesta (las entradas se pueden adquirir aquí).

TEST NUEVOS VALORES – Norwen

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

De La Rioja os recomiendo a Oslo Ovnies, que se lo curran muchísimo y suenan tremendos; a Ysa Bermejo, con un mix de géneros mega interesant; y a Mil Córdobas, que hacen canciones muy auténticas.

Para Norwen, la música es…

Mi vía de escape y mi pasión más desmesurada. Me gusta decir que hay que hacer lo que a uno le pone los pelos de punta, que es un reflejo muy característico de nuestro cuerpo a algo tremendo, y no hay nada que me haga sentir tanto como cuando canto o salgo a un escenario. Es muy fuerte.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

Es muy, muy difícil, pero seré coherente con ese eclecticismo del que hago gala y os digo 3 que me alucinan:

The Visitors – ABBA (1981)

Exile – Hurts (2013)

I´ll Be Your Girl – The Decemberists (2018)

Extra Bonus nacionales:

Devil Came To Me – Dover (1997) y Motomami – Rosalía (2022)

Canciones que han marcado a Norwen: