Desde tierras gaditanas irrumpió en 2021 el proyecto SecoSecoSeco, una peculiar e irreverente fórmula, en la que caben free jazz, no wave o influencias de la música africana, de oriente próximo o del Caribe, ideada por tres mentes con un pasado más ortodoxo. Sergio Rejano Sentís (guitarra), su hermano Dani (batería) y Lidia P. Sáez (saxofón) forman este trío que publicó el pasado verano su EP debut, No Puerto, producido por el incombustible Paco Loco.

“(Paco) Nos entendió desde el primer momento y nos ha ayudado mucho a plasmar lo que queríamos. A él se le ocurrió bautizar al disco ‘No Puerto’”, recuerdan. Y seguro que no resultó sencillo comprender lo que pretendían Sergio, Dani y Lidia, porque el trabajo evoca experimentación, originalidad y mestizaje desde el rompedor y radiactivo Uranio que abre el EP con una fuerza arrolladora.

Grabaron a finales de 2021 cuatro nuevas canciones que editarán próximamente en su segundo EP, Salsa Beirut; y como aperitivo compartieron en el mes de noviembre el corte instrumental Politono Seco Ringtone, menos de medio minuto que podría servir de tono de llamada de los smartphones más indies. “Observamos una clara evolución en nuestra música. Los primeros temas que compusimos tenían todavía bastante impronta rocanrolera y las más recientes cuentan con un estilo más personal y experimental”, explican.

No en vano, los tres componentes de SecoSecoSeco vienen de géneros como el rock ‘n’ roll y el rhythm & blues clásico. “Pertenecíamos más o menos a la misma escena. Mi hermano y yo hacíamos garage punk en la banda Little Cobras y Lidia tocaba ritmos más ortodoxos en proyectos como The Fabulous Jungle Jumpers”, añade Sergio.

En marzo de 2017, Lidia se mudó de Almería a Cádiz y en aquel verano colaboró con los hermanos Rejano Sentís en la grabación del single de despedida de Little Cobras. Fue la primera vez que trabajaron como trío: “Dos años largos después, recuperamos la motivación para componer y tocar y montamos SecoSecoSeco”.

El proyecto recoge referencias variadas y sonidos diferentes: post-punk, no wave, free jazz, música africana, caribeña, de oriente próximo… Y también se alimenta para las letras de poemas de referentes de la cultura andaluza como Rafael Alberti (Jajaja), Federico García Lorca (El Lagarto) o Juan Ramón Jiménez (Verde).

Una propuesta musical poco frecuente que ya presentaron en 2021 en los festivales Monkey Weekend (El Puerto de Santa María) MIL (Lisboa) y Monkey Week (Sevilla). Aun sin fechas cerradas para 2022, en los próximos meses prometen seguir llevando su particular “discurso propio” de gira.

SecoSecoSeco finalizan la entrevista recomendando a un proyecto ni emergente ni de su ciudad como Tzetze. Y ante la dificultad de escoger sus tres álbumes favoritos, Sergio selecciona tres que le gustaron mucho en 2021: Dragged Through The Garden de Preening, Black To The Future de Sons Of Kemet y Musicking de Old Time Relijun.

Escucha una lista de cinco temas recomendados por SecoSecoSeco: