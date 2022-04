Integrante de bandas de oscuras intenciones como los más que recomendables Escorpio o Barrera, la compositora mallorquina Sofia presentó a finales de 2021 el primer EP de un proyecto como solista que gestó en el confinamiento pandémico. Una colección de voces etéreas, efectos y loops analógicos que descubre a una voz diferente y atrevida en el panorama pop independiente nacional.

“Poder hacer música me ha salvado en muchos sentidos y me lo paso muy bien componiendo”, subraya Sofia nada más comenzar la entrevista. Dice además haberse influido por su experiencia infantil como parte de un coro, al que perteneció desde los 5 hasta los 15 años. Después estudió guitarra clásica y piano: “El piano se me daba fatal y tengo cero técnica, pero la guitarra me ha ayudado mucho y el lenguaje musical también, aunque ahora estoy tan contaminada que al escuchar música solo puedo pensar en notas”.

La guitarra, que toca en Escorpio, no es el único instrumento con el que se desenvuelve Sofia. El primer LP en el que participó lo hizo a la batería para el debut del grupo de punk POU en 2017 y ahora mantiene su actividad a las baquetas en la banda Barrera. Por si fuera poco, también es la mitad del dúo de bedroom pop QUIETS, que debutó con un disco publicado en julio de 2021.

Sin embargo, en El Ayre del Almena (Humo Internacional), EP debut publicado a finales de 2021, Sofia se decanta por un sonido más electrónico y analógico a través de loops y guiándose por la contribución de su compañero en Escorpio Toni Cobretti.

“La idea era crear un espacio de libertad para mí y me inspiré en la típica playlist de minimal wave”, recuerda Sofia y cita en especial como referencias estilísticas a la histórica banda británica de los 80 Solid Space y la pionera propuesta en España del grupo madrileño Aviador Dro. “Todo eso lo mezclé con voces a veces etéreas, a veces más punkis y poperas, y Toni aportó mucho en el sonido final del primer single que lancé”, explica la cantante.

En concreto, Sofia se refiere a Decir Adiós, el fantasmal, hipnótico y serpenteante primer single que lanzó en abril de 2021 a través del sello Humo Internacional. “Me gusta pensar que es lo que sonaría en loop en un camión de helados oxidado atrapado en una cápsula del tiempo, en un día gris y lluvioso, cerca de una orilla”, evoca.

La apuesta por los loops y los efectos analógicos sigue predominando en su primer EP, para el que dice haber imitado la fórmula del álbum Tender Buttons de Broadcast. “Me grabo a mí misma en la habitación durante la composición y me baso en lo que me venga en el momento. Las letras las escribo a chorro y las voy corrigiendo en el proceso. Intento no estancarme ni buscar nada en concreto”, añade.

Para Sofia además ha sido importante “tener paciencia” para componer cuando el único apoyo “eres tú misma”. “Aunque intente que sea lo más fluido posible, a veces es duro, porque cuesta estar convencida del resultado, pero hay que restar importancia a lo que opine la gente. Lo más importante es que nada quede forzado, porque entonces lo identifico y dejo de creer en ello, y eso es un problema para luego interpretarlo en directo”.

El resultado de este trabajo de autoconvencimiento denota, según Sofia, que son canciones «frescas y auténticas«: “Comencé el proyecto con la idea de hacer algo muy simple y que pudiese enganchar a todo el mundo, al menos melódicamente, lo menos ‘raruno’ e individualista posible, y eso creo que es lo que reflejan mis primeros temas”.

Y remata la entrevista adelantando su idea para su próximo álbum: «Quiero sacar un LP con un sonido algo distinto que lo anterior, no sé aún cómo será, lo que sí que tengo claro es que quiero usar samples con texturas y hacer otra vez cosas más bailongas«.

Antes de dar ese giro a su sonido, Sofia estará las próximas semanas de gira presentando las canciones de El Ayre del Almena: el 29 de abril en Valencia (Sala Repvblica), el 30 de abril en Barcelona (Humo Fest, Sala Upload) y el 7 de mayo en Valencia de nuevo (Nvcli).

Test Nuevos Valores – Secundaria

¿Alguna propuesta emergente que recomendar?

Brindis al Sol.

¿Tres álbumes favoritos?

Puedo decir tres que me gustan mucho: Geidi Primes, de Grimes; Taquicardia, de Vainica Doble; y Go Home!, de Hank Wood & The Hammerheads.

Diez canciones que hayan marcado a Sofiaç