Nuevos Valores: Nuevo Berlín

Esta semana en Nuevos Valores, os traemos a la banda compuesta por Alejandro (voz y guitarra rítmica), Cristian (guitarra solista), Matías (bajo) y Sergio (batería). Ellos son Nuevo Berlín. Esta agrupación sevillana con influencias indies y del rock, disfrutan haciendo música y llevándola a tantos lugares como sea posible.

Vienen de distintos proyectos de la escena andaluza y, aunque ya habían coincidido en otros grupos anteriormente, no fue hasta que empezaron con este proyecto, cuando se lo tomaron en serio y la música pasó de ser una afición a un trabajo ilusionante, al que ahora se dedican en cuerpo y alma empleando todas las horas que pueden.

De la amistad de Cristian y Alejandro, que se conocen desde hace unos 15 años al comenzar juntos en otra banda, nace Nuevo Berlín: una banda «Post-pandémica» como ellos dicen, de tantas que surgieron en ese año. A esta formación inicial se sumaría Sergio pasados unos meses y, posteriormente, Matías.

Aunque hay discrepancias entre el grupo a la hora de ejercer la difícil tarea de definirse a ellos mismos, coinciden y sus canciones lo verifican… que esta banda se mueve por el indie, pero más aún por el rock. En su sonido se puede encontrar principalmente honestidad, pasión, fuerza, intensidad… todo esto gracias a un timbre de voz muy característico que puede transportarnos al rock español de los años noventa, junto a Héroes del Silencio o M Clan, así como también cuenta con referencias indies y un toque a rock británico. «Creemos que la mejor forma de entendernos es escuchándonos en directo sobre el escenario, donde plasmamos todas estas ideas junto al público».

Ciertamente, en su primer larga duración Camino a la Mitad (2024) se puede apreciar cierto eclecticismo. Temas como No me queda nadie o Cicatrices tienen un carácter más rockero, mientras que otros pueden recordar a sonidos más funkys o incluso electrónicos como en Arruíname. Además, una faceta más pop-rock asoma la cabeza en sus temas más sentimentales, como Tinta y Alambres o 23. Por último también tocan algunos subgéneros del indie que se dejan ver en temas como La Heroína o Efecto Batman.

Con Patricio Olmedo como productor, aportando con su visión, arreglos y modificaciones, la banda entró al estudio de grabación en una ciudad mítica como Aranda de Duero, un lugar mágico en el que se respira música en cada calle y en cada plaza. Prueba de ello es la repercusión del Sonorama, que casualmente se celebró solo tres días antes de iniciar la grabación del álbum en las bodegas de Neo MusicBox. Para la grabación, nos cuentan, comenzaban con una idea básica de guitarra y voz que iban desarrollando en el local y perfeccionando con Patricio.

«Todos coincidimos en que los 10 días que estuvimos en nuestro particular encierro junto a la iglesia de Santa María de Aranda, nos permitieron mejorar y evolucionar aún más la producción de cada tema», nos cuenta la banda sobre su experiencia.

Como creadores de su obra, les cuesta destacar un solo aspecto de su trabajo, pero uno de los que más destacan es la conexión que han logrado crear tanto musical como narrativamente a lo largo de las 10 canciones que tiene el álbum. Nuevo Berlín nos trae momentos de rabia y liberación de energía, piezas con una carga sensible y reflexiva importante, canciones con un mensaje más reivindicativo o temas que invitan a bailar y evadirse.

Como nos cuentan los integrantes de la banda, a ellos también les gusta estar en el otro lado de la sala, y creen que es necesario trabajar en el fomento de la música en salas para apoyar a los grupos emergentes y la escena local, acompañado además de un nivel de implicación mayor por parte de las propias organizaciones de conciertos de las salas.

«No estamos diciendo que no se involucren, sino que, para una banda que está empezando, es fundamental el respaldo que pueda ofrecerle la sala si pone de su parte en un mayor grado. Hay salas que trabajan muy bien este aspecto, pero otras tantas, quizás no. Hemos descubierto bandas con unos temas muy dinámicos y un directo brutal, que estaban dejándose la vida ante poco más que una decena de personas, y sabiendo que por parte de la sala se podría haber hecho mucho más».

En cuanto al circuito de festivales, aunque admiten que está cerrado a un grupo de bandas y que es complicado entrar en él, se sienten esperanzados ante la disposición de las organizaciones que cada vez brindan más oportunidades, convirtiendo sus escenarios en algo accesibles.

«Afortunadamente la oferta actual es mucho mayor que la de hace algunas décadas. En ocasiones terminas escuchando una banda o artista que no es del estilo que sueles escuchar, pero que te sorprende y te abre a sonidos con los que no contabas disfrutar».

Su visión del panorama actual no les amedrenta, aunque nos cuentan que tanto el nivel artístico como la oferta de propuestas interesantes es alta, y esto se debe al impacto de las redes. Estas son un arma de doble filo puesto que se mantienen todo el día expuestos y, en cierto modo, esclavos del día a día, con el objetivo de mantener viva a la banda.

«Somos conscientes del escaso porcentaje de artistas que viven de su arte, pero no por ello vamos a tirar la toalla. El proyecto de Nuevo Berlín nació con un objetivo claro y tajante desde el minuto 1: llegar tan lejos como podamos. Y no vamos a parar hasta que lo consigamos».

Como misión, Nuevo Berlín se toma muy en serio lo de dejarse la piel en el escenario, sumergir al espectador en el show que han ido a disfrutar y que puedan dejarse la voz con ellos. «La intensidad, el impacto visual, el feedback y la participación del público son esenciales en un concierto de Nuevo Berlín». De momento, acaban de publicar su primer álbum y se encuentran ante el reto de promover su proyecto en directo por los diferentes rincones de España, y siguiendo su curso natural, llevarlo a algunos festivales nacionales.

TEST NUEVOS VALORES – Nuevo Berlín

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

No es fácil encontrar ejemplos en Sevilla en según qué estilos, pero nos parecen muy interesantes los proyectos de grupos como Amante Laffón, Hell Of A Mine o Paraíso Seis.

Para Nuevo Berlín, la música es…

Una ventana enorme que nos invita a asomarnos y nos permite comunicar lo que pensamos, lo que queremos y lo que sentimos. ¡Invitamos a tod@s a asomarse!

¿Podríais decirnos tres discos favoritos?

Heavenly Hell (L.A.), Amar es combatir (Maná) y Only By The Night (Kings Of Leon).

Canciones que han marcado a Nuevo Berlín: