¿Cómo termina un escocés haciendo un programa de radio sobre la música brit en Zaragoza? Quizá Philip MacConnell no exponga la mejor definición de solista emergente, pero este veterano músico “con corazón maño” y pasado en bandas aragonesas, aventuras musicales junto a ex-miembros de Primal Scream y experiencias como intérprete de icónicos grupos como los Who o los Rolling Stones, lleva desde hace un par de años colgando temas sueltos en solitario sin ninguna intención de publicar álbumes o salir de gira.

“Le conté al DJ Alberto Guardiola de Aragón Radio que la sintonía de su programa me recordaba a ‘The Mexicans’ de Babe Ruth. Le gustó la anécdota y me pidió que le enviara más”, recuerda Philip el germen que impulsó su colaboración radiofónica en Zaragoza, donde lleva viviendo unos cuantos años y ejerce como profesor, traductor o interprete en grandes giras de artistas británicos y estadounidenses.

En la capital aragonesa también ha formado parte de las bandas Catholic Lapse y Hannah después de abandonar Glasgow, donde tocó junto a Jim Beattie, exguitarrista de Primal Scream. “Solía verlo todos los domingos en un bar y nos hicimos amigos. La banda que comenzó después de dejar Primal Scream, Spirea X, no estaba funcionando y quería comenzar algo nuevo”, evoca Philip.

Precisamente, antes de venir a España, Beattie le pidió que tocara con él en un nuevo proyecto que estaba empezando, Adventures in Stereo. “Acababa de terminar un curso de enseñanza que mi madre había pagado después de haber estado 18 meses en paro. Fue una decisión muy difícil, pero sentí que no podía defraudarla y rechacé formar parte de la banda”, explica MacConnell.

Ahora comparte canciones bajo su nombre sin ningún ánimo de hacer un proyecto musical, si no como una “forma de vida”. “Es muy complicado seguir tocando en bandas a mi edad, pero si no estoy tocando o grabando siempre escribo canciones. Siempre lo he hecho y lo haré siempre”, comenta.

Define su música como “pop” en el que lo que cambia de una pieza a otra es la melodía y el mensaje. A veces se muestra abiertamente político como en Black Money, en otras traslada un mensaje más social como en Anxiety!, y en ocasiones profundiza en sus sentimientos más personales como en Hilltop. “Es como una carta a un amigo a un apuros”, describe este último tema. Otro ejemplo es su recién estrenado single The Library, un canto de amor a las librerías y los encuentros entre estanterías repletas de libros.

En esta forma de trabajar las canciones, a Philip le influenció mucho la época británica de finales de los 70 y comienzos de los 80. “Descubrí que la música podía transmitir un poderoso mensaje político”, precisa Philip en referencia a grupos como The Jam, The Specials, The Clash o The Beat, protagonistas de una época “en la que el thatcherismo comenzaba a dividir el Reino Unido”. “Escocia estaba especialmente afectada por las políticas gubernamentales de privatización que condujeron a un desempleo masivo. Esas bandas cantaban sobre cosas que importaban y eso me influyó mucho”, explica el veterano solista.

Recuperando los tres temas que compartió en 2020, Philip destaca la letra de Cold Snow: “Es una especie de segunda parte de ‘Pirineo’, una canción que grabé en español junto a Ana Carmen Montañés hace unos años”. También, recuerda que Disappear es una versión remasterizada de una pieza de Catholic Lapse en la que resalta la aportación de Colin Smith en las armonías del final del tema. Y la mencionada Hilltop es para Philip su desempeño más “experimental” hasta la fecha haciendo uso del teclado y sintetizadores.

Preguntado por la posibilidad de recoger esta lista de temas en un disco o salir de gira en un futuro no muy lejano, Philip es claro y tajante: “Me cuesta mucho tiempo grabar, mezclar y producir una canción. ¡Una grabación de un largo me llevaría unos 3 años! Tampoco tengo pensado salir de gira. A medida que envejeces se vuelve más difícil seguir adelante con una banda”.

Philip MacConnell finaliza la entrevista recomendando talento emergente de Aragón (Anna In The Attic, Erin Memento, Viki and The Wild) y Reino Unido (The Lounge Society, Paris Youth Foundation). También selecciona sus tres álbumes favoritos: Revolver, de The Beatles; Setting Sons, de The Jam; y Bandwagonesque, de Teenage Fanclub.

A continuación, puedes escuchar una lista de diez temas recomendados por Philip MacConnell, desde The Supremes hasta Suede, pasando por Bay City Rollers o Sisters Of Mercy: