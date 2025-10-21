Nuevos Valores: piti y me voy

Comenzamos la temporada en Nuevos Valores, esta vez con piti y me voy, una banda madrileña formada por cinco amigos de toda la vida, JJ (vocalista), Luis (guitarra), Rober (baterista), Javat (teclista y guitarrista) y Xanquete (bajista). Tocan juntos desde los 14 años, cuando formaron un grupo de rock grunge llamado Neutral Rust, con el que no llegaron a publicar ninguna canción porque andaban centrados en dar conciertos.

Diez años más tarde, tras algún parón musical y alguna que otra ruptura amorosa, estos artistas forman piti y me voy, una banda autogestionada con la que disfrutan haciendo pop-rock, aunque ellos prefieren llamarlo rock-«fumar».

Su música es contundente, descarada, despreocupada y muy sincera, donde destaca la cotidianidad de las historias que plasman en sus canciones, a modo diario de la banda. «Nuestra música tiene una vocación de directo, para que la gente bote, cante, baile y se lo pase muy bien en nuestros conciertos».

piti y me voy saca ahora su primer larga duración MUCHO FÚTBOL (2025), en el que en nueve canciones plasman un indie-rock con toques de bedroom pop y una estética impecable. Aunque cada uno tienen sus grupos de cabecera: Pearl Jam, Oasis, Mac Miller o Carolina Durante, su mayor inspiración para el álbum han sido los primeros LPs de Weezer y el segundo de Karavana.

«Nuestro sonido y composiciones no se podrían entender sin Miguel Figueras (Vangoura) y Dani Bearoid (Alavedra, Niños Bravos), nuestros productores, así que también hay una clara influencia de todas sus obras».

El proceso de grabación de cada banda es muy personal y este se grabó en algo menos de un año. A un ritmo de media de una canción al mes. El proceso de composición de las canciones seguían más o menos el mismo patrón: Luis preparaba una demo instrumental, se juntaba con JJ (a veces con alguno más), preparaban una demo ya con voz y letra, y con ella iban al estudio para que Dani y Miguel las descuartizaran y le dieran su toque. Al final, ha quedado un proyecto con desparpajo, descaro sin ser pretencioso y complejo.

Para la banda, los circuitos de salas son el escenario más disfrutable, tanto para tocar como para acudir de espectador a un concierto suyo. Cuentan que en Madrid, de donde son ellos, se encuentran con la disyuntiva de que, si bien la música underground más emergente vive sus mejores días, en lo que se refiere a cantidad de grupos y calidad de los mismos, las salas suelen estar saturadas. «Ya no sólo se saturan por los grupos sino por promotores de ciclos, unos movidos por las ganas de ayudar y promover la escena, y otros con peores intenciones».

Dejan claro también que están deseando participar en su primer festival, aunque les queda la impresión de que, si bien cada día es más fácil participar en estos por el número creciente de los mismos, cada día los carteles están más monopolizados por las mismas bandas… Igual un viernes en Guadalajara tienes el mismo cartel que el sábado en Ourense…

En cuanto a redes sociales, las ven como la pescadilla que se muerde la cola. Se declaran músicos no influencers, saben que de una u otra manera las RRSS dan un escaparate que antes no había, pero dedicar más tiempo a Instagram que a hacer música no es una solución viable. «Seguramente sea cuestión de adaptarse y de poco sirva lamentarse».

En definitiva, quien vaya a disfrutar del directo de piti y me voy se encontrará con un espectáculo muy divertido, sincero, con muchos saltos y energía a rabiar, y tienen claro que, aunque aún están despegando, la pista está lista para ellos y el objetivo de girar su disco por todos los rincones del país está cada vez más cerca.

De momento, si no te los quieres perder, apunta en la agenda que el próximo 1 de noviembre lo estarán dando todo en la Sala Clamores con la presentación del disco. Una noche que abrirá la banda Hologramma y cuyas entradas se pueden adquirir aquí.

TEST NUEVOS VALORES – piti y me voy

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en vuestra escena o ciudad?

Nos dejamos muchas pero Pagafantas, Doplers, Pablopatodo, Destellos y Nuevos Vicios.

Para piti y me voy, la música es…

Un vicio. El cigarro de antes y después.

¿Podríais decirnos vuestros tres discos favoritos?

No vamos a descubrir América con la respuesta pero bueno, Definitely Maybe, Weezer (el azul) y Stranger in the Alps.

Canciones que han marcado a piti y me voy: