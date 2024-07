Nuevos Valores – Taïn

Directo de Galicia llega a Nuevos Valores esta semana Taïn, un artista que surfea la ola del pop-rock nacional dándole un nuevo aire narrativo y estético. Se ha sumergido en un proyecto que se llama Amor Subterráneo, el primer volumen de su EP debut. Es un concepto extraído de un libro de Miguel Hernández, pero tratado y manipulado por su forma de percibirlo y sentirlo.

«Indaga en la raíz de las relaciones humanas, la idealización y la eternización del amor. También habla de cómo desde las condiciones más desfavorables, como la oscuridad, pueden surgir cosas bellísimas, como las flores».

Previo a su etapa como Taïn, tenía un proyecto de rap urbano (Alem BTF) que con el tiempo ha ido abriendo camino a Taïn debido a su evolución musical. Bajo el nombre de Alem, compuso un disco conceptual llamado Sinergia y actuó como telonero de Trueno en el Coliseum de A Coruña y también teloneando a un gran referente como es Iván Ferreiro.

Sería en un viaje a Madrid, cuando este artista encontraría el libro del poeta en un puesto del rastro. «Lo devoré en escasos días y a raíz de eso comenzaron a llamar a mi puerta algunas de las canciones que hoy componen este disco». Aunque el momento crucial para Taïn sería entrar a Esmerarte y ver que las cosas iban a ir en serio. «Desde ese momento, empecé a trabajar en este proyecto sin cesar, sin ninguna presión de tiempo, así me lo decían desde la oficina».

Le gusta definir su música como un pop-rock español clásico pero renovado. En sus canciones, Taïn habla de cosas que realmente le importan y le preocupan a su generación, como el constante sentimiento de ansiedad, las inseguridades o la superficialidad. «Busco transmitirles un sentimiento de cercanía, de aproximación, a las personas que se sienten identificadas con mi música. Quiero que sepan que no están solos».

De su trabajo destacamos la sinceridad y la transparencia con la que cuenta las cosas que ocurren en su vida personal. A Taïn le gusta tener un discurso directo para poder ayudar a las personas que no encuentran su camino, que se puedan sentir reflejadas y arropadas, y poder salir del lodo con ellas.

Desde grupos como Arde Bogotá, Viva Suecia, La M.O.D.A. o Maneskin, a artistas como Iván Ferreiro, Xoel López u Olivia Rodrigo, el cantante intenta coger lo mejor de cada uno de ellos y le sirve de inspiración para crear las melodías más honestas. El gallego nos cuenta que el proceso de composición ha tenido sus más y sus menos: «Hubo una etapa en la que lo pasé bastante mal porque me traicioné a mí mismo. Me metí una presión inexistente, la cual me creó un pequeño bloqueo creativo, pero supimos abordarlo y salir del paso. Por el resto, fue bastante natural».

En el proceso de grabación, el cantante nota que ha habido un aprendizaje y un crecimiento constante. De entrar al estudio de Juan de Dios con muchos nervios e incertidumbre, a soltarse cada vez más a medida que ganaba confianza, gracias en parte a las personas que le rodean. «Guardo un gran recuerdo de esa etapa y estoy deseando volver a verlo».

Del panorama musical actual no entre en mucho detalle: «No soy quién para hacer una crítica del panorama actual, la música siempre ha sido subjetiva, como cualquier arte, y su trabajo es transmitir. Mientras lo siga haciendo, considero que el panorama está bien». En cuanto a las redes sociales, cree que son una herramienta imprescindible si alguien se quiere dedicar a la música hoy en día. Para la gente que no tiene una productora detrás, es su forma de darse a conocer, y aun teniendo una productora detrás, o aprovechas estas herramientas o te quedas atrás a la hora de que te descubra más gente.

Taïn es fiel defensor de las salas, cree que la magia que genera una sala es muy distinta a la energía que existe en los festivales, ya solamente porque a las salas va un público objetivo y seguidores. «En las salas remamos todos a una para que eso salga bien. De todas formas, también me gustan los festivales, hay muchísima gente y muchas más oportunidades de que te descubra gente nueva».

Como cuenta el artista, no hay que dejar de pensar que es un negocio como otro cualquiera, pero no es una preocupación a día de hoy para él. «Es una preocupación que muchos tienen, pero es inexistente en mí. Si tiene que llegar, llegará, y bien recibida es. Pero me enseñaron desde pequeño a disfrutar de mi creatividad y a sentirme lleno y puro con ella, y es por lo que hacemos música». Por ahora, está trabajando en crear un directo rompedor para poder calar en el público y que haga justicia al disco. Lo que es seguro es que Taïn nos trae una propuesta atrevida y un sinfín de emociones, lleno de pluralidad, que se mueve en distintos registros y puede hacer resonar cosas que no sabías ni que teníamos guardadas.

TEST NUEVOS VALORES – Taïn

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

Sin duda, AWY. Recientemente estuvieron en Factor X, siendo finalistas, tienen un proyecto muy ambicioso.

Para Taïn, la música es…

Puede sonar a tópico, pero la considero mi salvavidas. Desde que empecé a componer, fui creando amigos en forma de canciones que me ayudaban a sobrellevar las dificultades que se interpusieran en mi camino. He creado hasta padres en forma de canciones, ya que me llevan cuidando hasta hoy y guiándome por la senda correcta. Crear una canción es crear un escudo protector contra la ansiedad, es inflar un poquito más ese salvavidas del que antes hablaba.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

SOUR y GUTS, de Olivia Rodrigo; y Rush! (Are You Coming?), de Maneskin.

Canciones que han marcado a Taïn: