Nuevos Valores: Números Impares

Os hacemos llegar en la sección de Nuevos Valores de esta semana, el proyecto de Números Impares, una banda de Indie-Rock de Madrid formada por un grupo de amigos de la infancia con un sueño: tocar música juntos. Presentando al grupo contamos con Alberto (voz y guitarra), Toti (bajo), Camilo (guitarra solista), Gorka (batería) y Álvaro (teclado y sintes).

«Éramos adolescentes de un pequeño pueblo de Madrid, llamado Cenicientos, teníamos gustos musicales similares y en nuestro pueblo no había mucho que hacer salvo ir al bar y poco más, y a nosotros nos dio por hacer música». Comenta la banda entre risas… «Y después ir al bar».

En sus inicios, su sonido se acercaba más al punk, pero si hay algo que no ha cambiado en toda su trayectoria, ha sido la sincronía entre ellos y las ganas de contar todo lo que pasaba a su alrededor. Exceptuando a Álvaro, estudiante en el conservatorio, el resto de integrantes han sido autodidactas y han impregnado su música de toda la experiencia adquirida a través de la prueba y el error.

Aunque llevan haciendo música juntos más de una década, no fue hasta 2018 cuando sacaron su proyecto a la luz. Una música que ellos mismos definen como «áspera», con un carácter oscuro y melancólico, con rabia y llena de energía.

«Hacemos canciones que nos salen de dentro sobre cosas que ocurren a nuestro alrededor y a nosotros mismos, todo eso lo poetizamos, le ponemos distorsión y a la coctelera», dice Alberto.

Crear una conexión con aquellos que los escuchan, dar espacio y presencia y hacer sentir a su público parte de la banda es esencial para estos artistas. «Nos gusta que la gente salga de los conciertos con una sonrisa, habiéndose sentido participe de lo que hemos contado. Al final somos músicos que cuentan historias».

Es clara la importancia que ellos dan a la música: «Para nosotros es el pilar fundamental que une más nuestra amistad si cabe, ese momento de desconexión de la rutina y donde somos nosotros mismos sin complejos, miedos ni vergüenzas. Nuestro cable a tierra y el aire que respiramos».

Nos cuentan que, a lo largo de su carrera, se han nutrido de la música que escuchan pero sin llegar a versionarlas, un proceso que podría resultar natural para todo aquel que se adentra en este mundo pero que para ellos, no hacerlo, les ha ayudado a definir su sonido desde el principio. «Desde el principio fuimos muy guitarreros, con mucha distorsión y los amplis muy crujientes. Es inevitable tener influencias y a medida que a Alberto, nuestro letrista y compositor, le daba por escuchar un grupo nuevo sabíamos que a los días aparecería una canción nueva con matices de esa música nueva».

Sus referencias van desde Extremoduro, Reincidentes, pasando por The Doors, The Beatles, escuchando mucho Rock español como Second, Lagartija Nick, Vetusta Morla, Lori Meyers, Viva Suecia… y ahora muy mucho The National, Daemon Albarn, Tame Impala y The 1975.

Magia alrededor (2023), así se titula su primer disco. Gestado desde los comienzos de la banda, las canciones han evolucionado a medida que estos músicos han ganado tablas. «El proceso de grabación fue, valga la redundancia, mágico. Desde el momento que conocimos a Carlos Hernández Nombela y entramos en su estudio, supimos que iba a salir algo bonito de ahí».

Con un productor resolutivo, un disco nuevo debajo del brazo y el orgullo de crecer como músicos; Números Impares salen del estudio con una selección de temas, llenos de matices, de estructuras sabiamente construidas y con un sonido pleno, como si fuese forjado en el fuego del Castillo Alemán.

Un punto fuerte de esta banda, es su directo, o mejor dicho, una fiesta llena de energía y sinergia con el público, guitarrazos por doquier y sobre todo pasión por lo que hacen. «Vivimos por y para el directo, mandamos un saludo a todos los organizadores y estamos disponibles para 2024».

Aunque como banda emergente, ven lejano el poder dedicarse exclusivamente a la música, este grupo trabaja cada día para poder llevar su nuevo disco a todas las ciudades que puedan y hacer sentir a su público arropado.

«Evidentemente nos gustaría cosechar tanto éxito como fuera posible, llegar al mayor número de gente y poder dejar una pequeña huella en el mundo de la música. Aceptamos todo lo que venga con valentía».

TEST NUEVOS VALORES – NÚMEROS IMPARES

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

Pues a nosotros nos gusta mucho, aunque no son de nuestra ciudad, pero sí de nuestra escena, una banda hermana de Valencia que se llama Crazy Times. Hacen música muy chula y con un corazón enorme, os los recomendamos.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

Claro!! El Milagro de Viva Suecia, Californication de Red Hot Chili Peppers y What Went Down de Foals.

Canciones que han marcado a Números Impares: