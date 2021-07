Sons of Med son Ignasi y Kamy, dos amigos que se conocieron en el conservatorio del Liceu de Barcelona y que, sin ninguna pretensión establecida, en 2018 decidieron crear en la ciudad condal un nuevo dúo que mezcla funk y psicodelia con ritmos marchosos y ganas de pasarlo bien. Tras publicar un primer EP en 2019 y un puñado de singles en 2020, este 2021 han estrenado Greta, su debut en largo.

Antes de formar la banda ambos tenían experiencia en proyectos previos: “Kamy ya tenía su propia banda con 14 años (On My Own), los dos hemos tocado como músicos de directo con Hey Kid e Ignasi ha hecho lo propio con David Caba”.

Ahora compaginan su proyecto conjunto con sus trabajos ligados a la música. Mientras Ignasi dedica su tiempo a poner en práctica sus conocimientos en un estudio de grabación, Kamy da clases de batería: “En España es bastante complicado conseguir vivir exclusivamente de un proyecto musical y uno termina teniendo más de un oficio”.

A pesar de ello, su sonido transmite “buena vibra” y un espíritu naíf y buenrollista que se recoge en su primer larga duración, Greta. “Son canciones pensadas para bailar, cantarlas fuerte y, sobre todo, disfrutarlas en directo”, comentan sobre este disco que se divide en dos caras bien diferenciadas: una más funk y bailonga y otra más psicodélica. “Nos ha permitido jugar y enfocar los temas de una manera muy concreta. Además, muchas de las letras están conectadas entre ellas, por lo que todo cobra sentido cuando ambas caras se unen”, añaden.

En su mezcla de estilos han influido bandas como Parcels, Arctic Monkeys, Rufus T. Firefly o Gorillaz: “Queríamos encontrar un equilibrio entre beats funk o hip hop y un sonido centrado en el sintetizador como elemento principal del disco”.

Con estas referencias en la cabeza, Sons of Med buscaron hacer un disco que les identificara al máximo consigo mismos: “Solo hay una primera vez para cada cosa. Por eso hemos querido hacer un disco muy sincero intentando fusionar aquello que nos gusta más. A nosotros nos hace sentir libres”.

Grabaron el álbum en Arcticwavestudio con la colaboración a la producción de Carlos Dueñas (Miss Caffeina, Zahara, Maren…): “Fue una experiencia de aprendizaje increíble. Experimentamos mucho y vimos como las canciones iban evolucionando hacia donde queríamos”.

Durante el repertorio, la música del dúo se contagia de tres sentimientos distintos: “Cada canción pertenece a uno de estos moods, que son amor, éxtasis, e insatisfacción”. El disco se convierte así en una especie de viaje millenial que trata sobre temas modernos que suceden en el día a día de muchas personas jóvenes. “Tratamos cuestiones que pueden ser más profundas que otras, pero que te hacen darte cuenta de que en la vida todo es un ciclo y siempre se puede volver a empezar”, explican.

En el caso de Sons of Med, su ciclo vira ahora hacia sus directos veraniegos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Mataró. “Queremos dar las máximas actuaciones posibles para llegar al mayor público posible, pero también pensamos ya en nuestro próximo disco”, avisan Ignasi y Kamy.

Sons of Med concluyen la entrevista recomendando a Maren como talento emergente y nos dejan también sus tres discos favoritos: Live Vol. 1, de Parcels; Currents, de Tame Impala; y AM, de Arctic Monkeys.

A continuación, puedes escuchar una lista de diez temas recomendados por Sons of Med, desde Parcels hasta Daft Punk, pasando por Lime Cordiale o Ferran Palau: