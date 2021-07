Entre azules y negros se abre camino con una paleta sonora cercana a la electrónica de Darkside el dúo Patio Chum, formado en Berlín por un vasco (Mikel, productor) y un argentino (Lucho, guitarras). Acaban de publicar este mes de julio su debut en formato EP, Stuck Between Black and Blue, cuatro canciones trabajadas desde hace un par de años y editadas a través de un nuevo colectivo bautizado {CURRENT_LIAISON}.

“Los dos tenemos un background musical muy diferente, lo que aporta un contraste divertido al proyecto”, empieza comentando Mikel. Mientras Lucho estudió la carrera de sonido y grabación en la EMBA (Buenos Aires) y tocó en bandas de todo tipo en su país (funk, soul, blues), Mikel se introdujo en la música de forma completamente autodidacta y empezó a producir bajo diferentes pseudónimos con el ambient, el hip hop o la electrónica como referencias estilísticas.

En 2018 se conocieron en Berlín a través de una amiga en común. “Mikel y yo compartíamos muchas ideas dentro y fuera de la música. Pronto empezamos a pasar largas noches improvisando y esas sesiones derivaron en el sonido Patio Chum y en una relación de amistad”, recuerda Lucho.

Tras un par de años de ensayos y pruebas, han lanzado este 16 de julio el EP Stuck Between Black and Blue, que sirve también para dar contenido a {CURRENT_LIAISON}, un colectivo creativo que tiene la música como elemento principal y que dirige el propio Mikel: “Nació durante la pandemia como una idea para empaquetar bajo un mismo nombre los proyectos de un grupo de amigos. Estamos publicando nueva música de varios proyectos, a la vez que experimentamos con conceptos como las mixtapes {Correlations_”.

Una de estas primeras publicaciones ha sido la de Patio Chum, que Lucho define como una mezcla de downtempo y ambient con guitarras influenciadas por el blues, el soul, el jazz o el rock para retratar “escenas y sensaciones que vivimos cada día”.

Así, el resultado se mueve desde los segundos más musicalizados y groovies del EP en la canción epónima hasta los tiempos más etéreos y ambientales en los seis minutos repletos de contrastes de A Night in the Dark o los efectos vocales que introducen Out of a Bay, buenos ejemplos de su querencia por las progresiones largas y volátiles. Un conjunto que agradará a los seguidores de la electrónica más ‘delicatessen’ de las programaciones estivales.

No en vano, citan a todo un referente de los últimos años como el chileno-estadounidense Nicolas Jaar y sus proyectos paralelos, especialmente Darkside, como influencia evidente en el sonido de su primer lanzamiento. “Creo que Jaar es un artista clave de nuestra generación que ha abierto caminos y ha conseguido hacer mainstream un sonido muy peculiar. Los dos escuchamos mucho Darkside y fue natural que el sonido se acercara, sobre todo debido a la similitud en el formato de banda”, explica Mikel refiriéndose a que, al igual que el dúo de Jaar con Dave Harrington -casualmente acaban de lanzar su segundo álbum este mismo mes-, Patio Chum también está compuesto de una guitarra con un “amplio abanico musical” y un productor experimental que aporta vocalmente: “Pienso que el formato, instrumentos y demás equipo de una banda pueden delimitar más su sonido que la influencia de otros artistas”.

En cuanto al proceso de composición y grabación del trabajo, recuerdan que no ha estado exento de modificaciones y ha sido más que tedioso. “Aunque el esqueleto de las canciones se definió rápido, los cuatro temas han sido hechos y rehechos muchas veces. Las canciones han ido cambiando de estructura y han ido recibiendo nuevas percusiones, sintetizadores o voces”, evoca Lucho.

Y Mikel va más allá: “La forma en la que más disfrutamos consumiendo música es escuchando canciones una y otra vez hasta descubrir cada detalle escondido, como un fotógrafo en una nueva ciudad. Este EP se ha cocinado a fuego lento y hemos disfrutado mucho dibujando pequeñas formas”.

En el aspecto visual del EP, han trabajado mano a mano con el artista bilbaíno Indigo_Indigo (Iñigo Uriarte), también colaborador de {CURRENT_LIAISON}: “Desde el momento en que el EP fue cogiendo forma, Iñigo fue desarrollando los diferentes elementos gráficos”. Precisamente, el origen visual de las canciones de Patio Chum es lo que más destaca Mikel del resultado: “Creo que todas comparten un factor común: se crearon a partir de escenas visuales muy concretas. Tanto Lucho como yo somos muy visuales y percibimos las ideas, los recuerdos y sensaciones en imágenes. Todos los sonidos grabados intentan replicar estos elementos visuales”.

Ahora esperan poder compartir en directo sus canciones y lo harán de momento en tierras alemanas y en Berlín, una ciudad que valoran mucho por la “pasión” que se respira por la música: “Estamos seguros de estar en el lugar indicado. La ciudad está llena de músicos, salas y promotores y todos quieren hacer cosas y disfrutar de ello”.

Patio Chum finalizan la entrevista escogiendo los tres discos que más les han marcado en su vida: The Jimi Hendrix Experience de Jimi Hendrix, Bocanada de Gustavo Cerati y Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers en el caso de Lucho; y Mokragora de Oso Leone, Where Will We Go (1&2) de Nick Hakim y The North Borders de Bonobo en el caso de Mikel.

A continuación, puedes escuchar una lista de nueve temas que han influenciado la creación del primer EP de Patio Chum: