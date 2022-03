Lenguaje millenial y pop guitarrero nutren el pegadizo y facilón primer EP de Secundaria, un joven cuarteto de Terrassa cuya música bebe de grupos de valores afines como Axolotes Mexicanos para narrar relaciones contemporáneas con versos como “te hiciste fan de John Boy por mí / yo me hice veggie por ti”.

La comparación con la banda ‘axolotina’ en canciones como La tienda de cómics, de la que se extrae el mencionado verso, gana todavía más peso al comprobar la admiración que Lidia Mingorance, voz, letrista y guitarra de Secundaria, profesa por Olaya Pedrayes y compañía: “Descubrí a Axolotes en verano de 2019. Me puse a ver actuaciones suyas en Youtube y me atrapó mucho su humor en el escenario”. También le encanta el “mood” de las ilustraciones que Olaya comparte en su perfil de Instagram, por lo que para el primer EP del grupo no dudaron ni un segundo en contactar con ella para el diseño de la portada del disco y el merchandising.

Este mismo sábado 12 de marzo, ambas bandas comparten cartel en el Let’s Festival de L’Hospitalet de Llobregat, donde Secundaria defenderán en directo Sobre lo nuestro (…), un debut en formato EP publicado este 2022 que contiene cuatro canciones sencillas, con gancho y cercanas a la generación Z.

Que sus miembros, Lidia, Arnau (guitarra), Jordi (bajo) y Quim (batería) se conocieran a través de una app que sirve de ‘Tinder musical’, y cuyas funcionalidades ya descubrimos gracias a The Death of Robert, también deja claro el contexto actual y digital que origina la banda: “Es una aplicación que sirve para conectar músicos. Pones tus gustos, tu ubicación y, a partir de ahí, haces ‘match’. Es un milagro que haya salido un grupo de ahí y en pandemia, ya que apenas hay usuarios en Barcelona y muchos menos en Terrassa”.

Fue en otoño de 2020 cuando hicieron ‘match’ grupal y comenzaron a perfilar en su local de ensayo su debut, lanzado a través de Atomic Records y que recoge las canciones escritas por Lidia, tal y como aclara, incluso antes de formar la banda: “Yo he escrito las letras y la melodía principal de todas las canciones del EP y Jordi ha hecho la producción. Muchos de los temas que tocamos en directo vienen de antes de que existiera el grupo. Las escribí hace tiempo y ahora están empezando a coger forma con sonido de banda”.

En el caso de las piezas que integran Sobre lo nuestro (…), Lidia recuerda las curiosidades alrededor del proceso de creación de Pop de mierda, que incluye un audio de WhatsApp, un recurso no muy habitual en la producción musical: “Jordi me pasó el riff principal de guitarra poco después de conocernos, me encantó, y a partir de ahí compuse la melodía y escribí la letra. El audio que se oye al final de la canción también lo hicimos entre los dos, para volcar experiencias de ambos y que quedase más completo el mensaje”.

Y en el caso de La tienda de cómics, Jordi rememora la accidentada grabación que tuvieron con motivo del cierre del estudio en el que él trabajaba y al que acudían a grabar. “Nos quedamos sin poder grabar. Nos presentamos a las becas de Cases de la Música y tuvimos la suerte de ganar una beca de grabación de estudio”, añade el bajista de Secundaria.

Otras partes del álbum las grabaron en diferentes localizaciones: baterías y algunas líneas de guitarra en Magneti Studio (Terrassa), las guitarras de San Valentín en Hifi Noise Studio (Madrid), bajos, teclados y otras líneas de guitarra en sus casas… “Nos quedamos con bastantes cosas de las demos. Además, Quim montó un estudio casero en su azotea en el que grabamos las voces”, evoca Jordi. La guinda al pastel la puso el ingeniero de sonido Mark Dasousa a distancia, que mezcló el EP y añadió algunos arreglos de producción.

El resultado, según Lidia, a pesar de no girar sobre un mismo concepto, ha conseguido capturar una misma época de su vida, con mucho desamor de por medio: “Cuando estoy feliz no me apetece hacer canciones, prefiero disfrutar de esa etapa (risas). El desamor, sin embargo, es un tema que me fascina. No solo para componer sino para hablar con otra gente, leer libros, escuchar discos…”.

Álbumes como los que la han acompañado en el desarrollo de este EP. “A la hora de componer, me influencia mucho la música que esté escuchando en ese momento… Por ejemplo, ‘San Valentín’ la compuse en una época en que estaba viciada a Cala Vento; y ‘La tienda de cómics’ bebe mucho de grupos como Axolotes Mexicanos, Papa Topo o Confeti de Odio. ‘Las cosas que duran poco’ nació antes de que descubriera estos grupos, cuando escuchaba Zahara o Love of Lesbian”, cita como referentes musicales.

También adelanta que uno de los temas nuevos en los que están trabajando la compuso cuando se obsesionó con La Habitación Roja. Al final del videoclip de La tienda de cómics se puede apreciar ligeramente un trozo de la demo de esta canción, que, como nos adelantan, quizá aparezca en el repertorio de su próximo EP.

Pero antes de grabar esas nuevas demos y darles forma, Secundaria tan solo piensan en tocar en directo y presentar su primer EP, “canciones que saldrán próximamente y canciones que quizá no salgan nunca”. La fecha más cercana, este mismo sábado 12 de marzo en el Let’s Festival. Después llegarán a Madrid el 26 de marzo (Sala El Perro) y el 2 de abril a Sabadell en VADE Música. En sus conciertos, además, se podrán adquirir camisetas diseñadas por Olaya Pedrayes (toda la info en su perfil de Instagram).

Test Nuevos Valores – Secundaria

¿Alguna propuesta emergente que recomendar?

Lidia: Yo soy muy fan de Anabel Lee , que son de Terrassa, como nosotros. Y luego me gusta mucho una canción de Yudi Saint X (de Terrassa, también), que se llama Valentina.

, que son de Terrassa, como nosotros. Y luego me gusta mucho una canción de (de Terrassa, también), que se llama Valentina. Jordi: Como soy el único de Barcelona, voy a recomendar algo de allí. Tenéis que escuchar a Marta Knight y a Bonitx .

y a . Arnau: Pues yo voy a decir Leia Destruye, que ya cuenta con experiencia como bajista de un ‘grupazo’ como Mourn y que ahora ha empezado su movida en solitario y promete un montón.

¿Tres álbumes favoritos?

Lidia: Moraima, de Andres Suárez ; Material defectuoso, de Extremoduro ; y Fue eléctrico, de La Habitación Roja .

; Material defectuoso, de ; y Fue eléctrico, de . Arnau: Revolver, de The Beatles , Whatever People Say I Am That’s What I’m Not, de Arctic Monkeys ; y Sound of Silver, de LCD Soundsystem .

, Whatever People Say I Am That’s What I’m Not, de ; y Sound of Silver, de . Jordi: OK Computer, de Radiohead; Not To Disappear, de Daughter; y What Happens After?, de Laveda.

Diez canciones que hayan marcado a Secundaria