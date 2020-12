Tremendo Pinkman buscan que cada canción genere un “vaivén de emociones”. La banda, formada en Granada en 2019, ha estrenado este 2020 Tus Vecinos, su primer y único single disponible en plataformas hasta la fecha. Es el adelanto del que será su EP debut, titulado Sin Nada Ni Nadie y cuya fecha de publicación está todavía por definir.

“Con este proyecto lo único que pretendemos es que nuestras canciones se escuchen y conecten con todas las personas a las que resulte de interés”, resume el vocalista, guitarrista y líder del grupo, José Molero. El primer tema resuena a la escena shoegaze y de pop emocional tipo Los Planetas o Nudozurdo. “A la hora de componer y crear me han influenciado Minus The Bear, Explosions In The Sky, Radiohead…”, cita Molero junto a las dos bandas nacionales mencionadas.

El proyecto surgió de la cabeza de Molero y este se lo presentó a Vicente Jiménez (bajo) y Alexis Moreno (batería): “Les pareció una buena oportunidad y aportaron sus arreglos e ideas a las canciones”.

De esa forma han ido madurando el EP que tienen previsto publicar en los primeros meses de 2021, aún con fecha por determinar. “Yo llevo el ‘esqueleto’ de la canción al local de ensayo y allí nos encargamos de arreglar e intentar mejorar cada aspecto entre todos, desde la armonía hasta partes que añadimos o acabamos desechando”, explica Molero.

“Nos gustaría que cada canción fuera capaz de hacer llegar las emociones que a nosotros nos causan”, añade Molero, que expresa que siempre buscan que los temas tengan un motivo y “sobre todo un alma”. “Cuando hacemos la composición pensamos en una cadencia rítmica que esté constante durante la pieza y que capture el oyente”. Este objetivo se puede apreciar en el notable primer sencillo de Tremendo Pinkman, grabado y producido en los Wood Basement Studios del propio Molero.

Todo el EP ha sido grabado en este estudio, algo que valora muy positivamente el vocalista del trío: “Aunque no me resulta sencillo trabajar con mis propias canciones, rápidamente llegué al punto donde quería llegar y alcancé el sonido que tenía en la cabeza desde hace años”.

Además, Molero destaca la “emoción” que intentan transmitir en cada momento del disco. “Procuramos que las canciones nos resulten emotivas y nos realicen. Una de nuestras bases es hacer algo frágil y a la vez rotundo. Y esto es lo que nos gustaría que experimentara nuestro público”, manifiesta el cantante de Tremendo Pinkman, que quieren aprovechar este “parón cultural” para darse a conocer.

En este sentido, ven las redes sociales como una herramienta fundamental para proyectos emergentes como el suyo. “A nosotros nos resultan de gran ayuda. Constituyen una forma de conectar con el público, un canal directo de comunicación imprescindible”.

Tremendo Pinkman tan solo piensan en hacer canciones con el corazón para que se escuchen y se disfruten en esta etapa inicial de la banda. “Nuestro reto más inmediato es poder hacer directos, aunque la situación actual no invita mucho a ello. Por eso ya estamos trabajando en nuestro siguiente trabajo. Nos gusta hacer las cosas con calma y meditarlas, darle a cada tema el tiempo que necesita”, concluye Molero.

José Molero de Tremendo Pinkman finaliza la entrevista recomendando talento a descubrir de Granada con bandas como Verona, Colectivo Da Silva o Satélite Virginia. También cita tres álbumes que le han marcado, con un bonus en el que metería cualquiera de Band Of Horses: Pop, de Los Planetas; Highly Refired Pirates, de Minus the Bear; y Mare Vitalis, de The Appleseed Cast.

A continuación, puedes escuchar una lista de temas recomendados por Tremendo Pinkman, desde The War On Drugs hasta Bon Iver, pasando por Bright Eyes o Vasudeva: